Compromís calienta motores en Elche para las próximas elecciones municipales

Compromís escenificó este viernes en Elche el arranque de su movilización política de cara a las elecciones de 2027 con un acto comarcal que reunió a militancia, simpatizantes y cargos orgánicos e institucionales del Baix Vinalopó y la Vega Baja bajo el lema "La hora del pueblo". La coalición reivindicó la "fuerza colectiva" de su base social para impulsar un nuevo ciclo político centrado en la defensa de la vivienda, la sanidad y la educación públicas.

Vivienda, sanidad y educación

Durante el encuentro, dirigentes y asistentes abordaron algunas de las principales preocupaciones sociales y territorales de ambas comarcas, como los desarrollos urbanísticos impulsados en la Vega Baja, que consideran por encima de la capacidad del territorio y de los recursos hídricos disponibles, "que han supuesto endeudamientos y demandas millonarias", según trasladan desde Compromís. También abordaron la capacidad movilizadora de la gente con las reivindicaciones en defensa de la sanidad pública, "en contra de los recortes y la necesidad de reversión del departamente de salud del Vinalopó".

La vivienda también supuso uno de los temas centrales. Trataron las políticas necesarias para detener la crisis de acceso a la vivienda, así como los controles para que "no ocurra nunca más", señalando así el caso de las viviendas de protección pública (Vpp) de Alicante y de la necesidad de aplicar las leyes estatales que "niegan las derechas para detener el precio del alquiler y regular los apartamentos turísticos", según la coalición.

Encuentro en el Casal de Jaume I / INFORMACIÓN

Movilización

Estos encuentros de la campaña "2027: La hora del pueblo" buscan activar la militancia, reforzar los equipos locales y trasladar al territorio que la fuerza de Compromís nace de su arraigo y de la apacidad colectiva de sus gentes para transformar la sociedad valenciana. Así, desde la formación destacaron en el acto que "la fuerza de Compromís siempre ha sido su gente: personas comprometidas, arraigadas en el territorio y capaces de organizarse para defender los intereses de la mayoría social. Es toda esa fuerza colectiva la que pondremos al servicio del cambio político en 2027", haciendo valer el papel central de militantes y simpatizantes como motor político.

Por este motivo han presentado la nueva plataforma 2027.compromis.net, que permitirá sumar nuevas personas a los equipos locales y digitales de la campaña, participar en acciones de movilización, colaborar como voluntarias, realizar donaciones y recibir información y convocatorias.

El encuentro

En el encuentro, celebrado en el Casal Jaume I del municipio ilicitano, participaron el alcalde de Daya Vieja, José Vicente Fernández; la diputada en Les Corts, Maria Josep Calabuig; la portavoz del grupo municipal ilicitano, Esther Díez; y el concejal de Acord per Guanyar en Crevillent, Josep Candela. Un acto que sirvió como espacio de reencuentro y activación política de cara a los próximos meses.

Desde Compromís han valorado muy positivamente la respuesta obtenida y han asegurado que "la ilusión, la energía y la implicación demostradas este fin de semana confirman que 2027 será la hora del pueblo. Cuando la gente se organiza, las cosas pasan", tal como concluyeron.