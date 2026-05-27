Foro INFORMACIÓN
Martínez Mus y Ruz lamentan en Elche la “politización” de la huelga educativa
Conseller y alcalde expresan “tristeza” por los casos de corrupción del PSOE y reclaman “elecciones ya” tras la intervención de la UCO en Ferraz
El conseller de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, coincidieron en apreciar un componente de “politización” en la huelga educativa y defendieron que la Generalitat está intentando ordenar una situación heredada con criterios de gestión. Ambos abordaron el asunto en el Foro Elche de INFORMACIÓN, donde también se pronunciaron sobre la situación política nacional tras la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz, un episodio ante el que expresaron “tristeza” y reclamaron “elecciones ya”.
Educación pública
El debate educativo apareció al final del encuentro, celebrado en el Hotel Huerto del Cura, después de abordar infraestructuras, suelo industrial y proyectos pendientes para Elche. Martínez Mus y Ruz defendieron que la educación debe contar con unas condiciones “lógicas” y “razonables”, especialmente en la Secundaria pública, pero al mismo tiempo situaron parte de la movilización sindical en un contexto de confrontación política.
El alcalde sostuvo que en la huelga hay “una parte” claramente marcada por esa lectura política. “Hay una parte de la huelga que ha sido evidente su politización para el desgaste del PP”, señaló Ruz, que usó como prueba el hecho de que los profesores que el día del pleno municipal se manifestaron frente al Ayuntamiento "pidieran mi dimisión como si yo tuviera alguna competencia en materia educativa". Además, enmarcó la situación en lo que, a su juicio, viene advirtiéndose desde hace más de diez años sobre la necesidad de ofrecer soluciones reales a los municipios y a los centros educativos.
Ruz insistió en que las administraciones tienen que resolver problemas con independencia del color político de los ayuntamientos y Martínez Mus también lamentó que "una parte de los manifestantes están buscando causar mal al PP y están politizando una acción a la que por supuesto tienen derecho en Democracia".
Críticas al PSOE
El otro bloque político se centró en la situación del PSOE tras las investigaciones judiciales y la intervención de la UCO en Ferraz. En este punto, conseller y alcalde mostraron preocupación por el deterioro de la vida pública y por la imagen institucional que proyectan los acontecimientos vinculados al partido que gobierna en España.
Ruz habló de una situación nacional “muy complicada” y afirmó que España está atravesando un momento que exige respuestas. “Estamos sufriendo”, señaló, en una intervención en la que aludió a investigaciones, comparecencias y al desgaste de la democracia. También sostuvo que “no se ha investigado nada” comparable en la historia reciente.
Tanto Martínez Mus como Ruz coincidieron en que el escenario político requiere una salida democrática. Desde esa posición, trasladaron “tristeza” por la situación generada y reclamaron “elecciones ya” como forma de devolver la palabra a la ciudadanía y despejar la incertidumbre política. El alcalde defendió la necesidad de regresar a “políticas claras” y a una acción institucional estable, frente a un clima que, a su juicio, está dañando la confianza en las administraciones.
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