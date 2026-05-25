La UMH de Elche despide a una nueva generación de profesionales del deporte

La Universidad Miguel Hernández de Elche celebró la graduación de la XIII Promoción del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) en una ceremonia desarrollada en el Aula Magna del edificio Altabix, en el campus de Elche. El acto académico estuvo presidido por el decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias, Francisco José Vera, acompañado por representantes institucionales y docentes vinculados a los estudios deportivos de la universidad.

Representación institucional en el acto

Junto al decano participaron en la mesa presidencial el delegado del rector de Campus Saludables y Deportes de la UMH, Raúl Reina; el director del Departamento de Ciencias del Deporte, Manuel Moya; y el gerente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana (COLEFCV), Roberto Visconti.

La ceremonia reunió a alumnado, profesorado, familiares y representantes académicos en uno de los actos más destacados del final de curso universitario para esta titulación. La promoción completaba así una etapa formativa centrada en la preparación profesional dentro del ámbito de la actividad física y el deporte.

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Durante el acto también intervino el profesor de Ciencias del Deporte de la UMH Tomás Urbán, encargado de impartir la lección magistral dirigida a los graduados. La ceremonia combinó los discursos institucionales con distintos momentos de reconocimiento al alumnado que finaliza sus estudios universitarios.

La graduación de la XIII Promoción del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se celebró en el campus ilicitano en un ambiente marcado por la emoción y el carácter académico del encuentro.

Intervención de los estudiantes

En representación del estudiantado participaron Emma Fernández y Rubén Moreno, quienes dirigieron unas palabras al público asistente durante la ceremonia. Ambos trasladaron la visión del alumnado sobre la experiencia vivida a lo largo de su formación en la UMH.

Con este acto, la universidad cerraba oficialmente una nueva promoción del grado CAFD, una de las titulaciones vinculadas al ámbito sociosanitario y deportivo con presencia en el campus de Elche.