Diana Navarro llega a Elche: «Vivimos momentos muy crispados y a través de la voz quiero mandar un mensaje de paz»

Si emprendiera una travesía en barca sola con la pena y la melancolía y echase la vista atrás por todo lo conseguido, ¿cómo definiría ese viaje?

Hasta que salió Sola hace 21 años y me di a conocer al gran público, ha habido muchos tipos de mar, pero llegar a buen puerto ha sido un trabajo de mucha conciencia, esfuerzo personal y profesional. Ha sido llegar a la orilla en una travesía por un mar en calma pero también con muchos vendavales. Ya puedo decir que no estoy sola.

¿Qué le espera al público ilicitano este viernes en el Gran Teatro?

En Elche se me estremece el corazón porque Pepe Botella era de allí y de los mejores diseños que tengo son de él. Quiero muchísimo a esa zona, así que yo siempre me doy al mil por mil, y será muy especial lo que vamos a vivir, voy a cantarlo todo todo.

La elección del repertorio habrá sido un encaje de bolillos. ¿Cómo condensar décadas en un concierto?

Eso duele mucho. Soy muy Concha Piquer en el sentido de que tiene que estar todo milimétricamente ensayado y preparado, pero hay una parte de improvisación que me gusta llamarla “las peticiones del oyente”, e interactúo directamente con el público, me bajo del escenario a hablar con todos y es un momento muy bonito.

Estreno de la gira "Ya no estoy sola" en abril de 2025 en el Teatro Real de Madrid / Lorenzo Carnero

El 8 de junio le cantará a León XIV en el Bernabéu para quitarse la espinita con el Papa Francisco. ¿Cómo va a ser la apuesta?

Va a ser una canción preciosa que se llama Alza la mirada y que define el sentimiento cristiano. Habrá mil coristas más todos los que nos vamos a subir al escenario, vamos a mandar mediante la voz un mensaje de paz tan necesario en estos momentos y espero que así sea.

En tiempos tan polarizados, ¿qué papel juega la música para unir?

La música es un bálsamo sanador para todas las almas y espero cantar con toda mi energía, con toda mi bondad y con lo más profundo de mi corazón para que brillen las voces y lleguen a los corazones que lo necesiten. Estamos viviendo momentos muy polarizados, muy crispados y creo que es necesario echar el pasito atrás e intentar mirar con misericordia, con cariño y con pasión al otro e intentar comprenderlo.La empatía hay que practicarla mucho y también la autocrítica, nos llevaríamos mejor.

Gira

Estrenó la gira Ya no estoy sola hace un año en el Teatro Real de Madrid, ¿fue un reencuentro con aquella niña que soñaba con los escenarios?

Sobre todo fue darme ese regalo porque después de haber estado 20 años en discográfica llegó el momento de tomar las riendas de mi carrera en solitario porque los proyectos que quería realizar no estaban respaldados por la industria tal y como se ve hoy día. Estoy superagradecida a todo lo que he vivido con Warner, que ha sido mi casa y siempre lo será, pero me independicé artísticamente y pude cumplir mi sueño, que era ir al Teatro Real. Todo el mundo no puede acceder y que considerasen que mi arte merecía estar ahí es otro regalo de la vida.

¿La industria la encorsetó?

Todo va cambiando mucho. Yo no me tomo nada a lo personal. Siempre he hecho lo que he querido, gracias a Dios y gracias a Warner, que me ha permitido ofrecer artísticamente lo que yo consideraba y les estoy muy agradecida por ello, pero en el momento de sacar De la Piquer a la Navarro ya no lo veían. Entonces yo quería seguir con ese criterio y amablemente separamos nuestros caminos.

Un disco que vino precedido de la obra En Tierra Extraña ¿Qué descubrió de sí misma en esas 200 funciones en las que Federico García Lorca, Rafael de León y Concha Piquer se encontraron?

Una Diana que yo sabía que existía, pero que a veces pensaba que no, por ese fallo de autoestima que tenemos de serie. Fue un regalazo enorme saber que podía ser actriz y que esa línea interpretativa la seguiré utilizando. Para mí ha habido un antes y un después.

Diana Navarro en uno de los momentos de sus últimos conciertos / INFORMACIÓN

«Siempre estaré del lado del colectivo LGTBI porque se tienen que respetar los derechos humanos»

Reinterpretó el Se dice de Concha Piquer de 1928 que ha llegado a convertirse en un himno LGTBI. ¿Estaría ella orgullosa?

Estoy segura de que doña Concha está superfeliz de ese Se dice y yo siempre estaré al lado del colectivo LGTBIQ+ porque, fuera la política, que no me interesa nada, a mí me interesan las personas y me interesa que la gente se respete y se respeten todos los derechos humanos. Estoy muy sensibilizada con el colectivo y siempre me tendrán al lado. Está bien mostrar un mensaje que se decía el siglo pasado y que por desgracia hay que seguir reivindicando.

Desde el disco de Resiliencia en 2016 a ahora ha habido un punto de inflexión hablando claramente en las letras sobre machismo, diversidad sexual o maltrato. ¿Cómo llegó ese cambio?

Porque en un momento de mi vida yo también me sentí callada, amordazada, maltratada psicológicamente y a lo mejor no estaba preparada. Pero en Resiliencia me mostré, me abrí en canal y dije: “Esto es lo que soy como autora”.Y me permití ser autora. Entonces me autovalidé y eso es lo más importante, y propongo a todo el mundo que practique ese autocuidado a diario.

«En un momento de mi vida me sentí callada, amordazada, maltratada psicológicamente y a lo mejor no estaba preparada»

Nueva era

Fusionó la copla con trap, y en una odisea de likes en la que parece que todo se mide por el número de seguidores. ¿La música popular tiene espacio?

Aunque me baso en la copla, la saeta y el flamenco, porque es mi raíz, soy muy inquieta y siempre he admirado a Radio Futura, a Alaska... hice el trap porque mis sobrinos lo escuchaban mucho y las letras me horrorizaban, y algunas lo siguen haciendo... Quería con Encrucijada hacer una copla que hablara de un amor a tres bandas, pero con una letra poética preciosa. Me inspiré en Mala Rodríguez y Beatriz Luengo, que son dos reinas en eso, y quedó muy guay, pero no lo hice por enfocarme en el público joven, sería absurdo porque generacionalmente me ven como un dinosaurio. Pero la gente joven a quien le puedo llegar a través de los mayores por herencia musical pueden entenderlo, con lo que lo hice como reivindicación.

Después de tantos años de carrera, ¿Diría que está en su mejor momento?

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Sí. Totalmente. Y creo que cada vez estaré en mi mejor momento porque cada vez voy comprendiendo más qué es esto de la vida y, a veces, aunque no comprendiéndolo, sí aceptándolo.Cuando practicas también la aceptación, creo que todo fluye un poquito más.