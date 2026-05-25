El Festival del Huerto hace saltar chispas en el Conservatorio de Elche al coincidir con sus clases

La organización del Festival del Huerto en la Torre dels Vaïllos de Elche, a escasos metros del Conservatorio Profesional de Música, ha generado malestar entre usuarios y personal del centro educativo por la preparación del recinto, la colocación de aseos portátiles junto a las aulas y la coincidencia de la apertura de puertas del evento con el horario lectivo. El acto arranca este viernes 29 de mayo con la actuación de Taburete y continuará el sábado 30 con Siempre Así, en un enclave tan cercano al Conservatorio que entre los baños y el edificio hay dos metros o menos en algunos casos. Todo ello, dentro del entorno del Palmeral.

Las quejas giran en torno a varias cuestiones: los trabajos de acondicionamiento del espacio para el festival se están realizando mientras el Conservatorio mantiene su actividad ordinarial, y no sólo eso, sobre todo denuncian con dureza la coincidencia de los conciertos con su horario lectivo. Según las fuentes consultadas, este viernes el centro tiene clases y audiciones -exámenes- hasta las 20.30 horas, al tiempo que la apertura de puertas del concierto de Taburete está prevista a las 18 horas.

Esa coincidencia horaria preocupa especialmente porque durante la tarde están programadas audiciones de violín y de otros instrumentos, actividades que requieren silencio y unas condiciones adecuadas para alumnos, profesores y familias. "Se da la circunstancia de que estamos en semana de exámenes, habrá audiciones y recitales a esas horas, puesto que la apertura de puertas es a las seis de la tarde. El Ayuntamiento no sólo nos ignora, sino que impide que realicemos nuestro trabajo en condiciones", exponen padres del centro.

Las tareas de instalación y limpieza para los conciertos del Festival del Huerto quedan a muy escasos metros del edificio del Conservatorio de Elche / INFORMACIÓN

Ante esta circunstancia, la edil de Cultura, Irene Ruiz, explicaba -a preguntas de este periódico- que ya ha mantenido una conversación telefónica con el director del centro y que han quedado para este martes por la mañana "con el objetivo de considerar alternativas para que no coincidan los horarios con las audiciones". En este sentido, la solución podría pasar por que el Ayuntamiento ceda otros espacios al Conservatorio durante la tarde del viernes, "como ya hemos hecho en otras ocasiones, por ejemplo, cediendo el Gran Teatro para sus audiciones". Esta vez no va a poder ser este enclave noble de la cultura ilicitana porque cuenta con programación propia este día, "pero encontraremos un espacio adecuado para todos. En ningún caso se van a entorpecer las audiciones".

El contraste entre la puesta a punto del recinto del evento y el estado del entorno del Conservatorio y del propio edificio -se han denunciado numerosas deficiencias, hasta goteras, techos cayéndose y grandes grietas- ha generado malestar entre buena parte de la comunidad educativa. Consideran que se ha actuado con rapidez para acondicionar el espacio donde se celebrarán los conciertos, pero no con la misma atención sobre las zonas próximas al centro, frecuentadas a diario por estudiantes, familias y docentes.

La situación se produce a cuatro días de la primera jornada del festival, que tendrá como cabeza de cartel a Taburete. El concierto figura en la programación del Festival del Huerto para este viernes 29 de mayo en la Torre dels Vaïllos, con apertura de puertas a las 18 horas y actuación prevista a las 20.30 horas. El sábado 30 de mayo será el turno de Siempre Así, dentro de una propuesta que combina música en directo, gastronomía y el entorno natural del Palmeral ilicitano. Ese día ya no habrá problemas por la coincidencia horaria. No hay clases.

Clases y audiciones durante la apertura

El principal motivo de malestar es la incompatibilidad entre la actividad musical del onservatorio y la entrada de público al festival. Las personas afectadas advierten de que la llegada de asistentes, el montaje, el tránsito en el entorno y el uso de los servicios auxiliares pueden interferir en el desarrollo de las clases y audiciones previstas en el centro. Pero hay otras causas que han generado molestias entre, sobre todo, los padres de alumnos del centro.

Estas mismas fuentes señalan que el problema no es solo la celebración del concierto, sino la forma en que se ha organizado el entorno inmediato. En particular, critican que los baños portátiles se hayan instalado junto a las aulas del Conservatorio de Elche, una ubicación que consideran inadecuada por su proximidad a los espacios donde estudian y ensayan los alumnos.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz, reaccionó de manera inmediata para dar soluciones a la situación. De hecho, la edil estaba en el pleno municipal realizando sus funciones de presidenta delegada cuando se estaba produciendo la instalación de los aseos para el festival, pero en cuanto fue informada de las quejas realizó gestiones para que "se retiren ahora mismo de donde se han instalado".

Limpieza del recinto y abandono del entorno

Otro de los puntos que ha provocado críticas es el estado del entorno del Conservatorio. Las fuentes consultadas sostienen que los trabajos de limpieza se han concentrado en la zona destinada al festival, mientras que el área vinculada al centro educativo continúa con rastrojos, maleza y falta de mantenimiento.

La comunidad educativa del Conservatorio de Elche mostraba su enfado ante INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Las críticas también alcanzan a la separación entre ambos espacios. Según las fuentes consultadas, la delimitación instalada entre el recinto del festival y el Conservatorio se limita a una cinta de separación, una solución que consideran insuficiente dada la cercanía de las instalaciones y la previsión de afluencia de público durante el evento. Así se demuestra en las fotografías enviadas a este periódico por algunos usuarios.

A su vez, miembros del centro, padres y usuarios lamentan que van a tener que soportar a "personas bebiendo alcohol y fumando dentro del recinto y en los accesos de un centro educativo, incumpliendo la Ley Antitabaco 42/2010".