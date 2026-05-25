Garrapatas en los coches patrulla de la Guardia Civil en Crevillent: esta es la alerta que lanza Jucil

La presencia de garrapatas dentro de vehículos oficiales de la Guardia Civil en Crevillent ha encendido las alarmas, donde varios agentes ya han sufrido picaduras mientras realizan servicios de vigilancia considerados de "riesgo extremo". La asociación profesional Jucil denunció este lunes una situación “inadmisible” de abandono, insalubridad y falta de personal advirtiendo que se está poniendo en peligro tanto a los guardias civiles como a las víctimas a las que protegen.

Abandono

Según la organización, los efectivos destinados a estos operativos se ven obligados a trabajar en una zona de campo “completamente abandonada”, rodeada de rastrojos, suciedad y una elevada proliferación de insectos. La situación ha llegado hasta el interior de las patrulleras, donde se han localizado garrapatas, además de una masiva presencia de mosquitos, según expone el colectivo a través de un comunicado.

Explican que aunque el vehículo afectado fue desinfectado tras comunicarse la incidencia a la jefatura, Jucil asegura que varios agentes ya han sido víctimas de picaduras y existe una creciente preocupación entre la plantilla por el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por estos parásitos.

Problema sanitario

La asociación sostiene que el problema sanitario se agrava aún más por la falta de efectivos operativos en la unidad. Según denuncian, la plantilla actual está “al borde del colapso” y no dispone de margen para cubrir bajas médicas o contingencias derivadas de estas condiciones de trabajo.

Jucil alerta de que, si algún agente tuviera que abandonar el servicio por enfermedad o incapacidad temporal causada por las picaduras, el operativo de vigilancia de riesgo extremo podría suspenderse de inmediato por falta de relevo. Una situación que, según remarcan, dejaría desprotegidas a víctimas que dependen directamente de esta vigilancia policial.

Cuartel de la Guardia Civil de Crevillent / INFORMACIÓN

Intervención

La asociación reclama una intervención urgente tanto de la Comandancia de Alicante como de la Dirección General de la Guardia Civil. Entre las medidas exigidas figuran la limpieza y adecuación inmediata del entorno, actuaciones intensivas de control de plagas y un refuerzo urgente de la plantilla. Ya en la primavera de 2025 la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles, solicitó tras la publicación del balance anual del Ministerio del Interior en materia de criminalidad la convocatoria la Junta Local de Seguridad para estudiar la situación local con el objetivo de reclamar a Subdelegación de Gobierno un refuerzo en los efectivos de Guardia Civil en el municipio, recursos que dependen del gobierno central”.

Noticias relacionadas

“No se puede permitir que la salud de los guardias civiles peligre por la dejadez de la administración, pero es aún más grave que la seguridad de una víctima quede en el aire por falta de personal”, concluyen desde esta asociación profesional que cuenta con más de 15.000 afiliados y desde donde aprovechan para trasladar que la situación refleja un deterioro estructural de los medios y condiciones laborales con los que trabajan numerosos agentes en distintos puntos del país.