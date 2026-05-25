El CEU de Elche planea expandir servicios creando instalaciones deportivas

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche avanza en su estrategia de crecimiento en la ciudad con nuevos proyectos vinculados al deporte, la ampliación de espacios docentes y la mejora de servicios para los estudiantes. Entre las iniciativas más inmediatas planean la creación de instalaciones deportivas para los alumnos, una actuación en la que la institución ya trabaja y que espera resolver “en breve”.

Así lo avanzó el vicerrector del campus ilicitano, Álvaro Antón, recientemente en la tertulia Elche Piensa en una intervención junto a Cristina Orts, adjunta al vicerrector y exvicedecana de Fisioterapia, en la que también puso el foco sobre algunas de las principales necesidades que afronta actualmente el centro universitario, entre ellas la escasez de aparcamiento para los estudiantes y las "deficientes" conexiones ferroviarias de Cercanías.

En cuanto a la apuesta por las futuras instalaciones deportivas, se enmarcaría en el proceso de expansión de la institución, que estaría especialmente ligado a las ciencias de la salud y la actividad física. La Universidad considera, por tanto, prioritario reforzar la experiencia universitaria del alumnado con espacios deportivos y de bienestar, un ámbito en el que el campus ilicitano quiere abrirse hueco. Preguntados por este futuro plan, desde la Universidad prefieren no adelantar detalles por tratarse de un proyecto en estudio.

Antón explicó que la intención del CEU es seguir creciendo para responder al incremento de demanda académica que registra la institución. Sin embargo, precisó que el modelo de expansión no pasa por grandes complejos universitarios como las tres grandes sedes que hay en tierras ilicitanas en San José, Carmelitas y en el antiguo Capitolio, sino por dependencias más pequeñas.

Capacitación

Digamos que la apuesta de la Universidad privada pasaría por una formación integral que combine la capacitación técnica con la dimensión humanista de los estudios superiores. Además, destacó el peso creciente de las titulaciones sanitarias y su vinculación con ámbitos emergentes como la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías aplicadas a la salud.

El futuro desarrollo de instalaciones deportivas aparece ligado precisamente a esta orientación estratégica de la Universidad. El CEU lleva tiempo reforzando su vinculación con el deporte y la salud mediante acuerdos institucionales y programas académicos relacionados con fisioterapia, rehabilitación, nutrición o actividad física.

Déficits

Junto a este proyecto, Antón ha incidido en varios déficits que, a juicio de la Universidad, requieren una respuesta por parte de la ciudad para acompañar el crecimiento del campus. Uno de los más urgentes es la falta de plazas de aparcamiento para los alumnos, especialmente en las zonas cercanas a las sedes universitarias. El incremento de estudiantes y la dispersión de instalaciones por el casco urbano han agravado un problema que afecta diariamente a la movilidad de la comunidad universitaria. Sobre esta cuestión, inciden en la institución en que "se está trabajando en ello", cpn base en futuras medidas para aliviar la falta de plazas.

A diferencia del campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que cuenta con un gran parking disuasorio, los alumnos del CEU que no están alojados en residencias de estudiantes o compartiendo piso y se desplazan desde otras localidades se topan con la falta de plazas en los puntos próximos a los edificios universitarios, especialmente el enclavado en los antiguos juzgados, en San José, teniendo en cuenta que es de los barrios con menos oferta de garajes y donde más colapso de vehículos hay, lo que obliga a los estudiantes o a dar varias vueltas para llegar cerca del destino, aparcar en la UMH, a media hora de camino a pie, o coger autobús con tarifas reducidas pero no gratuitas por no esta empadronados.

Alojamientos

Además del problema del aparcamiento, la Universidad considera prioritario ampliar la oferta de alojamiento para estudiantes. Antón apuntó que el crecimiento del CEU y la llegada de alumnos internacionales exigen una mayor implicación del sector privado para desarrollar residencias y viviendas adaptadas a las necesidades universitarias.

Un sector que trata de ser competitivo ante el aumento en los últimos años de viviendas dedicadas a universitarios que, por lo general, tienen poca capacidad a diferencia de otros puntos universitarios como San Vicente del Raspeig donde sí hay grandes complejos como el que proyecta la UMH para más de 200 alumnos.

En la actualidad se calcula que existen en la ciudad algo más de 400 plazas operativas repartidas en cerca de una decena de centros que se anuncian como residencias principalmente entre Altabix y la zona centro.

Práctica de gimnasia terapéutica en el CEU de Elche para mejorar el suelo pélvico / Matías Segarra

Diferenciación

Las empresas, en clara estrategia de diferenciarse, han comenzado además a invertir en prestaciones vinculadas al bienestar y al estilo de vida, con gimnasios propios que incluso ya llegan a incluir entrenadores personales, fuentes de agua filtrada o zonas comunes rediseñadas para el estudio y el ocio.

Esta demanda de plazas de alojamiento viene en base a que el CEU cuenta con unos 2.500 estudiantes en Elche, de los cuales alrededor de medio millar son extranjeros, principalmente franceses. De ahí que la institución venga defendiendo en los últimos años que la internacionalización es uno de los rasgos distintivos junto al elevado número de alumnos becados que cursan sus estudios en la institución.

Por ello apostillan que su presencia local tiene un efecto dinamizador no solo desde el punto de vista académico, sino también económico y social, apuntando no sólo al aumento del alumnado extranjero si no al impacto sobre el comercio y la hostelería y la actividad generada alrededor de las distintas sedes.