El CEU de Elche, a la caza de los copiones en los exámenes

Un sistema que promete ser infalibre contra los nuevos copiones tecnológicos. La Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha comenzado a aplicar esta semana un nuevo sistema de supervisión para prevenir el uso de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes, una medida que forma parte de la estrategia de la institución para reforzar el rigor académico y garantizar la igualdad de condiciones entre el alumnado.

La iniciativa ya funciona en el actual periodo de pruebas de la convocatoria ordinaria y continuará también durante la extraordinaria de junio. Con ello, la universidad busca adaptar sus procedimientos de evaluación a un contexto marcado por el avance de las tecnologías conectadas y el incremento de herramientas cada vez más difíciles de detectar en las aulas.

Preventivo

Según la empresa especializada Casva Seguridad, que se encarga desde este sistema, el objetivo principal es preventivo y disuasorio, no convertir los exámenes en espacios de sospecha. La intención es proteger el valor del esfuerzo de los estudiantes que realizan las pruebas de manera honesta y ofrecer mayores garantías al profesorado.

De alguna manera, que el alumnado sepa que estas herramientas pueden ser detectadas y que en cualquier momento "podemos aparecer”, señala Luis Iglesias, técnico de la firma, quien matiza que la evolución tecnológica ha obligado también a actualizar los mecanismos de control en el ámbito universitario. “Existen herramientas como los famosos pinganillos, que existen desde hace 20 años, pero que cada vez son más pequeños y más imperceptibles”, añade.

Profesionales de la empresa de seguridad contratados contra aparatos para copiar / INFORMACIÓN

Equipos

En cuanto a la tecnología implantada en el campus de Elche, combina distintos equipos y sistemas capaces de detectar señales y dispositivos electrónicos utilizados de forma fraudulenta durante una prueba. Entre ellos se encuentran conexiones bluetooth, redes wifi, teléfonos móviles, intrauriculares, pinganillos y otros dispositivos electrónicos.

Con los equipos que han incorporado se detecta de manera diferente distintas tecnologías para poder cubrir todo el espectro”, explica Iglesias. Las intervenciones se realizan durante el desarrollo de los exámenes procurando alterar lo mínimo posible la concentración del alumnado. En caso de localizar una señal sospechosa, la incidencia se comunica al profesor responsable para que actúe conforme al protocolo establecido por la universidad.

Modo avión

Uno de los aspectos en los que más insisten los técnicos es en la necesidad de que los estudiantes comprendan que un móvil en modo avión no implica necesariamente la ausencia total de conexiones. El dispositivo puede seguir manteniendo activadas determinadas funciones wifi o bluetooth.

Por ello, desde la empresa recuerdan que los dispositivos electrónicos no autorizados no deben estar disponibles durante las pruebas. “Apagado es apagado; no es modo avión ni en suspensión, es apagado totalmente”, subrayan, ya que el sistema puede detectar determinados impulsos o señales incluso cuando aparentemente los equipos no están siendo utilizados.

Adaptación

La universidad enmarca esta iniciativa dentro de una estrategia más amplia de adaptación a los nuevos desafíos tecnológicos. En medio de la expansión de la inteligencia artificial, los dispositivos conectados y las nuevas formas de comunicación están obligando a las instituciones académicas a revisar cómo preservar la integridad de las evaluaciones.

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Por otra parte, defienden que se da un componente de garantía y seguridad jurídica del sistema implantado al ser profesionales habilitados quienes ofrecen estos recursos, lo que permite documentar posibles incidencias detectadas durante los exámenes.