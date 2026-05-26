La remodelación de Porta de la Morera en Elche será en junio condicionada al calendario escolar por el tráfico

Una de las calles más históricas de Elche que dejará atrás, a partir de este verano, el ruido visual y los obstáculos para hacer más atractivo al peatón el acceso a la ciudad por el Huerto del Cura. Es lo que promete el proyecto de remodelación en Porta de la Morera que afectará también a viales perpendiculares del barrio del Carmen donde se está actuando ya. Precisamente este martes el alcalde, Pablo Ruz, junto con la gerente de Aigües d'Elx, María José Toledo, explicaron que se ha elegido esta fórmula para que las obras en el eje principal encajen más de cara al fin del curso escolar, con la vista puesta a últimos de junio, para evitar afecciones al tráfico y a los accesos de los colegios cercanos, especialmente Salesianos y el CEIP Hispanidad.

Inversión

La actuación valorada en algo más de 1,1 millones de euros, se materializa prácticamente un año después de que el bipartito de PP y Vox anunciara en julio de 2025 la transformación, un retraso que el regidor atribuyó principalmente a la demora en la obtención de permisos de la Conselleria de Cultura debido a la afección sobre el Palmeral, trabas administrativas que no termina de entender el primer edil porque, según defendió, la actuación “no impacta en los huertos” ni altera su esencia patrimonial ya que la intervención se limita a la implantación de plataformas únicas, la renovación de infraestructuras hidráulicas y la mejora estética y funcional del entorno.

El plazo previsto para la obra es de ocho meses, aunque a nivel municipal esperan que el pavimento principal quede ejecutado para septiembre con tal de minimizar molestias a los centros educativos y a los residentes. El equipo de gobierno confirmó que se han mantenido reuniones de coordinación con la Policía Local, colegios y establecimientos turísticos para garantizar accesos y compatibilizar la actividad diaria con la ejecución de las obras.

Inicio de las obras en la calle Vicente Sansano Fenoll junto a Porta de la Morera en Elche / AXEL ALVAREZ

Las actuaciones se centran en esta primera fase la calle Antonio Sansano Fenoll, que está ya completamente levantada para renovar las tuberías. Y es que la empresa mixta está aprovechando la remodelación urbana para renovar más de 700 metros de conducciones de agua potable, sustituyendo antiguas tuberías de fibrocemento por otras de fundición.

La actuación hidráulica, presupuestada en cerca de 140.000 euros, mejorará la presión y la calidad del servicio en las viviendas de la zona, teniendo en cuenta que el diámetro de las conducciones se duplica. La reforma también reorganizará la movilidad y los aparcamientos. Parte de las plazas en línea que habia sobre este vial han desaparecido para ampliar espacio peatonal, aunque desde Espacios Públicos confirman que se habilitará estacionamiento en batería en un punto cercano, concretamente en el entorno de Ripoll y junto al Huerto del Cura, donde se reordenará completamente una explanada actualmente degradada y ocupada por una valla provisional. Según explicó el Ejecutivo local, el nuevo diseño permitirá absorber las plazas eliminadas en las calles afectadas.

Desniveles

En cuanto a la futura imagen de Porta de la Morera, los renders que se han venido presentando este tiempo muestran la eliminación de elementos que generaban “ruido visual”, como barreras, desniveles o mobiliario desordenado, para dar paso a una calle homogénea y pensada prioritariamente para las personas, partiendo de que en estos momentos las barreras arquitectónicas son notorias, especialmente para personas con movilidad reducida o invidentes, ya que se dan casos de parterres en las aceras donde un día hubo palmeras que se talaron, con lo que quienes transitan por la zona tienen que ir muy pendientes de no tropeza. Con el cambio, el asfalto y las aceras estarán a la misma altura para integrarse en una plataforma única continua.

Uno de los elementos más visibles será la incorporación de jardineras frente a las fachadas y parterres corridos con especies aromáticas, todo para reforzar el carácter mediterráneo y agrícola del entorno. También se repondrán palmeras desaparecidas con el objetivo de recuperar el trazado histórico del Palmeral junto al muro del huerto de San Plácido y en la fachada del Huerto del Cura.

Iluminación

La actuación contempla además una importante mejora de la iluminación. El alcalde reconoció que actualmente la zona presenta una imagen nocturna “prácticamente nula” por la escasez de luz y avanzó que el nuevo sistema se instalará principalmente en fachadas y laterales urbanos, evitando colocar puntos lumínicos junto a los huertos para reducir el impacto sobre el paisaje histórico del Palmeral. El modelo seguirá la línea estética que ha venido dándole el Ayuntamiento en el centro con luminarias decorativas de corte clásico.

Ruz junto a la gerente de Aigües d'Elx y el edil de Espacios Públicos en la visita a las obras / AXEL ALVAREZ

Autobús

Otro de los cambios será el traslado y adecuación de una parada de autobús junto al Huerto del Cura, una reivindicación ligada al uso turístico del entorno. La nueva ubicación pretende facilitar la llegada de visitantes de forma más directa al Jardín Histórico Huerto del Cura y mejorar la seguridad peatonal en la zona de acceso.

Esta reurbanización de la zona forma parte de una estrategia más amplia de regeneración tras la intervención en viales próximos como Alfonso X, Beethoven, Daoiz o Don José Ramos. De igual forma, el bipartito confirmó que baraja más adelante la integración urbana de los exteriores del entorno de l'Hort del Gat donde, desde hace semanas, se está adecentando el icónico huerto tras años de degradación. En estos momentos se ha limpiado de maleza gran parte del pulmón verde y se han retirado palmeras de origen tropical que descuadraban en el proyecto de recuperación agrícola. Si bien, lo más visible es la preparación del vallado. Al menos este martes había pequeños tramos de estacionamiento cortados en la calle Magraner, con lo que ciertos conductores incluso aparcaron con recelo por miedo a llamadas a la grúa.