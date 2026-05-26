El documental que revive 50 años de pintura y memoria en el Hort del Xocolater de Elche

Medio siglo después de que un grupo de artistas y promotores culturales imaginara un espacio en Elche donde aprender a crear arte entre palmeras, la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater de la Fundación Mediterráneo sigue siendo mucho más que un aula al aire libre, y para muestra el hecho de que tendrá su propio documental. Un trabajo audiovisual que se estrenará este jueves, 28 de mayo, a las 19 horas, como broche a una conmemoración de un proyecto pedagógico indiscutible en la ciudad que sólo este último año ha reunido a un centenar de alumnos, la mayoría niños y niñas.

La presentación será en la propia casa del icónico huerto y servirá no solo para celebrar la trayectoria de la escuela, sino también para rendir homenaje a todas las generaciones de alumnos, profesores y artistas que han pasado por este enclave del Palmeral con el propósito de que se aunase la creatividad, convivencia y pasión por enseñar a mirar el paisaje con sensibilidad artística, como lo hizo en su día el Grup d'Elx para dejar un legado que pervive, pese a que el proyecto estuvo parado ocho años, hasta que en 2022 la fundación lo recuperó.

Alumnos en los primeros años de formación en l'Hort del Xocolater / Fundación Mediterráneo

Mesa redonda

Tal y como expusieron desde la fundación este martes, el acto contará con la participación del presidente de la institución, Luis Boyer, y previsiblemente de la concejala de Turismo y Cultura de Elche, Irene Ruiz, y la proyección irá acompañada de una mesa redonda posterior en la que intervendrán la directora de la escuela, María Dolores Mulá; el artista y antiguo profesor Juan Llorens; y la directora general de Fundación Mediterráneo, Carmen Morales, quienes también han hecho retrospectiva y hablan del futuro de esta formación a través de las cámaras.

22 minutos

Imágenes actuales e históricas que en parte han sido cedidas por la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández, así como materiales de archivo y testimonios de distintas generaciones vinculadas a la escuela hacen de hilo conductor de este documental de 22 minutos que reconstruye la historia de un proyecto que ha marcado la vida cultural ilicitana desde 1975. Más que una mirada nostálgica, la producción plantea un recorrido emocional por una iniciativa que nació con vocación de acercar el arte a la ciudadanía y que ha terminado formando parte de la memoria colectiva de miles de familias.

Entre los testimonios aparece el de Jaime Brotons, gestor de la antigua obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y uno de los impulsores de la iniciativa, quien recuerda cómo la idea de crear una escuela de pintura surgió tras el éxito multitudinario de las exposiciones al aire libre organizadas en el Hort del Xocolater en los años setenta, muestras que llegaron a reunir a decenas de miles de visitantes y despertaron la intuición de que aquel entorno podía convertirse en un gran taller artístico abierto a la ciudadanía.

Susi Agulló, hija de Albert Agulló, conversa con el hijo de Sixto Marco durante el documental / Fundación Mediterráneo

El documental también recupera la memoria de los primeros profesores de la escuela a través de familiares, con lo que se evocan los años fundacionales en los que artistas como Sixto Marco, Albert Agulló o Tony Coll participaron en la puesta en marcha de una experiencia inédita en la ciudad: una escuela abierta, sin aulas convencionales, donde niños y adultos compartían el aprendizaje de la pintura en plena naturaleza.

Dimensión humana

Digamos que esa dimensión humana atraviesa toda la narración de la mano de antiguas docentes como Pepa Ferrández, que estuvo vinculada a la escuela entre 1984 y 2009 y desde Canadá, donde reside, subraya el carácter excepcional que ha ayudado a formar personas sensibles y creativas más allá de la práctica artística.

Antiguos alumnos de la escuela de pintura en l'Hort del Xocolater / Fundación Mediterráneo

También participan antiguos alumnos como la restauradora municipal Gemma Mira o la artista Alejandra López Martínez, quienes recuerdan cómo aquellas clases de los sábados marcaron su relación con el arte y con la observación del entorno. Sus recuerdos ayudan a mostrar el impacto silencioso que la escuela ha tenido en varias generaciones de ilicitanos, muchos de los cuales acabaron orientando su vida profesional hacia disciplinas creativas, u otras más técnicas como la arquitectura, mientras otros conservaron simplemente el hábito de pintar como disfrute personal.

Juan Llorens

Entre los relatos tampoco falta el del pintor Juan Llorens, que fue profesor de la escuela durante más de tres décadas, y que define su llegada al Hort del Xocolater como “un antes y un después” en ese camino de democratizar la pintura y eliminar el miedo al arte para que cualquier persona pudiera acercarse a un lienzo sin prejuicios.

Presente y futuro

Este trabajo también hace una mirada hacia el presente y futuro, donde entraría la actual directora de la escuela, María Dolores Mulá, que representa ambos tiempos y que siempre ha venido reivindicando el valor de aprender a pintar al aire libre, en contacto directo con la luz cambiante del Palmeral.

El pintor Juan Llorens explica lo que supuso para Elche la escuela de pintura / Fundación Mediterráneo

Tanto Morales como Boyer remarcan en el documental el compromiso de la Fundación con la continuidad de una iniciativa que consideran esencial para la vida cultural de Elche y para el futuro artístico de nuevas generaciones. El público general podrá conocer esta obra después del pase especial para el alumnado actual de la escuela que tuvo lugar durante una de sus sesiones habituales aprovechando que el curso encara el final.

Uno de los planos del documental con una imagen reciente de las escuela de pintura / Fundación Mediterráneo

Exposición

Precisamente el colofón a lo que han sido estos meses de formación se pondrá el próximo 30 de mayo con la tradicional exposición desde la Lonja Medieval de las obras artísticas más reseñables. Una muestra que permanecerá disponible hasta el 3 de septiembre, según adelanta Alejandro Cano, responsable de la convocatorias de programas de la fundación, quien recalca que con el documental se perseguía reconocer el trabajo de quienes pusieron en pie un proyecto que sigue estando vigente. Reconoce que han sido tantos los docentes y alumnos que han pasado por el espacio que fue complejo elegir una representación para dar la perspectiva de diferentes épocas.