Futuros maestros que aprenden a enseñar componiendo canciones infantiles

La música forma parte del día a día de cualquier aula de Infantil. Sirve para saludar, ordenar rutinas, trabajar el lenguaje, acompañar el movimiento, reforzar hábitos o convertir una actividad cotidiana en una experiencia compartida. Pero antes de utilizar una canción como recurso educativo, los futuros maestros también pueden aprender a crearla. Eso es lo que han hecho los alumnos de 3.º del Grado en Educación Infantil de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche dentro de la asignatura “Desarrollo de la expresión musical y su didáctica”, impartida por la profesora Teresa Hernández.

Desde hace tres años, esta asignatura incorpora un proyecto creativo en el que los estudiantes componen, interpretan, graban y editan un videoclip de una canción infantil. La actividad culmina al final del cuatrimestre con un concurso en el que se entregan dos premios: uno al videoclip con mejor calidad e interpretación musical —voz cantada, ukelele y otros instrumentos cuando los hay— y otro que, además de la interpretación, valora aspectos técnicos y creativos de la edición audiovisual.

En esta edición se han presentado 20 vídeos. Los ganadores han sido “Vamos al patio”, de Lucas García-Donato, y “Limoncito”, de Alba Escudero Jara. Más allá del resultado final, la propuesta permite entender cómo la formación de futuros maestros puede integrar creatividad, tecnología, práctica instrumental y mirada didáctica en un mismo proceso.

Crear una canción desde cero

El proyecto parte de una premisa sencilla, pero exigente: diseñar una canción infantil que pueda tener sentido en un aula real. Para ello, los estudiantes comienzan creando una letra de temática infantil, con o sin ayuda de herramientas de inteligencia artificial. Después eligen una secuencia de acordes entre las trabajadas con el ukelele durante la asignatura, sobre la que construyen la melodía.

A partir de ahí, el proceso se vuelve más técnico. Una vez grabada la secuencia de acordes con el ukelele, los alumnos organizan la estructura musical —ABA, ABAB u otras similares— y recitan la letra para ajustarla rítmicamente a los compases de la base armónica. Según explica Teresa Hernández, lo habitual es que utilicen dos compases para cada verso. Después buscan una melodía que encaje con esa letra ya ritmada, con los acordes elegidos y con la base rítmica previamente grabada.

La grabación se realiza mediante un editor de audio de software libre que permite trabajar por pistas, tanto de forma individual como en colaboración con compañeros o con la propia profesora. La última fase consiste en producir un videoclip orientado a niños de la etapa de Infantil, utilizando el audio que cada estudiante o grupo ha grabado y editado.

El planteamiento combina composición, interpretación, edición de audio, lenguaje audiovisual y finalidad pedagógica. No se trata solo de cantar una canción, sino de comprender cómo se construye un recurso educativo desde su idea inicial hasta su presentación final. Esa secuencia convierte la actividad en una experiencia de aprendizaje completa: los alumnos escriben, tocan, prueban, ajustan, graban, escuchan, corrigen y piensan en el destinatario final, que no es un jurado universitario, sino un niño de Infantil.

El ukelele como herramienta docente

Para Lucas García-Donato, autor de “Vamos al patio”, el proyecto ha sido “muy interesante para promover la creatividad musical”. Aunque ya tenía cierta experiencia en este ámbito, destaca el descubrimiento de instrumentos que no había tocado antes y la satisfacción de comprobar cómo las distintas partes del trabajo iban encajando hasta llegar al resultado final. Su reflexión conecta directamente con el sentido didáctico de la propuesta. “La música y las canciones forman parte del día a día de los más pequeños, por lo que contar con estos recursos supone una herramienta fantástica para el aula y nos ofrece muchas posibilidades como docentes”, afirma.

También Alba Escudero Jara, autora de “Limoncito”, subraya el valor del proceso. En su caso, el proyecto supuso un primer contacto con el ukelele. “Era la primera vez que tocaba este instrumento y, como suele pasar cuando te enfrentas a algo nuevo que no controlas, al principio me daba bastante respeto”, explica. La experiencia, añade, le ha permitido comprobar que aprender algo nuevo requiere “paciencia, constancia y confianza en una misma”. Alba destaca que, con esfuerzo y práctica, se pueden conseguir avances, y considera que el ukelele se ha convertido para ella en “un recurso muy valioso para el futuro en el aula”. Su conclusión es clara: “La educación musical es fundamental en el aula”.

Las declaraciones de los alumnos apuntan a una de las claves de la actividad. La música no aparece como un complemento ornamental dentro de la formación docente, sino como un lenguaje educativo capaz de activar competencias diversas: creatividad, escucha, coordinación, ritmo, expresión oral, sensibilidad artística, trabajo autónomo y capacidad para transformar una idea en un recurso aplicable a la infancia.

Música, tecnología y mirada pedagógica

El valor de este proyecto está precisamente en esa combinación. Por un lado, obliga a los estudiantes a enfrentarse a un reto creativo: inventar una letra, ordenar una estructura musical y encontrar una melodía. Por otro, les introduce en herramientas de grabación y edición que amplían sus recursos como futuros docentes. Y, además, les exige pensar en clave pedagógica: qué canción puede funcionar con niños pequeños, qué tono debe tener, qué temática resulta adecuada, cómo se puede acompañar visualmente y qué utilidad puede tener en el aula.

La actividad también plantea una forma concreta de entender la formación del profesorado. Aprender música no significa únicamente adquirir nociones teóricas, sino experimentar lo que implica hacer música, equivocarse, repetir, ensayar y encontrar soluciones. Esa vivencia resulta especialmente relevante para quienes en el futuro tendrán que diseñar experiencias educativas para niños.

En un aula de Infantil, una canción puede ayudar a ordenar una rutina, facilitar una transición, acompañar un juego, trabajar vocabulario, reforzar una emoción o iniciar una actividad. Por eso, que los futuros maestros aprendan a crear sus propios materiales musicales amplía su autonomía docente y les permite comprender mejor el potencial educativo de la música.

La propuesta desarrollada por Teresa Hernández se sitúa, además, en una línea de trabajo más amplia en torno a la música como herramienta formativa en Magisterio. El CEU de Elche ya ha desarrollado proyectos en los que los estudiantes han compuesto, producido y grabado canciones propias con contenido educativo, utilizando software gratuito, ordenadores de la universidad y sus propios teléfonos móviles. En aquella experiencia, el objetivo era crear material didáctico transversal a través de canciones sobre contenidos como las estaciones del año, los colores en inglés o las rutinas del aula.

“Esa continuidad permite entender este concurso de videoclips no como una actividad aislada, sino como parte de una forma de enseñar a enseñar desde la práctica. Los estudiantes no solo aprenden recursos musicales; también descubren qué ocurre cuando una canción se piensa para otros, se adapta a una edad concreta y se convierte en herramienta educativa”, asegura Hernández.

Para la docente, “al final, “Vamos al patio” y “Limoncito” son dos canciones premiadas, pero también el resultado visible de un proceso más amplio. Detrás de cada vídeo hay una letra, una secuencia de acordes, una melodía, una grabación, una edición y, sobre todo, una pregunta docente: cómo puede la música ayudar a aprender mejor en la infancia”.

Una línea de trabajo que convierte la música en experiencia educativa

La actividad impulsada por Teresa Hernández forma parte de una trayectoria más amplia en el CEU de Elche en torno a la música como recurso didáctico para futuros maestros. En 2025, estudiantes de Magisterio protagonizaron en el Colegio Salesianos de Elche un concierto pedagógico diseñado para enseñar y emocionar, en el que interpretaron música, activaron la participación del público escolar y trabajaron competencias como la organización, la creatividad, la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo.

Esa línea ya había tenido una experiencia previa en Salesianos con un concierto pedagógico construido en torno al personaje de Doctor Strange, que sirvió como hilo conductor para unir teatro, fantasía, historia de la música, práctica instrumental y participación de los niños. Entonces, Teresa Hernández defiende “la importancia de que los futuros maestros no solo sepan música, sino que pudieran “hacer música”: experimentarla, tocar, cantar en grupo y utilizarla como vía de expresión y comunicación”.

También en el proyecto “Musicalizar la educación”, estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria compusieron, produjeron y grabaron canciones propias con finalidad didáctica, con apoyo de herramientas gratuitas de producción musical. Aquel trabajo, desarrollado en asignaturas de música de mención y en asignaturas genéricas de música, ya situaba la creación musical como un reto formativo para el alumnado y como un recurso aplicable a las futuras aulas.