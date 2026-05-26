Cuando el Derecho se defiende ante quienes lo ejercen

Defender un dictamen jurídico ante un abogado de la Generalitat Valenciana, un abogado del Estado, un notario y una fiscal no forma parte de un examen convencional. Tampoco se parece demasiado a una práctica de aula. Se aproxima más a una primera prueba profesional: estudiar un caso real, identificar los problemas jurídicos, elaborar una respuesta técnica y sostenerla ante quienes conocen de cerca el funcionamiento de las instituciones, los despachos y los tribunales.

Esa es la experiencia que ha vivido una treintena de alumnos de 3º y 4º curso del Grado en Derecho de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche en el IX Premio a la Excelencia Jurídica Cuatrecasas, celebrado en Alicante. La iniciativa, impulsada por la firma de abogados Cuatrecasas, ha reconocido en esta edición el dictamen elaborado por Pablo y Gonzalo Ruiz Rabadán, Leandro Martínez Amargos y Cristina Peral San Nicolás, seleccionado como ganador entre los tres equipos finalistas.

El galardón, dotado con 2.500 euros, premia algo más que la capacidad de resolver correctamente un supuesto jurídico. Valora la integración de distintas ramas del Derecho, la calidad de la memoria escrita, el rigor de la defensa oral, el trabajo en equipo y la incorporación de buenas prácticas jurídicas y ético-deontológicas. En definitiva, mide competencias que forman parte del oficio jurídico, pero que no siempre pueden evaluarse con la misma intensidad en el aula.

Un caso real, no un ejercicio de manual

El reto planteado a los estudiantes consiste en enfrentarse a un supuesto jurídico complejo y multidisciplinar. Los equipos deben analizar los hechos, localizar las cuestiones relevantes, construir una argumentación coherente y defender sus conclusiones ante un tribunal externo. La dinámica obliga a los alumnos a ir más allá de la respuesta teórica: tienen que seleccionar argumentos, priorizar problemas, redactar con precisión y explicar su posición con claridad.

El jurado de esta novena edición ha estado integrado por Pedro Pacheco Guerrero, abogado de la Generalitat Valenciana; Eduardo Muñiz Pérez, abogado del Estado; Gaspar Peral Bernal, notario; y Helena Gascó Enríquez, fiscal. La diversidad de perfiles aporta una mirada amplia sobre el trabajo de los estudiantes y acerca la evaluación al modo en que un asunto jurídico puede ser examinado desde ámbitos profesionales distintos.

Para Sergio Ruiz, socio del área de Litigación de Cuatrecasas en Alicante, el equipo ganador destacó por el nivel alcanzado en las dos partes esenciales del ejercicio. El trabajo, señaló, “ha sido de un gran nivel técnico, tanto en la presentación oral como en la calidad de la memoria escrita”.

La valoración apunta a una idea clave en la formación de cualquier jurista: no basta con conocer la norma. Hay que saber convertir ese conocimiento en un razonamiento defendible, comprensible y útil. Un buen dictamen exige técnica, pero también orden, prudencia, capacidad de síntesis y dominio del lenguaje jurídico.

Una colaboración que se ha consolidado

El Premio a la Excelencia Jurídica Cuatrecasas no es una actividad aislada. Su origen se remonta a una colaboración entre el CEU de Elche y la firma de abogados para acercar los estudios de Derecho a la práctica profesional. En 2018, la iniciativa se presentó como un proyecto innovador destinado a que los alumnos resolvieran “un conflicto jurídico real y de notable dificultad”, incorporando no solo criterios jurídicos, sino también ético-deontológicos y de trabajo colaborativo.

Aquella primera formulación ya subrayaba una cuestión que sigue vigente: la necesidad de integrar en la formación académica “una visión práctica de los distintos ámbitos de la actividad profesional del jurista”. Las profesoras Lola Cano y Rosa García Vilardell, impulsoras del proyecto en sus inicios, defendían entonces que la colaboración con Cuatrecasas permitía acercar “los conocimientos impartidos en el aula a la realidad profesional”.

Con el paso de las ediciones, el premio ha mantenido esa orientación. En 2020, el III Premio a la Excelencia Jurídica reconoció el trabajo de cinco alumnas del CEU de Elche y volvió a destacar la capacidad del alumnado para resolver un caso real ante un jurado formado por socios del despacho, catedráticos, abogados del Estado, jueces e inspectores de la Agencia Tributaria. En aquella edición, el tribunal valoró “una buena presentación oral pero una mejor calidad de la memoria escrita” de las estudiantes ganadoras.

También en 2023, ya en su sexta edición, la iniciativa fue presentada como un desafío que buscaba reconocer la capacidad de los futuros juristas ante situaciones reales, combinando buenas prácticas jurídicas, comportamiento ético-deontológico y trabajo en equipo. Entonces, Francisco Picó, socio director de Cuatrecasas en Alicante, destacó “el alto nivel jurídico, la creatividad y la inquietud mostrada por los equipos participantes”.

Aprender Derecho con presión profesional

La edición actual confirma esa línea de continuidad. Para Antonio López, coordinador de la Titulación del Grado en Derecho de la CEU UCH en Elche, el premio permite que los alumnos apliquen de forma integrada lo aprendido durante la carrera. “Los alumnos han trabajado juntos en la resolución de un caso en el que deben aplicar conocimientos de todas las áreas del Derecho para resolver un supuesto práctico complejo y multidisciplinar”, ha señalado.

La frase resume bien el valor formativo de la experiencia. En la práctica profesional, los problemas no llegan clasificados por asignaturas. Un mismo asunto puede exigir conocimientos de Derecho Civil, Mercantil, Administrativo, Fiscal, Procesal o Laboral, además de criterio ético y capacidad para trabajar con otros. El premio reproduce, de forma académica pero exigente, esa complejidad.

Para los estudiantes, la prueba supone también un ejercicio de exposición. Defender una memoria ante profesionales externos obliga a medir cada argumento, anticipar objeciones y responder con seguridad. Es una situación que introduce presión, pero también aprendizaje: permite comprobar qué funciona, qué falta por mejorar y qué distancia existe entre saber Derecho y ejercerlo.

Esa dimensión ya aparecía en testimonios de ediciones anteriores. Tras participar en el premio de 2020, la alumna Almudena del Castillo reconocía que la iniciativa les había permitido comprobar “más de cerca la realidad profesional de un jurista”, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y trabajando en equipo para resolver un conflicto jurídico como lo harían en un despacho profesional. Otra estudiante, Mar Segarra, lo resumía de forma directa: “Esta iniciativa nos acerca a la realidad que nos encontraremos cuando nos incorporemos al ejercicio profesional”.

Un cierre ante el jurado

El IX Premio a la Excelencia Jurídica Cuatrecasas deja este año un equipo ganador, tres grupos finalistas y una treintena de estudiantes enfrentados a una situación que difícilmente se olvida: hablar de Derecho ante quienes lo practican cada día.

Como aseguró Sergio Ruiz al valorar el dictamen ganador, el mérito estuvo en “el gran nivel técnico” de la presentación oral y de la memoria escrita. Para unos alumnos que todavía están terminando el grado, esa evaluación profesional es, probablemente, algo más que un reconocimiento: es una primera confirmación de que el Derecho empieza a aprenderse de otra manera cuando llega el momento de defenderlo.