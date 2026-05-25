Las quejas por malos olores ponen coto a los parques caninos en Elche

Se crearon en los últimos lustros para que los perros corrieran y brincasen en libertad, y se han terminado convirtiendo en la diana de las quejas vecinales en ciertos barrios de Elche por la falta de mantenimiento. En la ciudad se calcula que hay cerca de una decena de parques caninos o pipicanes aunque, realmente, no consta un listado oficial ni tampoco se le da promoción a este recurso municipal en los portales de la Administración local, lo que da pistas de que estos servicios, que principalmente se implementaron en anteriores mandatos, han resultado controvertidos.

Sin alternativas

Una parte de los dueños de mascotas acude casi a diario porque son las alternativas que tienen a mano para que sus "amigos perrunos" puedan pisar tierra y sociabilizar con otros en un entorno vallado, sin riesgo de atropellos y sin correas.

Un usuario con sus perros en el parque canino del Primero de Mayo en Elche / Áxel Álvarez

"La puerta de entrada llegó a estar tres meses rota, aunque el mayor problema viene porque muchos de los que vienen no saben comportarse y no recogen las cacas", señala un vecino desde el parque canino del Parque Primero de Mayo de Carrús haciendo un llamamiento al civismo de los usuarios, al tiempo que reclama al Consistorio más mimo para este tipo de espacios de disfrute. "Si este está mal el que hay junto a San Pascual está peor, y es una lástima", agrega otro residente, que agradecería que se instalasen fuentes próximas a estos puntos para el bienestar de los animales, y más de cara al verano con las altas temperaturas.

Hay quienes admiten que prefieren no entrar a estos espacios, o hacerlo muy puntualmente por la ausencia de un plan de limpieza regular que los residentes cuestionan. "Es imposible vivir aquí porque el parque se ha convertido en un foco de olores e infecciones", reprueba por su parte Salvador Mateo, presidente de la asociación de vecinos Primero de Mayo.

Al menos en el último lustro se han desplazado o suprimido directamente algunos de estos parques por la presión popular, como ocurrió en el Parque de Valencia, en Carrús Oeste, donde los vecinos llegaron a reunir más de medio millar de firmas. En 2022 incluso el PP estando en la oposición denunciaba el estado de insalubridad del entorno así como la presencia de pulgas y garrapatas.

"Sigue igual de guarro"

Eso sí, quienes paran por la zona habitualmente refieren que "sigue igual de guarro como si hubiese un parque canino. Todo lleno de cacas, mal olor y la gente no respeta nada. El jardín de València es un parque para niños no para perros", apostilla por su parte Germán Hurtado, quien, al igual que otros vecinos confía en que la futura ordenanza de convivencia ciudadana, que anunció hace días PP y Vox, ayude a minimizar la presencia de excrementos abriendo la puerta a que agentes de paisano sancionen a quienes no recojan las deposiciones.

En el top 10 de demandas ciudadanas siempre ha entrado el problema de las cacas y orines en la vía pública, un problema que sigue estando presente, y pese a las campañas. Todo porque en la práctica, o al menos hasta ahora, es complicado que se haga cumplir la ordenanza y que un agente pille con las manos en la masa a quienes omiten su deber de despejar de la vía pública cualquier rastro que dejan las necesidades fisiológicas de los animales.

Cartel del Ayuntamiento con las normas a cumplir / Áxel Álvarez

600 sanciones

Para muestra el caso de que sólo el 4% de las multas a dueños de perros en Elche son por no limpiar orines y deposiciones, según los datos de 2024 cuando la Policía Local levantó 600 sanciones principalmente por llevar al animal sin correa y sin documentación.

Para atajar el problema de los excrementos, que es extensivo a parques y jardines, llegó incluso a plantearse en 2019, durante el gobierno de PSOE y Compromís, que Elche pudiese analizar las heces de los perros para multar a sus dueños, una medida que no se ha terminado aplicando.

Más registros

La reivindicación por este tipo de espacios ha ido diluyéndose con el tiempo a pesar de que el censo de perros va en aumento. Desde que se tienen registros a la entrada al siglo XXI se han registrado en el Ayuntamiento 11.472 canes, de los cuáles podrían estar vivos unos 7.886. Es el cálculo que hacen desde Bienestar Animal suponiendo una vida media de 13 años, pero no hay un dato claro porque ni todos los dueños de animales cumplen con la obligación de censarlos, a parte de ponerles el microchip, y hay casos en los que no dan de baja a animales fallecidos.

Aún y así, es relevante el dato de que sólo en 2024 se censaron 830 ejemplares y que la cifra se elevó a 1.102 en 2025, un crecimiento progresivo prácticamente año tras año.

Una escalada que no se está traduciendo en una lucha activa por ampliar o exigir mejores condiciones para estos espacios en la vía pública. Hace algo más de una década se creó una asociación que abanderaba esta demanda y que está inactiva.

Peticiones

Con cual, las peticiones de expansión de estas zonas acotadas han terminado recayendo entre particulares o partidos de la oposición como Compromís, que en marzo de 2025 elevó a la junta de distrito la petición de crear un parque canino en la parte norte del puente de la nacional N-332 a la altura de El Altet, sin que haya trascendido que este espacio se haya creado.

El pasado año el alcalde pedáneo cesado de Arenales del Sol también solicitó al distrito una zona canina en la pedanía costera. Entonces alegaba la necesidad de un espacio vallado con papeleras, dispensadores de bolsas y una superficie adecuada para el esparcimiento amparándose en que la población es estable y en periodos vacacionales se multiplica con muchos visitantes con mascotas que no tienen apenas espacios para sociabilizar, teniendo en cuenta que Elche no tiene playas para perros, como sí dispone Santa Pola, y se sanciona el acceso a la arena con los de cuatro patas. Unas limitaciones que también han llevado incluso a que empresas encuentren filón ofreciendo servicios como piscinas para perros.

Torrellano

Otros proyectos que contemplaban zonas caninas también echaron el freno en su momento, como un solar en Torrellano que ahora el Ayuntamiento está transformando como Jardín del Agua en homenaje a quienes impulsaron el suministro a la pedanía. Desde Porfirio Pascual señalan que también se echaron atrás algunos proyectos por la oposición vecinal, aunque entienden que al otro margen del río se podría habilitar alguna zona en vista de la demanda de usuarios.

Altabix

También figuraría el Jardín de los Niños y las Niñas de Altabix, donde llegó a contemplarse en otros mandatos una zona como "gos parc" que no entra en los planes del Ejecutivo local, o que al menos no mencionó cuando en marzo de 2025 anunció la reconversión del sector degradado y con pinta de vivero en un parque familiar "pionero". En aquel momento el equipo de gobierno anunció la retirada de palmeras del lugar para potenciar los huertos del centro y planeó zonas recreativas, láminas de agua y praderas a distintos niveles.