Zona de Bajas Emisiones en Elche: 10% de las cámaras por calibrar y sin sanciones seis meses después

Casi medio año después de su entrada en vigor, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Elche sigue sin estar plenamente desplegada. El sistema que activó el Ayuntamiento el pasado 31 de diciembre de 2025 por imperativo legal está a medio gas. Partiendo de que de octubre de 2025, cuando empezó la instalación de medidores, hasta la fecha, un 10% de las cerca de 70 cámaras instaladas siguen pendientes de calibración, con lo cuál hay dispositivos sin integrarse en el software municipal para monitorizar la movilidad urbana. Además de las 69 cámaras lectoras de matrículas se incluyeron 38 cámaras de analítica de vídeo, 17 radares multicarril, 28 antenas bluetooth y 15 sensores de ruido distribuidos por toda la ciudad conectados a la Oficina del Dato municipal.

Tráfico en el puente de Canalejas para acceder al casco histórico de Elche / ANTONIO AMORÓS

Ya se anticipó que la pretensión era actuar con rapidez ante atascos, accidentes o eventos especiales, desviando el tráfico o reforzando el transporte público ya que estos equipos inteligentes recogen todos los parámetros sobre cómo se comportan los conductores cuando transitan por la ciudad, en cuanto a velocidad o el rastro de emisiones que van dejando. Paralelamente, todavía quedan puntos de la ciudad con las señales informativas tapadas por embalajes negros.

Todo ello mientras el Ayuntamiento no baraja imponer multas a los vehículos particulares en los próximos años, como han venido recalcando desde que en diciembre de 2023 se aprobase la ordenanza con la oposición de PSOE y Compromís, lo que posteriormente llevó en su día incluso al Síndic de Greuges a poner la ciudad como ejemplo de la «escasa voluntad de implementación efectiva» de esta estrategia europea presupuestada en 3,6 millones asumidos por la UE y que tenían que iniciar las ciudades de más de 50.000 habitantes según recoge la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. El propio defensor del pueblo valenciano señaló que la ordenanza aprobada solo prevé la entrada en vigor de la zona conocida como ZBE Centro, que apenas representa el 3,2% del total del perímetro a regular.

2049

Según la planificación municipal, en la primera etapa las limitaciones afectan únicamente a vehículos municipales, autobuses urbanos y flotas de concesionarias públicas que no dispongan de distintivo ambiental, y no será hasta 2030 cuando empiecen las restricciones a otro tipo de transporte motorizado en esta primera fase, aunque inicialmente el documento citaba que el libre acceso y circulación de vehículos sin distintivo ambiental se daría hasta el 31 de diciembre de 2049 en algunas zonas. La explicación municipal todo este tiempo es que la práctica totalidad de la flota pública ya cumple los requisitos ambientales exigidos, ya sea por tratarse de vehículos híbridos o eléctricos.

Transporte público

Desde la concejalía de Movilidad reconocen que tampoco les consta por ahora ninguna sanción al transporte público y vehículos oficiales, el único sector al que teóricamente sí se le podrían aplicar restricciones en esta primera etapa. Para estas categorías antes citadas y que son las minoritarias, desde el 31 de diciembre tienen limitado el paso coches o motos de fuera del término municipal sin el distintivo ambiental, y a partir de 2028 los que estén empadronados.

Calidad del aire

Hay que recordar que el bipartito de PP y Vox siempre se mostró contrario a aplicar limitaciones severas al tráfico, defendiendo que Elche no presenta problemas graves de contaminación y que la calidad del aire es óptima gracias, entre otros factores, al Palmeral y las peatonalizaciones ejecutadas en los últimos años.

Claudio Guilabert, edil del área, mantiene que en estos meses tampoco han cambiado los factores climatológicos que apunten a un empeoramiento del aire que respiramos. El edil sostiene además que los primeros indicadores recopilados ofrecen resultados «buenos» tanto en tráfico como en calidad atmosférica, y desde el Ejecutivo local se apoyan en que se sigue recopilando y procesando información. Este diario ha solicitado a la Administración local datos de la red de medidores, sin éxito.

Una de las señales tapadas a finales de abril, y que ha sido destapada en apenas semanas / Áxel Álvarez

Portales de internet

Ahora bien, mientras hay incluso portales por internet que hablan de la implantación en Elche de la ZBE y de los vehículos que pueden y los que no entrar al centro histórico, información que llega a despistar a la ciudadanía, en la práctica estos medios de transporte particulares no tienen ninguna limitación, independientemente de la etiqueta ambiental, con lo que se percibe en la calle gran desconocimiento acerca de los límites del proyecto, sobre dónde empiezan o terminan los distintos anillos o cuál es exactamente la finalidad de los postes y cámaras repartidos por barrios y accesos al centro histórico, un conjunto de equipamientos tecnológicos que el Ejecutivo local ha metido dentro de la marca «Elche Vive».