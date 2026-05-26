Elche dedicará casi 730.000 euros en cinco años al servicio de socorrismo de sus cinco piscinas cubiertas

El Ayuntamiento de Elche ha sacado a licitación el contrato de salvamento y socorrismo en las cinco piscinas municipales cubiertas con un presupuesto inicial de 142.901 euros, IVA incluido, para el primer año de servicio. La adjudicación tendrá una duración inicial de un ejercicio, aunque podrá prorrogarse anualmente hasta un máximo de cinco años, lo que eleva el importe global estimado a casi 730.000 euros si se agotan todas las prórrogas previstas. Para las prórrogas se contempla un incremento anual del 3% en concepto de IPC y una posible modificación del 20%. El precio máximo de licitación por hora efectiva es de 16,18 euros sin IVA, con un incremento del 15% para el coordinador. Las empersas interesadas tienen hasta el 9 de junio para presentar su oferta.

El pliego técnico fija que la empresa adjudicataria debe cubrir las horas que no pueda atender el personal municipal de la Concejalía de Deportes, con una previsión anual de 7.000 horas de servicio, de las que 5.000 corresponderán a la categoría de socorrista y 2.000 a la de coordinador. La licitación afecta a las piscinas cubiertas municipales y recoge expresamente las instalaciones de Esperanza Lag, Carrús, El Pla, El Toscar y Torrellano, aunque en el periodo estival algunas piscinas cubiertas cierran o pasan a funcionar como descubiertas.

Seguridad para abrir las instalaciones

La contratación responde a una necesidad operativa básica: sin socorrista no puede abrirse una piscina de uso deportivo o recreativo. El pliego recuerda que la figura del socorrista, o SOS, es indispensable para autorizar la apertura de las instalaciones acuáticas conforme a la normativa vigente de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

Las piscinas municipales acogen actividades muy diversas: baño libre, entrenamientos de clubes, competiciones, campañas escolares, programas de aprendizaje de natación, actividades de promoción deportiva, programas de salud a través del medio acuático y sesiones impulsadas por centros educativos, universidades, centros de Formación Profesional o entidades formadoras como el CEFIRE, la Federación de Salvamento y Socorrismo o la Federación de Natación.

La piscina climatizada de El Toscar se inauguraba en 2010 / DIEGO FOTÓGRAFOS

El documento municipal justifica la contratación externa por la elevada demanda existente en todas las franjas de edad y en distintas zonas de la ciudad. Los socorristas municipales no pueden cubrir todo el horario de apertura, por lo que el Ayuntamiento considera imprescindible recurrir a una empresa que aporte personal suficiente para ampliar horarios, mantener el servicio y mejorar la atención a los usuarios.

La adjudicataria deberá adaptarse a los horarios de cada instalación y a las modificaciones que pueda ordenar Deportes. En verano, con el cierre de parte de las piscinas cubiertas y la apertura de las descubiertas, las necesidades cambian. Aunque la vigilancia de las piscinas exteriores está cubierta por otro contrato, el pliego prevé que, por necesidades del servicio o si concluye el contrato específico de descubiertas, la empresa adjudicataria pueda ser requerida para prestar también allí el servicio, siempre sin superar el presupuesto anual.

Esperanza Lag exige dos socorristas

El reparto de personal se fija en función de las características de cada vaso. La única piscina cubierta que necesita dos socorristas por lámina de agua es la del pabellón Esperanza Lag. Para las piscinas cubiertas de Carrús, El Pla, El Toscar y Torrellano basta con un socorrista por turno, según recoge el pliego.

Los horarios de apertura son amplios. En Esperanza Lag, la piscina abre los lunes de 15 a 22.30 horas, de martes a viernes de 7 a 22.30 y los sábados de 9 a 13, con cierre dominical. Carrús abre los lunes de 15 a 21, de martes a viernes de 7 a 21, y sábados y domingos de 9 a 13. El Pla funciona los lunes de 15 a 22, de martes a viernes de 7 a 22, y también sábados y domingos de 9 a 13.

El Toscar abre los lunes de 16 a 21 y de martes a viernes de 9 a 21, sin apertura de fin de semana. Torrellano tiene horario de lunes de 15 a 21 y de martes a viernes de 9 a 21, también sin sábados ni domingos. Las fechas de apertura se ajustan cada año en función del calendario escolar y del paso a la temporada de verano.

El personal municipal debe cubrir el socorrismo de Esperanza Lag de lunes a viernes, El Pla de lunes a viernes de 7 a 14, y Torrellano y El Toscar de lunes a viernes de 9 a 16. La empresa adjudicataria asumirá los fines de semana de las piscinas que abren, la piscina de Carrús de lunes a viernes y las tardes de El Pla, Torrellano y El Toscar, además de posibles bajas del personal municipal.

Un deportista durante una competición de natación / INFORMACIÓN

Funciones y exigencias

Los socorristas deberán estar en posesión de titulación de Socorrista Acuático expedida por la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana o nacional, o disponer de la titulación de TSEAS, Técnico Superior en Enseñanza y Animación Deportiva, antiguo TAFAD, o equivalentes. Uno de los socorristas de cada turno será designado como coordinador y actuará como interlocutor con la Concejalía de Deportes.

Las funciones van más allá de vigilar el vaso. El pliego les atribuye la prevención de accidentes, la atención a posibles víctimas, la detección de riesgos en la instalación, la comunicación de desperfectos, el cumplimiento de las normas de uso, la evacuación en caso de emergencia, la intervención en rescates acuáticos y la prestación de primeros auxilios siguiendo el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer.

También deberán intervenir en conflictos derivados de la actividad, atender patologías o accidentes que se produzcan en el vaso, playas de piscina, vestuarios o accesos, y registrar todas las actuaciones de salvamento y socorrismo atendidas durante cada turno. Su figura será considerada la máxima autoridad en la piscina en materia de seguridad, por lo que los usuarios deberán atender sus indicaciones.

Entre sus obligaciones figura hacer cumplir normas como la ducha previa, el uso de chanclas, el vestuario adecuado para la natación y el respeto al material. Además, deberán avisar a los bañistas 15 minutos antes del cierre, repetir el aviso cinco minutos antes y evacuar finalmente la piscina de forma educada, pero sin demora.

Con esta licitación, el Ayuntamiento busca garantizar la apertura segura de las piscinas municipales cubiertas y cubrir las franjas horarias que no puede asumir el personal propio. El contrato se convierte así en una pieza clave para mantener la actividad acuática municipal durante el curso y asegurar que el aumento de usuarios, clubes, escolares y programas deportivos pueda desarrollarse con vigilancia suficiente y personal cualificado.