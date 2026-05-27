El expediente autonómico para la implantación de PLD Space en el polígono Porta d'Elx estará aprobado "entre septiembre y octubre"

El Proyecto de Interés Autonómico (PIA) que debe permitir a PLD Space desarrollar su futura implantación en el polígono Porta d’Elx estará aprobado entre septiembre y octubre, según avanzó el conseller de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en el Foro Elche de INFORMACIÓN. Según confirmaba el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, la empresa aeroespacial ya ha comprado los 500.000 metros cuadrados de suelo necesarios para la operación y el objetivo que maneja el Ayuntamiento es que a principios del próximo año pueda empezar la construcción de una nave de 50.000 metros cuadrados.

La actuación se enmarca en el impulso al sector aeroespacial de la Comunidad Valenciana y en la necesidad de que PLD disponga en Elche de suelo suficiente para ampliar instalaciones, duplicar plantilla y consolidar su crecimiento sin verse obligada a trasladarse a otro territorio. El PIA es la figura urbanística y administrativa elegida por la Generalitat para acelerar la tramitación de una iniciativa considerada estratégica por su impacto económico, tecnológico e industrial.

Cuatro o cinco meses

Martínez Mus explicó que la hoja de ruta del Consell pasa por convertir a la Administración en aliada de los proyectos empresariales que generen riqueza y empleo. “Todo lo que tenga ganas de invertir y de crear riqueza y empleo tiene que encontrar en la administración un aliado y nunca un obstáculo”, señaló el conseller, quien situó el sector aeroespacial como uno de los ámbitos con mayor potencial de futuro. En el caso de PLD, el responsable autonómico defendió que la Generalitat ha encontrado una herramienta que “acopla bien” a las necesidades de la compañía. “La hemos utilizado para darles el impulso que les va a llevar a doblar la plantilla, a ampliar considerablemente sus instalaciones y a poder hacerlo en un tiempo récord”, afirmó.

El alcalde de Elche durante el Foro de INFORMACIÓN de este miércoles / Alex Domínguez

El conseller concretó los plazos y subrayó la diferencia respecto a trámites anteriores de este tipo. “Nos hemos propuesto que en cuatro o cinco meses pueda hacerse una tramitación que costaba años hasta hace poco hacer”, señaló. Según explicó, la documentación del PIA ya fue presentada hace unas semanas y la previsión es elevarla al Consell en otoño. “Mi esperanza es que en septiembre, en octubre como mucho, tengamos ya el pase al Consell, que se apruebe por el Consell”, indicó.

Martínez Mus comparó esta tramitación con antiguos proyectos de interés estratégico que podían demorarse durante años. Citó como ejemplo una inversión similar en Enguera, que ha tardado cinco años en completar su aprobación definitiva.

PLD se quedará en Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, fue más directo al explicar el riesgo que llegó a existir. “PLD se iba de Elche. Es así de duro, así de real y así de contundente”, afirmó. Según el regidor, la empresa estaba “asfixiada” por razones técnicas, administrativas y de espacio, y la propuesta anterior no permitía responder a sus necesidades de crecimiento.

Ruz relató que el Ayuntamiento empezó a trabajar con el Consell para buscar una solución. “De esos 500.000 metros que teníamos en el Porta d’Elx sacamos una licitación y ya están comprados por PLD”, afirmó. A partir de ahí, la cuestión era encontrar una figura jurídica, el PIA, que declarará el interés estratégico de la actuación. “La PIA es un proyecto que dice: esos 500.000 metros pueden ser ocupados por una empresa de interés estratégico, no solamente para Elche, que también, sino para el conjunto de la Comunitat Valenciana y para España entera”, defendió Ruz.

El alcalde consideró que esta operación prueba que la administración puede ser rápida cuando existe coordinación. “Creedme que en este caso la colaboración con PLD, empresa privada, Consell y Ayuntamiento ha sido clave para consolidar que esta empresa se quedara en Elche”, afirmó.

Nave de 50.000 metros y ampliación del Parque Empresarial

Ruz avanzó que el objetivo es que la empresa pueda empezar a construir a principios del próximo año. “Ya han registrado la PIA, ya tienen el suelo comprado y yo espero que para primeros del año que viene estén construyendo la nave”, señaló. El proyecto prevé una instalación de gran escala: “Ojo, una nave de 50.000 metros cuadrados. No existen naves de este tamaño en nuestra ciudad”.

Para el alcalde, no se trata solo de una operación empresarial, sino de un “macroproyecto de futuro y de esperanza para Elche”. La implantación de PLD permitirá además activar el desarrollo de Porta d’Elx, un ámbito de gran potencial que hasta ahora no había encontrado una fórmula clara de crecimiento.

Ruz situó la futura implantación en un enclave estratégico, próximo a la salida hacia el Camino de Castilla, en la Y de la autovía hacia Alicante, frente al campo de golf de Monforte, y con conexión con el Parque Empresarial, Las Atalayas y el aeropuerto. “El sitio es brutal”, resumió.

El alcalde vinculó esta operación con la ampliación del Parque Empresarial, cuyas obras del sector E-4 están a punto de comenzar. Según explicó, Elche tiene ahora un problema de falta de suelo industrial y de precios elevados, pero en los próximos años podrá duplicar su capacidad. “No con quimeras y con venta de humo, con hechos”, afirmó.