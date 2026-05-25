El mercadillo de la calle Uberna en Elche vende por última vez el lunes 1 de junio

El mercadillo de la calle Uberna de Elche llevará a cabo el próximo lunes 1 de junio su último día de venta antes del inicio de las obras de remodelación de la plaza del Congreso Eucarístico, situada junto a la basílica de Santa María. Los trabajos, adjudicados por el Ayuntamiento de Elche por 2,9 millones de euros, comenzarán a partir de la próxima semana, según fuentes municipales del bipartito que gobierna en el consistorio ilicitano.

Aunque la calle Uberna no forma parte estrictamente del ámbito de la reurbanización, la actuación obligará a desalojar los puestos de venta ambulante que se instalan en la zona los lunes y los sábados por la mañana. La medida responde al movimiento de tierras previsto, por seguridad, y a la necesidad de habilitar puntos de acopio de materiales para la ejecución de unas obras que arrancarán en pocos días.

Una afección indirecta de las obras

Fuentes municipales explicaban a INFORMACIÓN que el inicio de la reforma será el que estaba previsto y que la intervención en la plaza del Congreso Eucarístico afectará de forma operativa a la calle Uberna, aunque esta vía no esté incluida como tal en el proyecto de urbanización o reurbanización.

Puestos de venta de miel y ropa en la calle Uberna, junto a la basílica de Elche / V. L. Deltell

La presencia de maquinaria, el tránsito de camiones y la organización de los trabajos hacen necesario liberar la calle de los puestos ambulantes para garantizar el desarrollo de la actuación. La reforma de este entorno, uno de los espacios más céntricos del casco histórico de Elche, se ejecutará junto a la basílica de Santa María y supondrá la transformación de la plaza del Congreso Eucarístico.

Dos puestos procedentes de la plaza de las Flores

En la actualidad, los puestos que permanecían este mismo lunes en la calle Uberna eran ya prácticamente los dos últimos de este punto de venta ambulante. Uno estaba dedicado a productos relacionados con la miel y las abejas, y el otro a ropa y calzado, principalmente prendas de vestir.

Ambos comerciantes procedían de la plaza de las Flores. Tras el cierre del Mercado Central, fueron trasladados a la calle Uberna, donde han continuado desarrollando su actividad durante los últimos años dentro del mercadillo que se instala en la zona las mañanas de lunes y sábado, según anuncia la página web del Ayuntamiento.

Alternativas en otros mercados de la ciudad

El Ayuntamiento de Elche ha ofrecido alternativas a los comerciantes afectados para que puedan seguir vendiendo en cualquier otro mercado de la ciudad. Según las mismas fuentes, se les permitió elegir el emplazamiento que consideraran más adecuado para continuar con su actividad.

Uno de los vendedores ha optado por trasladarse al mercado de la plaza de Madrid, mientras que el otro ha elegido el de la plaza de Barcelona. Con ello, el bipartito busca que el inicio de la reforma de la plaza del Congreso Eucarístico no interrumpa la actividad comercial de los puestos afectados por la necesidad de liberar la calle Uberna.