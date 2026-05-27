Correos homenajeará al Misteri d'Elx con un sello por el 25 aniversario del Patrimonio de la Humanidad

El Misteri d'Elx será protagonista de un sello de Correos en 2027 con motivo del 25 aniversario de su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La Comisión Filatélica del Estado aprobó el pasado 12 de mayo la emisión conmemorativa, que formará parte del programa oficial de sellos del próximo año.

Un reconocimiento que llega después de una serie de actos conmemorativos por la redonda efeméride, como el espectáculo de 180 drones el pasado viernes desde Traspalacio o el propio acto institucional el mismo 18 de mayo en la Casa de La Festa donde se unió el Patronato, el Obispado y el Ayuntamiento. En estos días también se ha sumado el respaldo de la Casa Real y la bendición apostólica del Papa León XIV.

Solicitud

En cuanto a la iniciativa para dedicar un sello al Misteri, ha sido promovida por el exeurodiputado socialista Domènec Ruiz Devesa, el exalcalde Manuel Rodríguez Macià y el diputado nacional Alejandro Soler. Los tres presentaron conjuntamente la solicitud el pasado 2 de octubre ante la citada comisión con el objetivo de que la filatelia española reconociera al drama asuncionista, por ser el único misterio que permanece y, por tanto, una de las expresiones culturales más emblemáticas del Mediterráneo.

Escrito

La aprobación ya ha sido comunicada oficialmente a los impulsores mediante un escrito firmado por el subdirector general de Régimen Postal y vicepresidente de la Comisión Filatélica del Estado, Rafael Crespo Arce.

Representacion extraordinaria del misteri d'Elx / Matias Segarra

El sello conmemorará los 25 años de la declaración de la Unesco otorgada en 2001 al Misteri d'Elx por tratarse de una representación de origen medieval que se escenifica cada agosto en la basílica de Santa María y que fue una de las primeras manifestaciones culturales inmateriales distinguidas a nivel mundial. El diseño definitivo, las características técnicas y la tirada de la emisión serán determinados por el operador del servicio postal universal, conforme a la normativa estatal vigente