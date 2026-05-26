Crevillent acompaña a Zamora en los 375 años de su Nazareno... y Benlliure vuelve a ser protagonista

La Semana Santa de Crevillent volvió a estrechar lazos con la de Zamora con motivo del 375 aniversario de la fundación de la cofradía Jesús Nazareno, vulgo Congregación, una de las corporaciones históricas de la ciudad castellano-leonesa. Una representación crevillentina participó el pasado sábado, 23 de mayo, en la procesión extraordinaria organizada dentro de los actos conmemorativos, en la que salieron a la calle los 11 pasos procesionales de la cofradía zamorana, cada uno acompañado por su correspondiente banda de música.

La presencia crevillentina respondió al hermanamiento formalizado el pasado año entre la cofradía zamorana y Las Tres Marías y San Juan de Crevillent, una relación que tiene como eje común la obra del escultor valenciano Mariano Benlliure. Ese vínculo artístico y devocional volvió a quedar de manifiesto en una jornada que reunió patrimonio, memoria cofrade y representación institucional de distintas hermandades.

La presidenta de la cofradía crevillentina de Las Tres Marías y San Juan durante la procesión de Zamora / Francisco Polo Candela

Presencia crevillentina en Zamora

El grupo desplazado desde Crevillent estuvo encabezado por la presidenta de Las Tres Marías y San Juan, Laura Parres Serna, junto a su esposo y la cofrade Macarena Fuentes Figueira. También participaron el presidente de la cofradía La Oración del Huerto, Víctor Amorós Medrano, acompañado por su esposa, la vicepresidenta Mari Reme Peral Mas; el presidente de honor del Santísimo Cristo del Descendimiento, Francisco Polo Candela, junto a su esposa, y dos cofrades del Santísimo Cristo del Perdón.

La delegación crevillentina acudió atendiendo la invitación cursada desde Zamora / Francisco Polo Candela

La delegación crevillentina acudió atendiendo la invitación cursada desde Zamora y, según se destaca desde la representación local, quedó “gratamente complacida” por las atenciones recibidas por parte de los cofrades de la Congregación. Laura Parres participó en la procesión acompañando a la directiva de la cofradía zamorana junto a otros representantes llegados de diferentes puntos. La procesión extraordinaria formó parte de la programación organizada por la cofradía Jesús Nazareno para celebrar sus 375 años de historia, con actos desarrollados fuera del calendario habitual de Semana Santa. La salida de sus 11 pasos convirtió la tarde del sábado en una cita singular para la ciudad y para las hermandades invitadas.

El hilo de Benlliure

Uno de los elementos centrales de la jornada fue la presencia del paso Redención, obra que Mariano Benlliure realizó para la cofradía Jesús Nazareno de Zamora. Precisamente este conjunto escultórico conecta directamente con Crevillent, ya que la idea originaria del escultor era completar esa secuencia con el paso de Las Tres Marías y San Juan, que finalmente fue realizado para la Semana Santa crevillentina.

Esa relación artística es el motivo principal del hermanamiento entre ambas cofradías. Benlliure actúa así como puente entre dos formas de vivir la Semana Santa, dos ciudades y dos tradiciones procesionales que comparten parte de una misma genealogía escultórica.

Redención, obra de Mariano Benlliure, en la procesión de Zamora / Francisco Polo Candela

La relación entre Zamora y Crevillent no se limita a este aniversario. Desde hace más de tres décadas, ambas Semanas Santas mantienen una conexión especial gracias a la obra del escultor valenciano, autor de dos pasos para la ciudad de Zamora: El Descendido, realizado para la cofradía del Santo Entierro, y Redención, para la cofradía de Jesús Nazareno. A esa línea se suma el conjunto de Las Tres Marías y San Juan de Crevillent, una de las piezas más reconocibles del patrimonio pasional local.

Regalos institucionales

Durante la visita, también se produjeron varios gestos de intercambio institucional. En su condición de director adjunto de la centenaria revista Crevillente Semana Santa, Francisco Polo, junto a la presidenta de Las Tres Marías y San Juan, Laura Parres, entregó un ejemplar de la edición de este año al presidente de la cofradía Jesús Nazareno de Zamora, José Ignacio Calvo.

La procesión de Zamora contó con participación crevillentina / Francisco Polo Candela

La revista también fue entregada a la Junta Pro Semana Santa de Zamora y al obispo diocesano, monseñor Fernando Valera Sánchez, quienes agradecieron el gesto y resaltaron la labor que se realiza desde Crevillent en torno a su publicación semanasantera.

Además, Laura Parres entregó al presidente de la cofradía zamorana un cuadro con la imagen de Las Tres Marías y San Juan como felicitación por el 375 aniversario de la Congregación. El gesto reforzó el carácter fraterno de la visita y el deseo de mantener vivos los vínculos entre ambas entidades.

Francisco Polo, director adjunto de la revista "Crevillente Semana Santa", entrega un ejemplar al obispo diocesano, monseñor Fernando Valera Sánchez / INFORMACIÓN

La participación crevillentina en esta conmemoración volvió a evidenciar la fuerza de las relaciones construidas en torno al patrimonio religioso y artístico. La Semana Santa, más allá de sus procesiones locales, también crea redes de memoria compartida, admiración mutua y colaboración entre cofradías.

El aniversario de la cofradía Jesús Nazareno de Zamora permitió renovar esos lazos y abrir la puerta a futuros encuentros. La voluntad expresada por la representación crevillentina es seguir estrechando esta relación en próximos acontecimientos, tanto en Zamora como en Crevillent, alrededor de una devoción y una herencia artística que llevan la firma de Benlliure.