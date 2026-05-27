Manuel Vilas presenta su última novela en Elche: «El sistema es absolutamente incapaz de proteger a quienes se divorcian»

Este viernes acudirá por segunda vez a las tertulias gastroliterarias de Ali i Truc en Elche, ¿qué supone enfrentarse al lector de una forma tan cercana?

Yo tengo una relación excelente con los lectores, yo escribo para gente. O sea, quiero decir, como decía Delibes, es una frase memorable: “Mis críticos son mis lectores”. Entonces, partiendo de esta base, esta idea, yo me nutro mucho de lo que me dicen mis lectores, de las observaciones que me hacen y de lo que ellos leen en mis libros. Entonces, tener la ocasión de charlar con ellos y el feedback, como se dice ahora, tener el feedback que ellos me dan para mí es muy importante porque aprendo, y aprendo y sé cómo mi novela es comprendida por personas… a diferencia de la crítica sus opiniones son libres e imparables, no son mediatizadas.

«El postureo lo que ha hecho es engañar a la gente ocultando el sufrimiento»

La crítica dice que Islandia es uno de los mejores libros de rupturas. En este mundo del postureo en el que parece que llevamos una vida idílica, ¿por qué es tan necesario exteriorizar cuando las cosas van mal?

El postureo lo que ha hecho es engañar a la gente, porque ocultar el sufrimiento es engañar. En esta vida hay sufrimiento, hay dolor. Por eso la literatura tiene una responsabilidad moral… Aquí vienes, vives y te mueres.

No sé si el título es una metáfora de cómo se enfría el amor...

No, no, en absoluto. La novela se centra en un crucero a Islandia en la que cambian el sentido de la relación y de marido y esposa pasan a amigos.

¿Es autobiográfica total o tiene partes ficcionadas?

No hay una obra autobiográfica plena ni hay una obra de ficción plena. Hay mezclas, funciono en planos.

«Vienes a vivir y luego esta maravillosa idea de amar y ser amado se enfrenta a la convivencia»

¿Cómo de peligrosos pueden ser los reproches continuados en una relación?

Es que esto es una paradoja de la vida de cualquier ser humano. Tú vienes aquí a vivir… pero luego esta maravillosa idea de amar y ser amado se enfrenta a la convivencia. Uno tiene un trabajo, madruga a una hora, otro madruga mucho antes… a uno le gusta dormir… y de repente toda la maravilla idealista del amor se rompe ante la convivencia. Y la convivencia muchas veces marca la huella por donde se rompe el amor.

¿Puede darse el caso de que también aguantemos menos que quienes nos precedieron?

Efectivamente. Y por eso hemos sentido una vulnerabilidad más grande porque no hemos tenido un modelo donde mirarnos. En España hasta el año 82 no había ley del divorcio y eso dice cosas terribles sobre el aspecto histórico.

¿Está preparado el sistema para asumir las rupturas?

No, es absolutamente incapaz de darse cuenta de que se debería proteger el divorcio. Yo conozco gente incluso… pues eso… intentan rehacer su vida, pero no pueden hacerlo porque no tiene dinero. Hay una obsesiva política para muchas cosas pero no para esto y significa que es un país retrasado mental. Yo no entiendo que no haya una política de protección económica para la gente que se divorcia, unas desgravaciones fiscales porque donde había una casa ahora hay dos casas. Yo lo que veo es que de repente una pareja ha roto y como no pueden comprarse otra casa o alquilarse otra casa, siguen conviviendo, se dividen el piso en dos, cuando se encuentran por el pasillo se insultan. Si esto no requiere una actuación política, pues entonces ¿qué la requiere en este país?

«Una pareja ha roto y siguen conviviendo porque no pueden alquilar otra casa»

Y luego los efectos adversos que conlleva sobre todo para los hijos...

Envueltos en ese drama donde sus padres se odian en un piso de 80 metros cuadrados y ninguno se quiere ir. ¿Y qué hace ahí el Estado? En vez de intervenir y decir: “Bueno, pues vamos a acceder a una ayuda fiscal para que uno de los dos señores se pueda ir". Si no, nos estamos matando emocionalmente y estamos cargando a los hijos. Entonces se junta el infierno del matrimonio roto más el infierno fiscal que van a vivir, como para suicidarse... Y pongo el caso de Madrid, es una ciudad llena de buitres en el cielo que han venido a especular y donde un piso de 50 metros cuadrados vale un millón de euros. ¿Dónde está la intervención? Yo no estoy hablando de un partido u otro, estoy hablando de la dignidad y la honestidad. No veo la dignidad de España. Hay una cosa que es el bien común, en donde tanto la izquierda como la derecha deberían ponerse de acuerdo, que es favorecer la dignidad de los españoles en su vida diaria. Y no está, o sea, la sanidad, la educación, todo ese bien común ha desaparecido y hay un debate político asombrosamente estéril, y vas estirando y estirando y te aparece la sociología de un país enfermo.

Con todo el bagaje que tiene ahora, ¿entiende mejor el amor o la soledad?

Yo sigo creyendo en el amor porque de este dolor social que se convierte en enfermedad social te libras si estás enamorado porque tu vida tiene un sentido y da igual lo que pase alrededor. El amor es la gran solución para todo. Mientras estés enamorado, tu vida da un subidón maravilloso. Adelante con el amor.

El escritor Manuel Vilas en una sesión promocional de la última novela / Carlos Ruiz B.k.

Su obra cumbre Ordesa, que empezó a escribirla con el primer divorcio en 2014 para hablar de la pérdida de sus padres, ¿le ayudó a reforzar que se queden en la memoria?

Yo escribo de cosas de absoluta normalidad de las cosas que le pasan al ser humano, y perder a tus padres es el primer bofetón grande que te da la vida, el segundo son los divorcios, y el tercero pues educar a tus hijos.

¿Pero está en paz con ellos?

Sí, ya voy camino de los 64 años y es cierto que las heridas también son responsabilidad de uno mismo.

En ese libro el alcoholismo forma parte de la escena. ¿Por qué se sigue afrontando el dolor desde la autodestrucción?

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Bueno, porque cuando algo te desestabiliza emocionalmente te quedas ahí en un rechazo tan grande que buscas eliminarte para no sentir dolor. Es un poco la idea del suicida: “¿Qué me quitaría a mí este dolor que estoy sintiendo?”. Tirarme por una ventana. Esa son las primeras acciones ante un dolor insoportable, que es querer que desaparezca radicalmente. Y ahí está la autodestrucción. Eso no siempre ocurre porque el instinto de supervivencia es importantísimo. Y ese se activa y tú empiezas a salir adelante y regresas a la vida por el tiempo que sea.