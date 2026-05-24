Se hace pasar por técnico de internet, agrede a una mujer de avanzada edad y roba en su vivienda de Elche

La Policía Nacional ha detenido en Elche a un varón de 37 años como presunto autor de un robo con violencia cometido en el interior del domicilio de una mujer de avanzada edad, en una actuación en la que se ha logrado esclarecer los hechos gracias a los indicios obtenidos por la Brigada de Policía Científica de la Comisaría de Elche.

Robo con violencia

La investigación se inició tras los hechos ocurridos en la vivienda de la víctima, cuando el ahora detenido se habría presentado en el domicilio haciéndose pasar por técnico de una compañía de internet con el objetivo de acceder al interior. En el momento en que la mujer trató de cerrar la puerta al desconfiar de sus intenciones, el apresado habría impedido el cierre introduciendo el pie en el marco y empujándola con fuerza, provocando su caída al suelo y un golpe contra un mueble del recibidor.

Tras acceder a la vivienda, el presunto autor sustrajo un televisor de grandes dimensiones y abandonó el lugar, echándose en falta posteriormente diversas piezas de joyería que se encontraban en un joyero situado en uno de los dormitorios.

Un agente de la Policía Nacional en la Comisaría de Elche. / Áxel Álvarez

Localización y detención

A partir de la intervención de la Brigada de Policía Científica en el domicilio, se recogieron indicios probatorios que resultaron determinantes para la identificación del sospechoso. El análisis de estos vestigios permitió avanzar en la investigación, en la que también intervinieron agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Elche, y situar al presunto autor en relación con los hechos.

Finalmente, se procedió a su localización y detención como presunto responsable de un delito de robo con violencia en el interior del domicilio. El arrestado ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Elche tras la práctica de las diligencias policiales.