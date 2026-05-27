Científicos de la UMH de Elche y CSIC logran reducir de 40 a 8 minutos las resonancias cerebrales avanzadas

Reducir hasta un 90% el tiempo necesario de las resonancias avanzadas manteniendo la precisión. Es el avance de investigadores del Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche, tras el desarrollo de una nueva estrategia basada en inteligencia artificial y simulaciones computacionales capaz de obtener información detallada del cerebro utilizando muchas menos imágenes de resonancia magnética de las habituales. El método, publicado en la revista científica Communications Medicine, podría transformar el diagnóstico neurológico en hospitales y centros de investigación.

La nueva metodología supone además un cambio de paradigma en el uso de la IA aplicada a la neuroimagen. Frente a los sistemas tradicionales, que suelen entrenarse con miles de datos reales de pacientes, el equipo ha apostado por crear simulaciones digitales basadas en la física del movimiento del agua dentro del tejido cerebral. Gracias a ello, las redes neuronales aprenderían a identificar biomarcadores cerebrales utilizando una cantidad mínima de datos reales.

Difusión

La investigación se centra en una modalidad avanzada conocida como diffusion-weighted MRI (dMRI) o resonancia magnética ponderada por difusión. Esta técnica permite estudiar de forma no invasiva cómo se mueve el agua en el cerebro y, a partir de ese movimiento microscópico, obtener información muy detallada sobre la estructura del tejido cerebral. Durante las últimas décadas, este tipo de resonancia se ha convertido en una herramienta fundamental para la investigación en neurología y neurociencia. Gracias a ella es posible analizar características celulares muy concretas, como el tamaño de determinadas estructuras neuronales, la forma de las prolongaciones nerviosas o incluso alteraciones relacionadas con enfermedades neurodegenerativas.

Los investigadores explican que estas tecnologías funcionan como una “biopsia virtual”, ya que permiten estudiar el estado del tejido cerebral sin necesidad de procedimientos invasivos. El problema es que las resonancias avanzadas requieren normalmente una enorme cantidad de mediciones para obtener imágenes fiables, lo que prolonga mucho el tiempo dentro del escáner. Con este avance las exploraciones pasarían de 40 minutos a 8 minutos para obtener la misma información clínica, lo que los científicos entienden que tendría un potencial enorme para hospitales y sistemas sanitarios con largas listas de espera, además de que acortar los tiempos sería útil para pacientes con dificultades para permanecer inmóviles durante mucho tiempo, como personas mayores, niños o pacientes con enfermedades neurodegenerativas avanzadas.

Los investigadores Maximilian Eggl y Silvia De Santis de UMH-CSIC / INFORMACIÓN

Precisión

Hasta ahora, la mayoría de programas utilizados para analizar resonancias magnéticas recurrían a modelos matemáticos tradicionales que necesitan enormes cantidades de datos para reconstruir imágenes precisas. Además, estos sistemas tienen dificultades cuando la señal obtenida es débil o contiene ruido, algo habitual en resonancias rápidas. Para superar este problema, el equipo del Instituto de Neurociencias apostó por alimentar a la inteligencia artificial con miles de simulaciones digitales reproduciendo el comportamiento físico del agua en diferentes tejidos cerebrales. En esta línea, uno de los resultados más destacados del estudio es que el sistema logra mantener una precisión muy elevada utilizando únicamente un 10% de los datos empleados en una resonancia convencional.

Con esos datos entrenaron redes neuronales capaces de interpretar señales complejas y estimar parámetros cerebrales con una precisión muy alta, incluso cuando solo disponen de una pequeña parte de la información habitual.“Reducir el tiempo de adquisición necesario permite incorporar técnicas de resonancia mucho más avanzadas, lo que se traduce en una mayor cantidad de información clínica disponible para el personal médico”, explica la investigadora Silvia De Santis, responsable del laboratorio Biomarcadores de Imaging Traslacional.

El investigador Maximilian Eggl añade por su parte que el uso de simulaciones ofrece la gran ventaja de generar tantos datos como necesiten sin depender de la disponibilidad de pacientes y evitando problemas relacionados con la privacidad. De igual forma, se ahorrarían costes para el sistema sanitario porque las resonancias magnéticas, que son una de las pruebas diagnósticas más demandadas en neurología, también son las que cuesta de mantener.

Alzhéimer

Los investigadores creen que esta tecnología podría ser especialmente útil en el estudio de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, el párkinson o determinadas demencias. Muchas de estas patologías presentan una fase silenciosa que puede durar hasta dos décadas antes de que aparezcan síntomas visibles. Detectar cambios cerebrales durante ese periodo es uno de los grandes retos de la medicina actual. Los investigadores exponen que el diagnóstico clínico de las patologías degenerativas sigue basándose en técnicas desarrolladas hace más de 30 años, mientras que este nuevo enfoque permitiría obtener información más detallada y mejorar el diagnóstico precoz, según De Santis.

La metodología también ofrece otra ventaja relevante: permite reinterpretar resonancias magnéticas realizadas hace años utilizando nuevas herramientas de análisis. Esto significa que enormes bases de datos médicas obtenidas décadas atrás podrían volver a analizarse para extraer información que antes era imposible detectar.

Tecnología flexible

El estudio demuestra que la combinación entre IA, modelos físicos y simulaciones computacionales puede convertirse en una herramienta clave para el futuro de la neuroimagen. Los autores destacan además que el sistema no está limitado a un único modelo matemático, sino que puede adaptarse a futuras técnicas de resonancia magnética todavía más avanzadas. Según los investigadores, esta flexibilidad permitirá acelerar la llegada de innovaciones desarrolladas en laboratorio a la práctica clínica real. El trabajo ha contado con financiación de Fundación ”la Caixa”, la Agencia Estatal de Investigación, el Programa Severo Ochoa para Centros de Excelencia, la Generalitat Valenciana y la Fundación Pasqual Maragall.