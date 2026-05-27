Elche comienza en julio las expropiaciones para la Ronda Sur y apuesta por un modelo de Tram "silencioso" y "eléctrico"

El alcalde ilicitano, Pablo Ruz, destacaba este viernes en el Foro Elche de INFORMACIÓN QUE está previsto iniciar en julio el proceso de expropiaciones necesario para completar la Ronda Sur, una de las infraestructuras viarias más reclamadas de la ciudad y pendiente todavía de cerrar en un tramo de algo más de dos kilómetros. El regidor defendió que la actuación, "que incomprensiblemente el Gobierno de España se dejó a medias, ha vuelto a ponerse en marcha gracias a las administraciones local y autonómica, después de años de bloqueo, con la redacción de un nuevo proyecto y la necesidad de rehacer la declaración ambiental, ya que el expediente anterior quedó caducado".

El alcalde situó la actuación como una prioridad para descongestionar la movilidad del municipio y completar un cinturón viario considerado clave para los accesos, los barrios del sur y la conexión con otras áreas urbanas y productivas. Ruz sostuvo que la obra debe avanzar ahora con una hoja de ruta administrativa renovada, porque no basta con recuperar el expediente anterior.

Un proyecto caducado

Ruz recordó que la Ronda Sur llegó a estar valorada en unos 23 millones de euros y que "el Estado tenía la infraestructura. El Estado pagaba las expropiaciones, el Estado licitaba, el Estado adjudicaba, el Estado ejecutaba”, señaló el alcalde. Según explicó, el problema comenzó cuando la actuación desapareció de la agenda estatal. “En 2018, cuando los actuales responsables llegan al Gobierno de España, la Ronda desaparece de los presupuestos del Estado”, afirmó. Ruz también se preguntó por qué el Ministerio eliminó las consignaciones previstas y por qué el Consell ha tenido que asumir ahora una obra que, a su juicio, no le correspondía de origen. "Ahora el proyecto cuesta 10 millones de euros más sin contar las expropiaciones", lamentaba el primer edil ilicitano.

Foro Elche con Pablo Ruz y Vicente Martínez Mus: Conectar, transformar y crecer / Alex Domínguez

El alcalde sostuvo que los anuncios posteriores del anterior Consell del Botànic sobre la ejecución de la obra no llegaron a materializarse. A su juicio, se habló de asumir financiación, licitar, adjudicar e iniciar los trabajos, pero el proyecto acabó llegando al actual mandato sin validez técnica suficiente. “No me gusta exagerar, pero todo ha sido un gran teatro”, indicó.

La consecuencia principal es que no se puede retomar sin más el expediente anterior. Así lo exponía el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, el segundo de los ponentes en el Foro Elche de INFORMACIÓN, moderado por el director del periódico, Toni Cabot. El responsable del Consell remarcó que “el propio proyecto caducó, como la declaración de impacto ambiental, que también caducó”, lo que obliga a rehacer documentos, actualizar estudios y recuperar trámites antes de poder llevar la obra a licitación. Por ello, el Ayuntamiento decidió moverse en 2023, pese a no ser una competencia municipal. En ese contexto, el conseller, situó la adjudicación de la redacción del nuevo proyecto, cifrada en torno a 300.000 euros, como el paso necesario para volver a poner la infraestructura en marcha.

El objetivo es contar con un proyecto definitivo, con la tramitación ambiental actualizada, que permita fijar una hoja de ruta real para completar el tramo pendiente. Dentro de esa planificación se sitúa el inicio de las expropiaciones en julio, un paso imprescindible para que el expediente avance y pueda quedar preparado para su futura ejecución, según destacaba Martínez Mus.

Mientras llega la Ronda Sur, Ruz resaltó el inicio este verano de las obras de la variante para conectar la rotonda de El Corte Inglés con la carretera de salida hacia Crevillent, así como la ejecución de dos nuevas entradas al centro comercia de L'Aljub, alternatica que “vamos a ejecutar todo lo rápido que podamos” para descongestionar la circulación.

El desdoblamiento hacia Santa Pola, judicializado

Otro proyecto pendiente en cuanto a carreteras es el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, bloqueado por la complejidad de las expropiaciones, parte de ellas judicializadas, según reconocía el alcalde de Elche. Este problema está ralentizando una actuación clave para la movilidad entre Elche, el litoral, las pedanías y Santa Pola. En el Foro Elche de INFORMACIÓN el alcalde apuntó que “las expropiaciones judicializadas han hecho que, evidentemente,” la tramitación sea mucho más lenta de lo previsto, en una vía que soporta una elevada presión de tráfico, especialmente en temporada alta y en horas punta.

La actuación sigue siendo una de las infraestructuras reclamadas para mejorar la seguridad vial y la conexión con la costa. En ese contexto, se admitió que el proceso administrativo se ha encontrado con dificultades heredadas: “se sabía” que había zonas complejas y que “hemos tenido” que afrontar una situación complicada. La idea trasladada es que el desdoblamiento no está parado por falta de necesidad, sino por los trámites de suelo pendientes antes de que la obra pueda avanzar con normalidad.

El conseller Vicente Martínez Mus protagonizaba, junto al alcalde de Elche, el Foro de INFORMACIÓN / Alex Domínguez

Un modelo de TRAM ya definido

En el debate surgió el proyecto del TRAM para Elche, que según los ponentes encara una nueva fase tras la finalización del estudio informativo, financiado por la Generalitat. Ruz y Martínez Mus reconocían que los plazos se han tenido que reajustar por el impacto de la dana de 2024 en Valencia. El alcalde explicó , de forma inevitable, “algunos proyectos no es que se aplacen, es que se encajan de otra manera en el tiempo”. Entre ellos situó el tranvía ilicitano, una actuación que el Ayuntamiento mantiene como estratégica para transformar el transporte público urbano.

Ruz detalló que el Consistorio ya ha terminado el documento base del futuro servicio. “El modelo ya está claro. Nosotros ya hemos terminado el estudio informativo, financiado por la Generalitat, con las líneas, con los tramos, con las frecuencias, con la velocidad de los propios coches, que es una cosa muy importante, con la ubicación de cocheras, etc.”, señaló. El alcalde avanzó que ese trabajo se comunicará “en breve” a la ciudadanía y se remitirá después al Consell, para que la Generalitat supervise el contenido y pueda iniciarse “el procedimiento administrativo también, que es muy complejo y muy tedioso, de consultas, de informes, etc.”, antes de pasar a la licitación de las obras. “Esa es actualmente la planificación en la que estamos”, afirmó.

El conseller de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente aseguró que el TRAM entra ahora en una fase de diseño del servicio y de tramitación progresiva. “Estamos ya en la fase de diseñar cómo va a ser el servicio y poniéndonos cada día los deberes del día corriente”, afirmó. El conseller evitó fijar una fecha final, pero insistió en que la Generalitat sabe “dónde queremos llegar” y “lo que Elche necesita”. En ese sentido, definió el modelo de TRAM previsto para la ciudad: “Queremos un modelo sostenible, un modelo eléctrico, silencioso, no contaminante y que permita, con la mejor tecnología posible, dotar a Elche de esa línea de transporte público que tanto necesitaba”.

Conexión ferroviaria con el aeropuerto

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, volvió a reclamar que la ciudad tenga voz directa en cualquier decisión sobre la conexión ferroviaria con el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, al recordar que la infraestructura aeroportuaria se encuentra en suelo íntegramente ilicitano. En su intervención, el regidor cuestionó que se aborden proyectos de enlace con el ferrocarril sin contar de forma clara con el Ayuntamiento y lamentó que sigue sin reunirse con el ministro de Fomento pese a que se lo ha solicitado seis veces por escrito.

Ruz fue crítico con la actitud del Gobierno central y con algunos planteamientos que, a su juicio, no han tenido suficientemente en cuenta la realidad territorial de Elche. El alcalde aludió a reuniones en Madrid y a propuestas de conexión que considera poco comprensibles desde el punto de vista técnico y urbano. El regidor enmarcó esta reivindicación dentro de una queja más amplia por la falta de definición en las grandes infraestructuras dependientes del Estado. A su juicio, Elche no puede quedar al margen de decisiones que afectan al aeropuerto, al ferrocarril, al parque empresarial y al futuro desarrollo de la ciudad. “Este tipo de cosas tan extrañas, están aburriendo”, afirmó Ruz, antes de insistir en que el aeropuerto necesita una “oferta de servicio” adecuada y que la ciudad seguirá reclamando soluciones para mejorar sus conexiones estratégicas.