La psicóloga alicantina María Esclapez responde al comentario que recibió por usar vasos con forma de corazón en su consulta: “Son dos coj....”

Un simple vaso con forma de corazón ha terminado convirtiéndose en uno de los vídeos más comentados de María Esclapez en Instagram. La psicóloga y divulgadora alicantina ha superado las 281.000 visualizaciones con un reel en el que responde con ironía a un mensaje que recibió después de enseñar algunos de los vasos que utiliza en su centro.

Todo empezó cuando Esclapez mostró por stories uno de esos vasos que usan con algunos pacientes. Poco después, según explica ella misma, recibió un comentario privado que decidió responder públicamente en Instagram.

“Imagínate ser hombre”, decía el mensaje. Y la respuesta de la psicóloga no tardó en llegar.

“Le doy la vuelta y son dos cojones bien grandes”

María Esclapez decidió desmontar el comentario tirando de ironía. “Cariño, tú no te preocupes, que si un hombre viene a verme al centro, yo en lugar de ponerle el vaso con forma de corazón le doy la vuelta y son dos cojones bien grandes”, responde en el vídeo.

La frase ha disparado las reacciones en redes sociales, donde el reel acumula ya decenas de miles de likes y cientos de comentarios.

Pero más allá de la broma, la psicóloga aprovecha para lanzar un mensaje bastante claro sobre los estereotipos asociados a la masculinidad y sobre cómo todavía siguen generando comentarios cotidianos incluso en cosas tan simples como un vaso con una forma curiosa.

Después de la primera respuesta irónica, Esclapez cambia ligeramente el tono y reconoce su sorpresa ante este tipo de mensajes. “No, es que en serio, en pleno 2026 y este tipo de comentarios a mí es que no me entran en la cabeza”, afirma.

La divulgadora insiste además en que en su consulta se trata bien a cualquier paciente independientemente de su género o de si le gustan “los vasos de corazones o los vasos normales”.

Y remata el reel con otra frase que pone la guinda a la publicación: “También tenemos vasos normales, lo prometo”.

María Esclapez, una de las voces más seguidas sobre salud mental

La psicóloga ilicitana se ha convertido en una de las divulgadoras de salud mental más conocidas en redes sociales en España. Sus vídeos suelen mezclar psicología cotidiana, relaciones personales, autoestima, vínculos emocionales y situaciones reconocibles que generan muchísima conversación entre sus seguidores.

Precisamente ese tono cercano y natural explica parte del éxito del reel. No convierte el comentario en un gran drama ni en una pelea en redes, pero sí lo utiliza para hablar de algo bastante reconocible: la incomodidad que todavía generan ciertos símbolos asociados a la sensibilidad o al afecto cuando se relacionan con hombres.

Un vaso, miles de comentarios y un debate muy actual

Lo interesante del vídeo no es solo el chiste. Es todo lo que hay detrás. Porque el reel abre un debate muy cotidiano sobre masculinidad, estereotipos y la necesidad constante de marcar qué cosas son “de hombres” y cuáles no. Todo a partir de un simple vaso con forma de corazón.

Muchos usuarios han celebrado precisamente eso: la capacidad de María Esclapez para responder con humor a un comentario que, en otro contexto, podría haber terminado en discusión absurda en internet.

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Otros, directamente, se quedan con la frase que más se repite entre los comentarios: que quizá el problema nunca fue el vaso.