¿ADE, informática o inteligencia artificial? Así es la nueva carrera para quienes quieren entender la empresa a través de los datos

Después de la PAU, muchos estudiantes se enfrentan a una decisión que ya no encaja tan fácilmente en las categorías tradicionales. Algunos se ven trabajando en el mundo de la empresa, pero buscan algo más que una formación clásica en gestión. Otros se sienten atraídos por la tecnología, la inteligencia artificial o el análisis de datos, aunque no necesariamente por una ingeniería informática. Y cada vez más jóvenes intuyen que el futuro profesional estará en saber moverse entre ambos mundos.

En ese cruce entre empresa, tecnología y análisis se sitúa el nuevo Grado en Inteligencia de los Negocios —Business Intelligence—, que la Universidad CEU Cardenal Herrera impartirá en Alicante a partir del curso académico 2026-2027. La titulación, pionera en la provincia de Alicante, no es un grado en Inteligencia Artificial, aunque incorpora herramientas de IA aplicada. Tampoco es una carrera de informática pura ni un ADE tradicional con algunas asignaturas digitales. Su propuesta se orienta a formar perfiles capaces de entender cómo funciona una organización, manejar datos, utilizar tecnología y traducir esa información en decisiones útiles para la empresa.

«La aparición de este grado responde a una transformación que ya se está produciendo en todos los sectores. El dato ha dejado de ser un recurso reservado a departamentos técnicos. Hoy atraviesa la banca, el comercio, la logística, la industria, la energía, el marketing, la consultoría, las finanzas o la gestión de clientes. La cuestión ya no es solo acumular información, sino saber qué significa, cómo interpretarla y de qué manera puede ayudar a mejorar procesos, anticipar riesgos o detectar oportunidades», asegura el vicerrector del campus ilicitano, Álvaro Antón.

Mucho más que análisis de datos

Los coordinadores del nuevo grado, los profesores Francisco Sogorb y Gabriel Ravello, insisten en que Business Intelligence debe entenderse como un concepto amplio. En su planteamiento, no se limita al análisis operativo del día a día de una organización, sino que abarca desde la lectura más inmediata del negocio hasta los modelos avanzados de predicción y recomendación. Por eso hablan de un «enfoque integral», capaz de reunir dos vertientes: la clásica, basada en análisis descriptivo y diagnóstico mediante informes y dashboards; y la avanzada, apoyada en análisis predictivo y prescriptivo mediante inteligencia artificial, machine learning y deep learning.

Esta precisión es importante para no confundir Business Intelligence con otras etiquetas próximas. Sogorb y Ravello sitúan el Business Analytics como «un componente dentro del BI» y no como una disciplina independiente o de mayor alcance. Desde esa perspectiva, la analítica de negocio aporta la infraestructura y las técnicas de análisis, mientras que la inteligencia de los negocios incorpora una visión más amplia: comprender los datos, interpretarlos dentro de una estrategia empresarial y transformarlos en decisiones.

El matiz no es solo académico. Para un estudiante que está eligiendo carrera, ayuda a entender qué se va a encontrar en el grado. No se trata únicamente de aprender a manejar datos ni de formarse como programador. El objetivo es adquirir una base empresarial y tecnológica suficiente para moverse entre ambos mundos: el de quienes toman decisiones en la organización y el de quienes desarrollan o aplican herramientas analíticas.

Por eso, la titulación combina materias vinculadas a economía, finanzas, marketing, estrategia, fiscalidad, mercados internacionales o gestión de organizaciones con programación, estadística, Big Data, minería de datos, visualización de información, sistemas de reporting, ciberseguridad, legaltech, inteligencia artificial y ética del dato. La clave está en conectar ambos lenguajes.

La titulación se impartirá en el Campus Cámara CEU, ubicado en la Cámara de Comercio de Alicante, un espacio que conecta directamente la formación universitaria con el tejido empresarial de la provincia. / INFORMACIÓN

Una formación pensada para decidir

«En una organización, no basta con generar gráficos o manejar herramientas digitales. También hay que saber qué pregunta empresarial se quiere responder, qué decisión está en juego y cómo presentar la información para que pueda ser comprendida por quienes deben actuar. Un analista de negocio, un consultor de datos, un responsable de reporting o un especialista en visualización no trabajan únicamente con tecnología. Trabajan también con problemas reales: qué está pasando, por qué ocurre, qué puede pasar después y qué decisión conviene tomar».

Ese es uno de los elementos que Sogorb y Ravello subrayan al diferenciar este grado de una formación más limitada en analítica. El Business Intelligence, explican, ya no se reduce a describir lo que ocurre en una empresa. Su alcance llega «desde la visión operativa del negocio hasta el análisis predictivo y prescriptivo más avanzado». En términos prácticos, supone pasar de explicar qué ha sucedido a anticipar escenarios, proponer respuestas y ayudar a decidir con mayor precisión.

La orientación práctica será uno de los ejes del nuevo grado. Los estudiantes trabajarán con herramientas utilizadas en entornos profesionales, como Python, R, Power BI, Tableau, SQL, NoSQL, Spark, machine learning o procesamiento del lenguaje natural. Pero el interés no está solo en aprender nombres de programas o lenguajes, sino en aplicarlos a situaciones concretas: analizar ventas, segmentar clientes, anticipar demanda, reducir costes, detectar ineficiencias, construir indicadores o presentar un cuadro de mando a un equipo directivo.

Alicante, empresa y vida universitaria

La titulación se impartirá en el Campus Cámara CEU, ubicado en la Cámara de Comercio de Alicante, un espacio que conecta directamente la formación universitaria con el tejido empresarial de la provincia. Al mismo tiempo, el alumnado estará vinculado a la vida universitaria del campus de Elche de la CEU UCH. Esta doble dimensión permite combinar el contacto con empresas, profesionales y emprendedores en Alicante con la experiencia académica y universitaria del campus ilicitano.

El grado prevé metodologías activas, proyectos, casos prácticos, aprendizaje experiencial y contacto con profesionales que trabajan en ámbitos relacionados con los datos, la transformación digital y la consultoría tecnológica. Además, la red de prácticas y colaboraciones con empresas de referencia refuerza la orientación profesional de la titulación. En un campo como la inteligencia de negocio, el contacto con problemas reales resulta decisivo: no se trata solo de aprender a utilizar una herramienta, sino de comprender cómo esa herramienta puede ayudar a una empresa a decidir mejor.

La formación en inteligencia artificial y análisis de datos plantea, además, una pregunta de fondo, advierte Antón: «cómo se usan los datos y con qué responsabilidad. Por eso, el grado incorpora una dimensión ética, humanista y sostenible vinculada al uso responsable del dato, la gobernanza algorítmica, la privacidad, la ciberseguridad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el impacto social y medioambiental de las decisiones basadas en información».

La opción del doble grado

Para quienes quieran reforzar todavía más su perfil directivo, la CEU UCH ofrecerá también el Doble Grado en Inteligencia de los Negocios + Dirección de Empresas. Esta opción combina la visión global de la gestión empresarial con las competencias técnicas del Business Intelligence y está dirigida a estudiantes que aspiran a moverse en ámbitos como la consultoría, el control de gestión, la dirección basada en datos, la transformación digital, la innovación corporativa o los proyectos de inteligencia artificial aplicada a la empresa. El doble grado se desarrollará entre la sede del Campus Cámara CEU, en la Cámara de Comercio de Alicante, y el campus de Elche de la CEU UCH. Esa estructura refuerza una idea central: formar profesionales capaces de entender la empresa desde dentro, pero también de leer los datos que permiten transformarla.

“En la práctica, el nuevo grado plantea una respuesta a una duda cada vez más frecuente entre quienes están a punto de elegir carrera: qué estudiar si interesa la empresa, atrae la tecnología y se quiere trabajar con datos sin cursar una ingeniería informática. La respuesta, en este caso, no está en escoger un solo camino, sino en aprender a conectar varios”, reconoce Álvaro Antón.