El arte atrapado del MACE de Elche volverá a respirar en otras salas temporales a la espera de la reforma

Decía el pintor británico David Hockney aquello de que «un artista intenta que la gente se acerque a las cosas, ya que el arte tiene que ver con el hecho de compartir». Que se lo digan a la infinidad de autores que desde hace seis años tienen precintadas sus obras en los almacenes del Museo de Arte Contemporáneo de Elche sin que el público pueda contemplarlas. Y el visitante no puede dar ese paso porque desde la dana de 2019 el icónico museo está cerrado por problemas de humedades y exigencias técnicas.

Eso sí, en vista de que no se prevé una reforma en el corto plazo, pese a que hay un anteproyecto que cifra la adecuación en unos 250.000 euros, el bipartito de PP y Vox ahora tiene encima de la mesa una medida provisional para que las 400 obras almacenadas, o al menos parte de ellas, puedan ver la luz.

Itinerante

Desde la Concejalía de Cultura confirman que a finales de año, o principios de 2027, comenzará a exhibirse de forma itinerante y temporal en la sala de exposiciones anexa de la plaza de Sant Joan la colección almacenada, piezas fundamentales para entender las corrientes artísticas de la transición y vanguardistas de las décadas de los setenta y ochenta, desde los promotores del Grup d’Elx hasta representantes de Dau al Set, El Paso o Parpalló.

El MACE sigue cerrado con un cartel que indican que se está realizando masntenimiento / Matías Segarra

Una pretensión que no disgusta a los autores o a sus familiares, pese a que siguen reivindicando que lo primordial es que el MACE pueda reabrir para que el legado no se pierda. Esta nueva programación se materializaría finales de año o principios de 2027 porque el Ejecutivo local señala que antes deberá finalizar varios compromisos expositivos ya cerrados con otros autores.

Clarisas

Con este movimiento se cerraría también la puerta a la hipótesis que sobrevoló el ámbito cultural ilicitano de que se podría efectuar un traslado de los fondos al antiguo convento de Las Clarisas, especialmente después de que en 2023 el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara que el edificio se convertiría en sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, el bipartito descarta la posibilidad porque no da por perdido el museo original.

Sin presupuesto

Eso sí, por ahora la hoja de ruta municipal pasa por «mostrar el contenido aunque sin continente», en palabras de la edil del área, Irene Ruiz, quien reconoce que el proyecto de adecuación no entró finalmente en los presupuestos municipales de este año porque se han atendido otros proyectos, y que tampoco se vislumbra una solución inmediata para el inmueble, inaugurado en 1980 y protegido patrimonialmente.

Apuntan desde Cultura que la actuación quedaría condicionada a que la Administración local encuentre líneas de ayudas para acometer la reforma que exige la Generalitat para que el inmueble pueda reabrir.

Ruiz advierte de que los motivos del cierre no sólo atienden a las filtraciones y la climatización, si no que estas deficiencias hicieron que la Administración autonómica pusiera el foco el pasado mandato en el edificio durante el gobierno de PSOE y Compromís y el Botànic. La concejala asegura que cuando PP y Vox llegó al gobierno en 2023 se encontró con siete informes que apuntaban a las deficiencias y a la imposibilidad de reabrir, y que al haberse concebido antes de la actual ley valenciana de museos se incumplen requisitos técnicos y de accesibilidad, además de las nuevas normativas de eficiencia energética, para mantener la catalogación museística.

Obras de Moisés Gil hace un año en la sala de exposiciones temporales donde se derivarían las obras / INFORMACIÓN

Pese al cierre prolongado, Cultura insiste en que las obras de arte se encuentran en buen estado de conservación, y se acoge a que durante los últimos meses el Ayuntamiento encargó un nuevo informe a la conservadora municipal, Gema Mira, para analizar la situación de las piezas almacenadas. Ya en el escrito remitido en julio de 2024 a los autores, al que ha tenido acceso este diario, la jefa de restauración señalaba que las obras «se revisan habitualmente e individualmente para asegurarnos de su óptima conservación y que actualmente se encuentran en buen estado».

La propia responsable técnica explicaba que la mayoría de las piezas permanecen embaladas con materiales adecuados y sometidas a controles periódicos de temperatura y humedad.

Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de perspectivas claras han generado inquietud entre los artistas y herederos que cedieron o depositaron sus trabajos en el museo, hasta el punto que hubo quienes llegaron incluso a plantearse retirarlas por la desidia de la Administración en todo este tiempo.

Reacciones

Es el caso del reconocido pintor y escultor ilicitano Joan Castejón, uno de los miembros fundadores del Grup d’Elx. El artista, afincado en Dènia, reconoce que hasta hace días desconocía el estado exacto de las piezas cuando los técnicos le confirmaron que están a buen recaudo y en condiciones óptimas. A su parecer, el hacer intercambios con otros museos o exponer esporádicamente todos estos trabajos sería una forma de visibilizar el «tesoro» que compone el fondo artístico museográfico.

Castejón, que conserva en el MACE un gran óleo dedicado al pueblo saharaui pintado a principios de los ochenta, además de dos cabezas de bronce en homenaje a Sixto Marco y Ernesto Contreras, admite que durante años llegó a sentirse triste por la falta de avances y que incluso valoró recuperar las obras. «Dan ganas de decir: me las guardo porque no hacen nada». No obstante, ahora aprecia cierta voluntad de recuperar el proyecto museístico.

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Depósitos

En términos similares se expresa el pintor Juan Llorens, que también tiene varias piezas depositadas en el museo. El autor relata que la conservadora municipal les explicó que las obras permanecen apoyadas en estructuras interiores para evitar el contacto con las paredes afectadas por la humedad. El artista, que incide en que «lo importante es que la colección vive» pese a que siente cierto recelo de que algunos propietarios acaben retirando sus piezas si el bloqueo perdura. «Como se le ocurra a alguien llevárselas y haga efecto dominó, nos quedamos sin cuadros», manifiesta.