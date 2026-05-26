Cruz Roja limpiará el Vinalopó de su nacimiento a la desembocadura en Santa Pola, con el foco en Elche y Elda

Elche se sumará al Día Mundial del Medio Ambiente con una acción especialmente simbólica: una jornada de limpieza y sensibilización en torno al río Vinalopó, coordinada por Cruz Roja, que conectará distintos puntos de la provincia desde el nacimiento del río hasta su desembocadura. La actividad, prevista para el 5 de junio, será uno de los actos centrales de la programación municipal, que se desarrollará entre el 2 y el 7 de junio e incluirá también el Congreso Conecoo, actividades en el Clot de Galvany y acciones inclusivas con la Asociación Tamarit.

La iniciativa busca poner el foco en el valor histórico, ambiental y social del Vinalopó, un río muchas veces olvidado en el paisaje cotidiano, pero decisivo para entender la configuración del territorio ilicitano, el sistema tradicional de riegos y la relación entre la ciudad, el Palmeral y su entorno natural. El presidente de Cruz Roja Elche, Antonio Ramón Guilabert, señalaba que “nuestro objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia del río Vinalopó desde el punto de vista histórico, ambiental y social”.

El concejal José Antonio Román, con los responsables de las acciones en torno a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente en Elche / V. L. Deltell

Limpieza del cauce

La jornada de limpieza se desarrollará bajo el proyecto “En Cruz Roja cuidamos nuestro río desde el nacimiento hasta su desembocadura”. La acción no se limitará a Elche, sino que se articulará junto a otras asambleas de Cruz Roja de la provincia. En Banyeres, donde nace el Vinalopó, se llevará a cabo una limpieza en el entorno del nacimiento, una zona que Guilabert ha descrito como “maravillosa”, con aguas cristalinas y una reserva truchera. También se sumará la asamblea de Elda, otra de las grandes ciudades por las que discurre el río, mientras que en la desembocadura participará Cruz Roja Santa Pola.

En Elche, la asamblea local ha coordinado el proyecto y lo desarrollará con una dimensión no solo ambiental, sino también divulgativa. Guilabert explicaba que la actividad contará con la colaboración del presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó, quien acompañará a los participantes al partidor de Candalix para explicar el funcionamiento del sistema tradicional de riego del Palmeral ilicitano.

Ese componente histórico será uno de los valores añadidos de la jornada. Guilabert ha recordado que el sistema de riego heredado de distintas etapas históricas aprovecha el agua del Vinalopó y la distribuye por los huertos de la ciudad. La actividad permitirá, por tanto, unir la limpieza del cauce con una lectura más amplia del río como eje de paisaje, agricultura, memoria y convivencia.

“Queremos implicar a personas de todas las edades y perfiles en una actividad que une naturaleza, voluntariado y convivencia”, añadía el presidente de Cruz Roja Elche. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través de la propia entidad.

El presidente de Cruz Roja en Elche, Antonio Ramón Guilabert, destacaba la importancia de la implicación en su actividad de la Acequia Mayor del Pantano / V. L. Deltell

Medio Ambiente y voluntariado

El concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, presentaba este martes la programación municipal y defendía que las actividades previstas no son actos sueltos, sino una muestra del modelo ambiental que el Ayuntamiento quiere impulsar para Elche. “Estas actividades no son actos aislados, sino la puesta en práctica del modelo ambiental que queremos para Elche, una ciudad más saludable, donde la naturaleza y la actividad humana puedan convivir”, señalaba.

Román destacaba que Elche no solo debe entenderse desde el Palmeral, sino también desde otros espacios y retos ambientales que requieren restauración, educación, voluntariado, inclusión y economía circular. En sus palabras, la programación del Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a cuatro grandes ejes: restauración de la naturaleza, inclusión, voluntariado y tecnología aplicada a la sostenibilidad.

El edil subrayaba que la ciudad debe avanzar en los planes de sostenibilidad que impulsa la Unión Europea y que el Ayuntamiento es consciente de hacia dónde deben caminar las políticas ambientales urbanas. Según defendía, las actividades presentadas “reflejan un poco todas las políticas que estamos llevando a cabo”.

La jornada del río será, en ese esquema, la parte más vinculada al voluntariado ambiental y a la participación directa de la ciudadanía. El cauce del Vinalopó, especialmente a su paso por Elche, acumula desde hace años una fuerte carga simbólica: es frontera urbana, corredor natural, memoria hidráulica y, al mismo tiempo, un espacio que necesita cuidados constantes.

Conecoo, Clot y Tamarit

La programación comenzará el 2 de junio con el V Congreso Conecoo, organizado por Cedelco, Grenee, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández y Elche Parque Empresarial. El encuentro se centrará en la economía circular y la sostenibilidad empresarial, con presencia de expertos, empresas e instituciones. Entre los asuntos que se abordarán figuran el reciclaje textil, el compostaje industrial, la gestión de residuos, el reciclaje, el sector agroalimentario, la energía y distintas experiencias empresariales innovadoras.

El representante de Grenee y del Congreso Conecoo, Jesús Martínez, exponía que “esta edición aborda retos reales vinculados a la economía circular con un enfoque práctico y con casos de éxito empresariales que ya están desarrollándose en nuestro entorno”. También destacaba que “el objetivo es que empresas y profesionales encuentren herramientas útiles y generen nuevas oportunidades de colaboración”.

Jaulas para introducir a las aves criadas en cautividad en el hábitat natural del Clot de Galvany en Elche / INFORMACIÓN

Román vinculaba este congreso con la estrategia municipal en materia de economía circular y ha citado, entre otros ejemplos, la recogida de plásticos agrícolas puesta en marcha en el parque agroalimentario de La Alcudia. Según indicaba, esta medida ha tenido “un éxito grandísimo” entre los agricultores y ha permitido cerrar un ciclo de gestión de residuos que hasta ahora no estaba cubierto.

Los días 6 y 7 de junio, la Asociación Tamarit, que trabaja con personas con discapacidad intelectual, instalará una mesa informativa en el Clot de Galvany para mostrar su trabajo en inserción sociolaboral a través de proyectos de jardinería y viverismo. Román defendía en este sentido que la inclusión también debe formar parte de la política ambiental, para que todas las personas puedan comprender y participar en la conservación del entorno.

El domingo 7 de junio, a las 10 horas, se celebrará además la visita temática guiada “El Clot, historias de su historia”, una actividad pensada para conocer la evolución, recuperación y valor ambiental de este espacio natural municipal. Las personas interesadas en esta visita deberán inscribirse a través de la web del Ayuntamiento de Elche.

Inscripciones abiertas

Las actividades previstas entre el 2 y el 7 de junio combinarán divulgación, acción directa, formación empresarial, voluntariado e inclusión. Algunas requieren inscripción previa. Para el Congreso Conecoo, la entrada será gratuita, pero será necesario registrarse a través de la web conecoo.es. En el caso de la visita guiada al Clot de Galvany, la inscripción se realizará mediante la página web municipal. Para la jornada de limpieza del Vinalopó, las personas interesadas deberán hacerlo a través de Cruz Roja Elche (965 45 34 49 o 965 45 90 90).

El edil de Medio Ambiente defendía que esta programación permite poner en valor una forma de trabajar "centrada en acciones concretas. Frente a los discursos de alarma o negación", Román abogaba "por una política ambiental práctica, ligada a las personas y a los espacios naturales de la ciudad. Nos centramos exclusivamente en el medio ambiente, en la forma de trabajar que tiene Elche y, en especial, en las personas que queremos que este medio ambiente sea algo que forme parte de nuestras vidas”, afirmaba.