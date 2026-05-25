Cadena humana en el Clara Campoamor de Elche por la educación pública

Elche volvió a ser ayer foco de protestas y reivindicaciones educativas variadas. Por un lado, las familias y el profesorado del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Clara Campoamor protagonizaban este lunes por la mañana una cadena humana a las puertas del centro educativo para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de la huelga docente en defensa de la Educación Pública. Por otro, otra manifestación de profesorado aprovechaba la mañana de pleno hacer ruido por las calles del centro ilicitano con cacerolas y pitos.

Los manifestantes han cogido el verde como color para sus reivindicaciones / Áxel Álvarez

Apoyo a las reivindicaciones docentes

La iniciativa del Clara Campoamor tenía como finalidad “dar nuestro apoyo a las reivindicaciones de la huelga del profesorado de mejora de la Educación Pública”, según trasladaba la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), que fue quien convocó esta acción reivindicativa. El acto se desarrollaba antes del inicio de las clases y buscaba visibilizar el respaldo de las familias a las demandas planteadas por el profesorado y reunía a maestras, maestros, familiares y alumnado en un acto simbólico impulsado por toda la comunidad educativa del colegio ilicitano.

La cadena humana cubrió prácticamente todo el vallado del centro escolar / INFORMACIÓN

En la convocatoria se animaba a los asistentes a acudir con pancartas, mensajes reivindicativos y corazones verdes como símbolo de apoyo a la enseñanza pública. Todo el material aportado por las familias y docentes se colocó en la valla exterior del colegio para formar una composición colectiva, una iniciativa participativa que iba tomando forma durante la mañana con los mensajes aportados por asistentes de distintas edades.

La portavoz de las familias del CEIP Clara Campoamor explicó que la participación en la cadena humana había sido “bastante exitosa”. Según detallaba, en la concentración participaron tanto familias como docentes y la cadena humana consiguió “cubrir prácticamente toda la valla del colegio”. Además, destacó el esfuerzo colectivo realizado para preparar la protesta, con pancartas y carteles elaborados por las propias familias.

Reivindicaciones

La representante de los padres aseguraba que la situación actual está siendo “muy desgastante” tanto para las familias como para el profesorado y consideraba que la “máxima responsabilidad” recae en la Conselleria de Educación por no atender las reivindicaciones planteadas por los docentes. “El profesorado lleva mucho tiempo pidiendo sustituciones y especialistas”, afirmaba.

La portavoz del Clara Campoamor entiende que la situación actual está siendo “muy desgastante” tanto para las familias como para el profesorado / INFORMACIÓN

En el caso concreto del Clara Campoamor, indicaba que durante todo el curso ha faltado un especialista de Música y que tampoco se están cubriendo las sustituciones de tutorías. “No solo es el desgaste del profesorado, que está haciendo un gran sacrificio, sino también el de las familias”, añadía. Asimismo, apuntaba que la mayoría de las familias respaldan las movilizaciones, aunque reconocía que también hay personas que prefieren mantenerse al margen del conflicto.

La portavoz advertía además de que las protestas continuarán si no avanzan las negociaciones con la Conselleria. “Si la negociación no avanza y no llegan a acuerdos, continuaremos haciendo cadenas humanas u otras acciones”, afirmaba. En este sentido, insistía en que tanto las familias como los docentes se encuentran “ya muy desgastados” por la situación.

Manifestación

La segunda protesta llegaba en Elche a modo de manifestación ruidosa, con pitos y cacerolas, por las calles y plazas del centro, desde la Glorieta a la de Baix, aprovechando que en el Ayuntamiento se estaba realizando la sesión plenaria de mayo. Padres, alumnos y profesores de varios centros, como el instituto La Torreta o los colegios Hispanidad y Princesa de Asturias, recorrían la zona exigiendo sus derechos y reivindicando que "luchando también estamos enseñando", en referencia a que "hay gente que no se pone en nuestra piel y aún nos critica por demandar lo que consideramos mejor para el sistema educativo. No es una reivindicación sólo laboral personal sino una demanda de mejoras para la educación de nuestros hijos", exponía una maestra del citado colegio.

Los manifestantes recorrieron varias plazas del centro de Elche con sus reivindicaciones / V. L. Deltell

Vestidos de verde y con proclamas que demandan "una enseñanza pública y de calidad, con menos ratios, más inversión, más salario, menos burocracia, más infraestructuras, más respeto y más dotaciones", resumía su pancarta principal. Esta imagen reivindicativa se viene repitiendo en las últimas semanas por las calles del centro urbano de Elche, donde numerosos turistas mostraban su curiosidad ante los acontecimientos.

La manifestación de educadores y alumnos llegando a la plaça de Baix en Elche / Áxel Álvarez

Las protestas se intensificaron de forma sobresaliente en la plaça de Baix donde al mediodía se celebraba el pleno extraordinario solicitado por el grupo municipal del PSOE para debatir el estado de la Educación en el municipio y reclamar a la Generalitat Valenciana mejoras urgentes en ratios, infraestructuras, recursos y planificación educativa. "Educar no es sobrevivir", aseguraban los manifestantes.