El conseller de Infraestructuras anuncia en Elche el comienzo de las obras de la depuradora de Algorós en septiembre

La nueva depuradora de Algorós, en Elche, se adjudicará "en julio" y comenzará a construirse "tras el verano", según avanzó el conseller de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en el Foro Elche de INFORMACIÓN. La actuación, con un presupuesto de licitación de 86,5 millones de euros, será la mayor depuradora construida hasta la fecha por la Generalitat Valenciana y está llamada a convertirse en una infraestructura clave para el tratamiento y la reutilización del agua en una ciudad y una provincia donde cada recurso hídrico resulta estratégico.

Martínez Mus situó la obra como ejemplo de proyecto bien encarrilado desde el inicio. “La depuradora de Algorós en Elche es un ejemplo de cuando empezamos bien un proyecto y esto lo hemos empezado nosotros en el gobierno autonómico y ya hemos ido con los pasos firmes uno detrás de otro”, afirmó. Según explicó, el expediente se encuentra ya en la fase final previa a la adjudicación de la empresa que deberá ejecutar los trabajos. “Vamos a adjudicar ya la licitación de la obra, o sea, la empresa que tenga que ejecutarla, ahora antes del verano, con intención de empezarla en cuanto termine el verano”, concretó.

Foto de familia de los participantes en el Foro Elche de INFORMACIÓN junto a los patrocinadores del evento realizado en el Hotel Huerto del Cura / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

La mayor depuradora

El conseller destacó la dimensión de la actuación y su importancia para el ciclo del agua. “Es la depuradora más grande que va a construir nunca hasta la fecha la Generalitat Valenciana”, señaló. La instalación permitirá tratar y regenerar una importante cantidad de agua para ponerla al servicio de distintos usos, desde los regantes hasta el propio Ayuntamiento, que podrá destinarla a zonas verdes, baldeos y otros aprovechamientos urbanos.

Martínez Mus defendió que la infraestructura es especialmente necesaria en un territorio donde el agua “es un tesoro” y debe cuidarse “y tratarla muy bien”. En ese sentido, subrayó que la futura planta será una instalación “ultramoderna”, de “última generación”, con capacidad para reforzar la reutilización hídrica y reducir la presión sobre otros recursos.

El conseller reconoció que no se trata de una obra visible en el sentido convencional, pero sí imprescindible. “Son obras que no se come de ellas, es decir, no se pasean, no se viven, no es un paseo, no es un bulevar, no es un puente, pero es necesario hacerlas”, afirmó. A su juicio, el valor de esta inversión reside precisamente en su impacto estructural sobre la ciudad y sobre la gestión futura del agua.

La planificación autonómica pasa por adjudicar la obra en julio y comenzar los trabajos tras el verano. “Es una inversión importantísima que va a tener lugar, ya digo, en este mes de julio antes del verano se va a adjudicar la obra para poder empezarla ya en septiembre”, insistió Martínez Mus.

Agua regenerada para la Acequia Mayor

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, enlazó la nueva depuradora con otra actuación que calificó de “hito” para la ciudad: el vertido de agua regenerada a la Acequia Mayor antes de su entrada en el casco urbano. Según explicó, el Ayuntamiento activó la semana pasada una toma permanente al norte de la fábrica de Fernández que ya permite incorporar agua tratada de buena calidad al sistema.

“Desde el viernes pasado estamos vertiendo agua regenerada en la Acequia Mayor antes de entrar en la ciudad, al norte de la fábrica de Fernández, y esto ya es un hecho”, afirmó Ruz. El alcalde recordó que el agua de la Acequia Mayor, ligada al Palmeral y a su condición de bien Patrimonio de la Humanidad, presenta históricamente una conductividad elevadísima, lo que condiciona el riego de los huertos.

El regidor relacionó esta mejora con un problema histórico de la ciudad. Según recordó, la elevada conductividad del agua fue abordada ya entre finales del siglo XIX y principios del XX con actuaciones como la presa y el canal del desvío. Ahora, la incorporación de agua regenerada supone un nuevo salto en la gestión hídrica local.

Parte del público asistente al Foro Elche que INFORMACIÓN organizó este miércoles en el Hotel Huerto del Cura / Alex Domínguez

“Tenemos colocada allí una toma que está permanentemente, mientras se vacía el depósito, vertiendo agua de una calidad muy buena. Ahora será mejor todavía”, señaló. Ruz añadió que la ciudad dispone de una reserva anual de “un hectómetro y pico” para verter a la Acequia Mayor, lo que permitirá mejorar las condiciones de riego de los huertos y reforzar la estrategia municipal de reutilización.

El Vinalopó y la desembocadura pendiente

El alcalde también se refirió a la situación de la desembocadura del río Vinalopó, un asunto sobre el que el Ayuntamiento mantiene reivindicaciones abiertas. Ruz recordó que el Vinalopó presenta una singularidad llamativa: “Es el único río de España que desemboca en un azarbe, que no desemboca en el mar”. A su juicio, esta situación plantea “un gran desafío” que requiere una respuesta administrativa y técnica.

El problema, según el alcalde, es la falta de interlocución con la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo competente en este ámbito. Ruz fue especialmente crítico con la entidad. “Con Confederación del Júcar tenemos un interlocutor complicado. Muy complicado”, afirmó. Y fue más allá: “La relación con la Confederación del Júcar no es que sea inexistente, es que es vergonzosa”.

El regidor aseguró que el Ayuntamiento no ha conseguido una interlocución normal con este organismo. “No hemos recibido interlocución jamás con ellos. Estuvimos en su momento y no solamente encontramos puertas cerradas y mala educación”, señaló. Por ello, insistió en que el Consistorio seguirá reclamando una solución para que el Vinalopó tenga una desembocadura adecuada y para que se atiendan las alegaciones o planteamientos municipales en la revisión del plan correspondiente.

Segura, La Peña y vertido cero

Ruz contrapuso esa situación con la relación que el Ayuntamiento mantiene con la Confederación Hidrográfica del Segura, que calificó de “cordial” y “correcta”. Según explicó, esta semana está prevista una cita con el organismo para abordar el colector pendiente de La Peña, una vez terminada el proyecto de alcantarillo. “Ellos nos van a decir en qué estado se encuentra la redacción del proyecto del colector para poder enganchar toda la alcantarilla de La Peña al colector”, indicó.

El alcalde aprovechó para recordar que el Ayuntamiento, junto a Aigües d’Elx, ha llevado agua potable a pedanías que aún carecían de este servicio en 2026, como el Llano de San José, entre otras. A su juicio, estas actuaciones forman parte de una política hidráulica que combina saneamiento, abastecimiento y reutilización.

Por su parte, Martínez Mus se refirió al proyecto de vertido cero vinculado a las depuradoras de Rincón de León y Orgegia, donde aseguró que la Generalitat se ha quedado prácticamente sola ante la falta de implicación estatal. “Nosotros, a través de la EPSAR, hemos hecho todo lo que podíamos hacer hasta la fecha”, afirmó.

El conseller cifró en torno a 50 millones de euros la aportación presupuestaria autonómica ya comprometida para cumplir con la parte que corresponde a la Generalitat. Sin embargo, no se mostró optimista por la respuesta del Gobierno central. “Es muy difícil seguir adelante con todos los proyectos con la ausencia del Gobierno y con la poca implicación que está teniendo la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en ese proyecto”, señaló.

Martínez Mus aseguró que la Generalitat seguirá impulsando el expediente “hasta donde podamos”, aunque advirtió de que no todo depende de la administración autonómica. “Creo que nosotros estamos haciendo todo lo que corresponde, pero no puedo ser optimista porque a los hechos hay que remitirse para decir que no están dando lo que corresponde el Gobierno de España en este proyecto”, concluyó.