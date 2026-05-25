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La UMH de Elche quiere abrir nueve aulas del edificio Perleta en septiembre

El último inmueble inaugurado, el dedicado a Valverde, funciona ya al 80 % y completará su actividad cuando finalicen los nuevos laboratorios

El rector de la UMH, Juan José Ruiz, visitó recientemente las obras en el edificio Perleta para comprobar las nuevas dotaciones

El rector de la UMH, Juan José Ruiz, visitó recientemente las obras en el edificio Perleta para comprobar las nuevas dotaciones / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Universidad Miguel Hernández de Elche trabaja con el objetivo de poner en marcha en septiembre las nueve aulas docentes principales del nuevo edificio Perleta, aunque el inmueble no estará plenamente operativo hasta el año próximo. La previsión del Vicerrectorado de Infraestructuras es recibir la obra a mediados de junio y dedicar el verano a completar las dotaciones básicas para que las aulas puedan utilizarse desde el inicio del próximo curso académico, previsto para el lunes 7 de septiembre.

El vicerrector de Infraestructuras, Pedro Vicente, explicaba a INFORMACIÓN que la universidad está acelerando todos los expedientes de equipamiento para llegar a tiempo. Pupitres, pizarras móviles, sistemas multimedia, wifi y red forman parte de los contratos necesarios para que el edificio pueda empezar a prestar servicio. “Quisiéramos que las nueve aulas principales empiecen a funcionar en septiembre. Trabajamos con estos tiempos ahora mismo”, señala.

Perleta, en fase final

El edificio Perleta tiene fecha prevista de final de obra en junio. Según el calendario que maneja la universidad, la recepción debería producirse hacia mediados de mes, salvo que la empresa comunique algún retraso. A partir de ese momento empezará la fase de dotación y puesta en servicio. “Oficialmente, a no ser que la empresa nos comunique un retraso, tenemos que tener la recepción de la obra a mitad de junio”, explica el vicerrector de Infraestructuras. El objetivo, no obstante, no es abrir el edificio completo de golpe, sino priorizar las aulas docentes para septiembre.

Las obras en el edificio Perleta deben estar terminadas en mayo para incorporar las dotaciones necesarias para su apertura en septiembre

Las obras en el edificio Perleta deben estar terminadas en mayo para incorporar las dotaciones necesarias para su apertura en septiembre / INFORMACIÓN

La razón es práctica. El edificio incluye laboratorios, platós y otros espacios especializados que requieren más tiempo, más equipamiento y expedientes más complejos. Por eso, la universidad quiere activar primero la parte más urgente para la docencia general y continuar durante el curso con el resto de dependencias.

“En septiembre queremos que funcionen las aulas docentes, las nueve aulas normales. Luego, el resto del edificio, laboratorios, platós y todo, irá durante final de año e incluso durante el año que viene, completándose”, apunta el vicerrector.

Laboratorios y platós

La UMH calcula que algunos laboratorios podrían estar operativos en febrero, aunque otros espacios se irán incorporando progresivamente. La aspiración es que el edificio esté a pleno rendimiento en septiembre de 2027. Hasta entonces, Perleta se irá activando por fases. “Puede que algún laboratorio entre en funcionamiento en febrero, pero el objetivo es que en septiembre de 2027 el edificio esté a pleno rendimiento”, explica Vicente. Esta fórmula permitirá no esperar a que todos los espacios estén dotados para empezar a aprovechar las aulas desde el próximo curso.

La universidad ha avanzado ya en distintos contratos. Hay expedientes para pizarras móviles, pupitres, multimedia, red y wifi. Algunos están publicados, otros adjudicados y otros en fase de firma de contrato. La dificultad, según el vicerrector, está en coordinar muchos procesos administrativos en muy poco tiempo. “Estamos corriendo mucho para eso. Cuando hay tantos expedientes y tanto que hacer, las dotaciones públicas son complicadas”, reconoce. Aun así, el objetivo se mantiene: que las aulas estén listas para septiembre de este mismo año.

El edificio Perleta, donde irán los grados de Comunicación, estará listo para el año próximo

El edificio Perleta, donde irán los grados de Comunicación, estará listo para el año próximo / Áxel Álvarez

Valverde, casi completo

El otro inmueble nuevo del campus ilicitano, el edificio Valverde, se encuentra ya en funcionamiento en torno al 80 %. El inmueble, de carácter departamental, está operativo, aunque todavía queda pendiente una obra de adecuación de laboratorios valorada en unos 300.000 euros y que ya está en marcha. Según explica Vicente, de los cuatro departamentos que deben trasladarse al edificio ya se han movido tres. El cuarto lo hará en septiembre, cuando concluyan las obras de adecuación de los laboratorios. “El edificio Valverde está totalmente operativo, pero tenemos ahora mismo una obra para adecuar los laboratorios”, señala.

La obra de construcción del edificio acabó hace tiempo, pero la puesta en marcha completa ha requerido traslados, adaptación de espacios y equipamiento específico. “Realmente ese edificio lo tenemos funcionando al 80 %. En septiembre lo tendremos al 100 %”, apunta el vicerrector.

Recreación del futuro edificio para Periodismo y Comunicación Audiovisual de la UMH de Elche

Recreación del futuro edificio para Periodismo y Comunicación Audiovisual de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

Valverde y Perleta representan dos de las principales piezas de crecimiento reciente del campus de Elche. El primero consolida actividad departamental e investigadora; el segundo debe aportar nuevas aulas y espacios docentes y técnicos. La UMH afronta ahora la fase menos visible, pero decisiva: equipar, conectar, trasladar y poner en servicio cada dependencia. El calendario es exigente. En Valverde, la fecha clave es septiembre para completar el traslado pendiente. En Perleta, septiembre será también el primer objetivo, aunque limitado a las nueve aulas docentes. La universidad quiere que el nuevo curso ya se note en el funcionamiento del campus, mientras el edificio continúa dotándose por dentro durante los meses siguientes.

Obras en la fachada a la ciudad

Además de la dotación de nuevos edificios, la Universidad Miguel Hernández de Elche proyecta una renovación de distintos espacios exteriores de su campus de Elche con el propósito de ofrecer una imagen más integrada, accesible y cuidada en las zonas que conectan directamente con la ciudad. Para ello, la institución ha impulsado dos actuaciones urbanísticas con una inversión global superior a los 800.000 euros.

Las intervenciones previstas permitirán adecuar, por un lado, el acceso peatonal al edificio La Galia en la zona próxima a Torreblanca y, por otro, el espacio comprendido entre Rectorado, Quorum I y Valona, un área que todavía estaba pendiente de completar urbanísticamente.

Noticias relacionadas y más

El vicerrector de Infraestructuras de la UMH, Pedro Vicente, señalaba que la intención de la universidad es centrar las mejoras en el área más expuesta al entorno urbano, especialmente la que enlaza con la avenida de la Libertad y con el casco urbano ilicitano. “Tenemos muy bien urbanizado el interior de la universidad y el perímetro nos falla”, apuntaba. Según las previsiones, la primera actuación podría iniciarse a finales de junio, mientras que la segunda arrancaría en septiembre si se cumplen los plazos administrativos previstos.

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