El escritor Marcial Señarís presenta su nueva novela en Elche: "La historia es cíclica y seguimos repitiendo injusticias y abusos"

Marcial Señarís presenta el próximo jueves a las 21 horas en el Gran Teatro de Elche su nueva novela, Arnaldo de Languedoc, tras veintitrés años desde su último lanzamiento en este formato con Relatos de un señorío, que vio la luz dos años después del primero de su bibliografía, El veedor. El libro se embarca en la época de las cruzadas, las guerras y los conflictos del siglo XIII para narrar la condición humana en tiempos donde sus personajes buscan un sentido en medio del derrumbe.

La novela

¿Qué le ha llevado a escribir una novela después de tanto tiempo sin publicar?

Siempre he sentido la necesidad de escribir, porque es a lo que me he dedicado casi toda mi vida. Pero el tiempo pasa y, entre otras cosas, llegó la pandemia y fueron surgiendo distintas circunstancias que fueron dilatando los plazos hasta que finalmente decidí hacerlo. Además, suelo ser muy prolijo escribiendo y la novela histórica requiere de mucho trabajo, documentación y tiempo.

El protagonista da nombre al libro, "Arnaldo de Languedoc", pero ¿quién es él?

Es un caballero pobre, un faedí, que no pertenece a una familia noble pero sí posee el poder de las armas y cierta cultura porque también es trovador. Llega en la época final de la represión contra los cátaros, un movimiento que defendía la pobreza y la humildad frente a la ostentación de la Iglesia y que fue duramente perseguido. Tras huir de esa situación, acaba uniéndose a las tropas de Jaume I y participa en episodios clave de la conquista de Elche, Orihuela y Murcia. Precisamente utilizo esa figura porque me permite recorrer todos esos momentos históricos desde la mirada de alguien que está entre dos mundos: el poder de los señores y la realidad de la gente humilde.

Marcial Señarís con su libro sobre el palacio de Altamira de Elche / Áxel Álvarez

La presencia de Elche

En el libro aparece Elche como uno de los escenarios, ¿qué momento histórico atraviesan estos territorios en el siglo XIII?

El hecho histórico importante es que Arnaldo de Languedoc estaba junto a Jaume I cuando los habitantes de lo que entonces era Elche se rindieron a las tropas aragonesas, que fueron las que entraron a la ciudad para recuperarlo. En el libro todo esto está documentado, pero barnizado y sazonado con la ficción.

Como cantor del Misteri d’Elx, ¿de qué manera ha influido su relación con la tradición y la historia de Elche a la hora de escribir la novela?

Yo he vivido el Misteri desde muy pequeño y eso me ha dado una conexión muy fuerte con la historia y la tradición de Elche. En mis novelas siempre intento reflejar cómo era la ciudad en cada época, como hablaba y vivía la gente, y en esta última también he querido trasladar esa atmósfera al lector.

Documentación

La novela mezcla personajes ficticios con hechos y figuras reales, ¿cómo ha trabajado la documentación histórica?

La documentación sirve, evidentemente, para no cometer errores ni anacronismos, pero también me permito la licencia de poder modificar un poco la cuestión de fechas y demás para condensarlo todo en el relato que estoy contando. La documentación, al final, me ha llevado a crear una ambientación, una atmósfera y un clima en el que el lector se inmiscuye.

Elche es uno de los espacios que aparecen en la novela. / Áxel Álvarez

¿Cuánto tiempo le ha llevado la investigación de la novela?

La investigación fue una labor bastante trabajosa, pero la novela la tenía prácticamente terminada antes de la pandemia, un tiempo que me sirvió para volver a repasar y retocar. Luego, para abordar los territorios que reflejo en la novela, la mayoría los he visitado, salvo algunos, o me he nutrido de ellos, porque en realidad yo he vivido el personaje y he buscado muchas referencias en gente de la calle.

Identidad

Muchos escritores dicen que siempre se queda un trocito del escritor en el texto ¿Qué tiene usted que tenga el protagonista?

Los sentimientos y las sensaciones son los de uno y esto se extrapola al personaje de ficción. Yo creo que con Arnaldo de Languedoc tengo en común la inquietud y la lucha contra las injusticias, porque era una época en la que, paradójicamente, se premiaba al malvado y al listo, pero se machacaba y se subyugaba al humilde. Todos al final tenemos un poco de eso, todos los que más o menos podamos ser considerados buenas personas estamos en contra de las injusticias. En aquella época, evidentemente, eran muchas porque el que tenía poder lo tenía todo y el que no, no tenía prácticamente nada. Y el narrador se encuentra entre esas dos porque es un caballero pobre, un faedí que se llamaba, que no era de esas tierras ni de familia noble, pero que sí que tenía el poder de las armas y estaba entre las dos aguas de defender y trabajar o servir al poderoso, que eran el rey y los señores.

La presentación será el jueves 28 de mayo en el Gran Teatro de Elche / INFORMACIÓN

Historia cíclica

Era una época en la que predominaba la brutalidad, pero también destacaba por la idealización del amor, ¿verdad?

Sí, era una época tan brutal que, sin embargo, destacaba la fineza y la ternura de los trovadores y del amor cortés. El típico caballero que veía a una dama asomada al ventalló de una torre, y con esa visión fugaz ya quedaba enamorada de por vida e iba a los torneos y a la guerra por ella, y a lo mejor no la veía nunca más.

Después de escribir sobre un mundo en crisis y tan catastrófico como es el del siglo XIII, ¿qué cree que se dirá de nosotros cuando pasen otros ochocientos años?

Hay una referencia que hago en la sinopsis de la novela y es que muchas de las cosas que pasan y muchas de las actuaciones y reacciones de los hombres y las mujeres de aquella época no varían mucho de las de ahora. Se siguen dando situaciones injustas, de corrupción y de abuso porque la historia es cíclica. Hemos luchado por la igualdad y por muchas situaciones, pero ahora volvemos a rechazar al foráneo. En el siglo XIII pasó algo parecido, cuando entraron las tropas cristianas los judíos eran sus contables y los árabes cuidaban las tierras, y al principio se intentó que todo fuese para adelante, pero las envidias, los odios y las corrupciones hicieron que se les echara.