El portavoz del PSOE de Elche apuesta por integrar la discapacidad en todas las áreas municipales para lograr una mayor inclusión

La transversalidad de la discapacidad en todas las áreas del Ayuntamiento de Elche centró este sábado el encuentro mantenido entre Héctor Díez y una treintena de representantes de personas con discapacidad del municipio en el centro cívico Candalix. Los colectrivos trasladaron durante la reunión sus principales quejas, necesidades y propuestas para avanzar hacia una ciudad más inclusiva en ámbitos como la empleabilidad, la vivienda, la accesibilidad o las barreras comunicativas, así como la empatía y la humanidad.

Una mayor participación

Durante las cerca de tres horas de encuentro, las asociaciones insistieron en la necesidad de que la perspectiva de las personas con discapacidad esté presente en todas las decisiones municipales, desde el urbanismo hasta las actividades públicas o el transporte. "Que la perspectiva de las personas con discapacidad esté presente en la toma de decisiones de todo tipo en el ayuntamiento es fundamental y así nos lo han trasladado. A la hora de actuar en el espacio urbano, a la hora de hacer actividades de todo tipo, a la hora de pensar en proyectos o simplemente adaptar los autobuses a las necesidades de las personas con discapacidad", señalan desde el partido.

El acto fue el segundo de los encuentros sectoriales desde que firmó su nueva candidatura a la Alcaldía. / INFORMACIÓN

Los colectivos también reclamaron más formación para los funcionarios municipales con el objetivo de incorporar esa perspectiva inclusiva en proyectos y acciones impulsadas desde el Ayuntamiento. Además, algunas entidades denunciaron situaciones de falta de empatía y humanidad en el trato hacia personas con discapacidad, "una cuestión que hay que tratar de trabajar para que nunca ocurra una situación así", destacaron.

Más inclusividad

Otro de los asuntos abordados fue el funcionamiento del Consejo Municipal de la Discapacidad. Las asociaciones señalaron que actualmente no está siendo resolutivo y reclamaron una participación más activa en la toma de decisiones municipales.

En este sentido, Díez defendió la necesidad de reforzar los espacios de escucha y participación directa con los colectivos: "Tenemos que trabajar para que los colectivos se sientan verdaderamente representados y escuchados y que su participación sea real con encuentros como el que hemos celebrado hoy, donde todos han podido hablar y sugerir iniciativas para que Elche sea más inclusiva y ese es el camino".

Una futura reunión

El encuentro fue el segundo de carácter sectorial celebrado por Díez desde que anunciara en febrero su intención de optar a la Alcaldía de Elche. El futuro candidato emplazó además a las entidades a una nueva reunión después del verano para dar respuestas concretas a las cuestiones planteadas.