El refugio en Alicante de Berta Vázquez: la ciudad donde empezó todo

Berta Vázquez tiene una biografía marcada por los viajes, los cambios y las raíces elegidas. Nació en Kiev en 1992, hija de padre etíope y madre ucraniana, pero su vida quedó pronto unida a Alicante: creció en Elche, ciudad a la que llegó siendo niña y donde empezó a construir la identidad artística que después la llevaría al cine y la televisión. La actriz, cuyo nombre real es Birtukan Tibebe, creció y vivió en la ciudad ilicitana desde los tres años.

Ese es su refugio alicantino, su un paisaje emocional. Elche, con su mezcla de palmeras, barrios tranquilos, fiestas populares y cercanía al Mediterráneo, fue el lugar donde la actriz se formó antes de dar el salto a Madrid. Allí comenzó también su relación con la danza, una disciplina que practicó desde joven y que aparece a menudo en los perfiles biográficos sobre sus primeros años.

La carrera de Berta Vázquez explotó después lejos de Alicante. Primero con Palmeras en la nieve, donde interpretó a Bisila, y más tarde con Estefanía Kabila, “Rizos”, el personaje que la hizo muy popular en Vis a vis. También ha participado en series como Bienvenidos a Edén. Pero antes de todo eso estuvo Elche: la ciudad donde pasó buena parte de su infancia y desde la que, con 18 años, se marchó a Madrid para buscar oportunidades en el mundo artístico.

Por eso hablar del refugio de Berta Vázquez en Alicante es hablar de una ciudad que no siempre aparece en los mapas del famoseo, pero sí en las biografías que importan. Elche fue el lugar de la formación, del inicio y del impulso. Un refugio hecho de palmeras, luz y movimiento, donde una niña llegada de Ucrania empezó a convertirse en una de las actrices más reconocibles de su generación.