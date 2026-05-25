La educación “une” a PP, Vox, PSOE y Compromís en Elche

Parece que un poco se le alinearon los astros a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Elche a cuenta del pleno extraordinario que había pedido el PSOE para abordar la situación educativa en la ciudad. En particular para los dos partidos mayoritarios. Los socialistas porque ni en sus mejores sueños se habrían imaginado cuando pidieron la sesión que coincidiría con el inicio de la tercera semana de huelga del personal docente de los centros educativos. El PP porque no podía ni intuir que, para el inicio del debate, que comenzó a la una y media de la tarde, una vez acabado el pleno ordinario de mayo, habría un acercamiento de posturas entre el Consell y los sindicatos mayoritarios, aunque no hubiera acuerdo aún. De por medio, siete puntos en los que el PSOE resumió sus reivindicaciones y que, una vez más, se votaron de forma separada, lo que a los populares les permitió aceptar los puntos que no le incomodaban excesivamente, y a los socialistas les hizo posible que salieran adelante los siete acuerdos, en un cierre de filas muy poco común en los plenos en Elche. Tanto es así que en cinco puntos hubo unanimidad, y los otros dos recibieron luz verde en un caso por la abstención de PP y en el otro por la adhesión de Vox. Entre otras cosas, porque por primera vez en mucho tiempo populares y voxistas comenzaron a marcar perfil propio en algunas cuestiones. Todo en el marco de un pleno monográfico de algo más de una hora y cuarto en el que, al final, de un modo u otro, y en mayor o menor medida, PP, Vox, PSOE y Compromís acabaron hablando de educación, cosa bastante excepcional en los debates plenarios en Elche, en los que siempre se habla de cualquier cuestión menos de la que toca.

Algunos de los asistentes con camisetas reivindicativas, en el pleno extraordinario de este lunes. / Áxel Álvarez

Los acuerdos

Los acuerdos eran claros. En primer lugar, se hablaba de instar al pleno municipal a que exigiera a la Conselleria de Educación la revisión urgente de la decisión de eliminar ciclos formativos en diferentes modalidades de institutos de Elche, y solo contó con el rechazo del PP. Vox se situó en la misma posición que PSOE y Compromís. A partir de ahí, se hablaba de urgir a la Generalitat soluciones a la demanda del IES Severo Ochoa de instalar un laboratorio, propuesta que había ido al pleno ordinario a través de una moción que también prosperó por unanimidad, al igual que los puntos de demandar a la conselleria que solucionara los problemas de infraestructuras que hay en los institutos de Elche ante el lamentable estado de muchos de ellos, como La Torreta, o instar a la Conselleria de Educación y al equipo de gobierno a que trabajaran por la planificación educativa en materia de infraestructuras escolares con un segundo Plan Edificant, así como el aulario de Infantil del colegio Número 38, el derribo del Ausiàs March o el gimnasio del CEIP Blasco Ibáñez. Un apoyo total como también ocurrió con la necesidad de exigir a la Conselleria de Educación que se aceleren al máximo los trámites para la construcción del Conservatorio, o de dar traslado de los acuerdos la Conselleria de Educación, los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas, y la comunidad educativa en Elche.

Los concejales en uno de los plenos celebrados este lunes. / Áxel Álvarez

Apoyos inesperados

Ahora bien, si algo fue llamativo fue el sentido del voto en el acuerdo referido a las reivindicaciones del profesorado en sus negociaciones de mejora en cuanto a ratios, recursos -en especial en las aulas UECO para niños con necesidades específicas- y planificación de infraestructuras ante la Conselleria de Educación. Vox votó en contra, pero el PP se abstuvo, lo que permitió que saliera adelante. No ocurrió lo mismo con la reprobación del secretario autonómico de Educación, el ilicitano Daniel McEvoy, que introdujo la portavoz de Compromís, Esther Díez, a través de una enmienda de adición, al considerar que estaba demostrando “una actitud absolutamente indigna en este proceso de negociación”. PP y Vox tumbaron la propuesta, pero después de una segunda votación y gracias al voto de calidad del alcalde, Pablo Ruz, en un pleno en el que la bancada de la derecha y la de la izquierda estaban en tablas por la indisposición de la concejala de Aperturas y Mujer, Caridad Martínez (Partido Popular), con trece votos por trece. Con una diferencia importante respecto al pleno extraordinario del aborto de hace unas semanas, también pedido por el PSOE: en esta ocasión se siguieron manteniendo los acuerdos por separado, lo que facilitó mucho las cosas a PP y Vox a la hora de posicionarse en un pleno promovido por la izquierda, pero los socialistas parece que aprendieron la lección y expresamente se acordó en la junta de portavoces que en las votaciones se leería cada uno de los puntos. Con la ley del aborto, la presidenta del pleno, Irene Ruiz (PP), se limitó a leer los números, lo que dificultó saber qué votaban en cada momento los populares.

Camisetas verdes entre el público

Durante toda la mañana, incluso en el debate ordinario, las primeras filas del Salón de Plenos estaban ocupadas por docentes, muchos de ellos con la camiseta verde con la que identifican sus reivindicaciones, mientras que desde la Plaça de Baix otros tantos fueron coreando sus peticiones e incluso en algunos momentos se llegó a pedir la dimisión no sólo de la consellera de Educación, Carmen Ortí, sino también del alcalde, Pablo Ruz. Ahora bien, el momento más tenso fue durante la primera intervención en el pleno extraordinario de la portavoz de Vox, Aurora Rodil, que mantuvo que la huelga estaba “politizada”, comparándola, además, con la de los médicos, sector al que ella pertenece. Eso llevó a que parte del profesorado presente mostrara su malestar con murmullos y pequeñas pancartas, lo que llevó a que Irene Ruiz les llamara al orden, hasta que decidieron muchos de ellos marcharse al grito de “educació pública y de qualitat”.

Las intervenciones

Previamente, en su primera intervención, el portavoz del PSOE, Héctor Díez, fue enumerando todas y cada una de las deficiencias en materia de infraestructuras educativas en Elche, incluido el Conservatorio, y reivindicó una mejora de las condiciones laborales del profesorado. El PP, a través del alcalde, Pablo Ruz, que fue quien tomó la palabra en este debate, trató de introducir una enmienda sobre las aulas UECO que el PSOE rechazó. A partir de ahí, intervino la portavoz de Compromís, Esther Díez, que trató de apretar a los populares con el tuit en el que se acusaba al profesorado de pedir bajas médicas en los meses de invierno y con la segregación por sexos en el colegio Aitana de Elche, y puso el foco en la supresión de ciclos formativos y en las deficiencias en materia de climatización en algunos centros.

Mientras, su homóloga en Vox, Aurora Rodil, incluso alegó que “la educación es el mejor mejor trampolín social que existe, es la política social más importante”, aunque luego encendería los ánimos diciendo con lo de la “politización” de la huelga, y agitando los escándalos que sacuden al PSOE en estos momentos con críticas hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Finalmente, el alcalde apeló al acercamiento de posturas entre sindicatos y conselleria, y puso el foco en que él también es profesor, y en la autoridad de los docentes. En la segunda ronda, el regidor ilicitano apelaría a los 115 millones de inversión pública en Elche desde que es alcalde, y no sólo hablaría de infraestructuras educativas, también de Jayton o la pasarela de Altabix, mientras que Héctor Díez le reprocharía que la partida para instalaciones educativas se ha recortado en 30.000 euros.