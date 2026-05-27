El PSOE acusa a Ruz de “tirar a la basura” el proyecto del Conservatorio de Elche y retrasar su construcción

En medio del clima de hastío en el Conservatorio de Música de Elche por unas instalaciones que cada año van acumulando grietas y que se han quedado pequeñas, el PSOE salió este miércoles a acusar al alcalde, Pablo Ruz, de haber paralizado el proyecto de la futura infraestructura tras descartar la ubicación prevista por el anterior bipartito "y reiniciar los trámites desde cero". El portavoz socialista, Héctor Díez, aseguró que, de haberse mantenido el proyecto impulsado durante el pasado mandato, “hoy al menos tendríamos el Conservatorio en obras”.

Estas palabras de la oposición llegaron después de que el propio alcalde, Pablo Ruz, asegurase el martes que el cambio de ubicación a Candalix “no tiene absolutamente nada que ver” con la falta de delegación de competencias por parte de la Generalitat. Y hacía estas declaraciones tras ser preguntado por el malestar generado esta semana entre alumnos, familias y profesorado a raíz de la celebración del Festival del Huerto en la Torre dels Vaïllos, ubicada junto al centro educativo, y, especialmente, la instalación de aseos portátiles junto a las aulas que se terminaron retirando horas después.

Al respecto, lamentó lo ocurrido con los inodoros, que definió como malentendido, y tratando de empatizar con la comunidad educativa señaló que él también estudió en el Conservatorio y sabe en qué estado se encuentra, "por eso llevamos 20 años esperando el Conservatorio", afeando que los anteriores gobiernos tampoco han materializado esta inversión.

Informes

Desde el PSOE, si bien, detallaron la cronología administrativa que, según Díez, dejó encarrilado el proyecto durante la anterior legislatura.

El grupo municipal se acoge a que el 22 de julio de 2022 la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto básico del nuevo Conservatorio para remitirlo a la Conselleria de Educación. Posteriormente, el 17 de octubre de ese mismo año, la Generalitat emitió un informe favorable al documento y, apenas dos semanas después, el pleno municipal aprob ó solicitar oficialmente las competencias al Consell para ejecutar la infraestructura. La petición entró en la Conselleria el 25 de noviembre de 2022.

Para el PSOE, ese trabajo previo quedó desmantelado tras el cambio de gobierno. “Cuatro meses después vinieron las elecciones y, a partir de ese momento, Ruz, con muy mal criterio, desechó todo el trabajo realizado y decidió empezar de cero en el solar de Candalix”, según los socialistas.

El portavoz incluso comparó la situación con otros proyectos municipales, como la pasarela de Altabix o el Palacio de Deportes, insistiendo en que mantener la hoja de ruta iniciada habría permitido avanzar de forma mucho más rápida. A su juicio, el principal problema es que el nuevo emplazamiento elegido por el actual ejecutivo local ha obligado a reiniciar toda la tramitación administrativa.

El PSOE urgió al Ayuntamiento que solicite cuanto antes las competencias a la Generalitat para desbloquear el proyecto. Díez subrayó que en la actualidad no se ha producido ese trámite porque todavía falta que el pleno municipal lo apruebe una vez la Generalitat valide el nuevo proyecto básico. “Todo eso ya lo teníamos hecho”, insistió el portavoz socialista, quien le reclamó a Ruz que “deje de enredar con el Conservatorio” y que priorice las necesidades de alumnos y docentes. También le pidió que “descuelgue el teléfono con Valencia” para acelerar el procedimiento y lograr que antes de que termine el mandato se puedan solicitar las competencias necesarias para construir el nuevo centro.

Alumnos colocan pancartas contra el mal estado de las instalaciones del Conservatorio, este miércoles / INFORMACIÓN

Deterioro

El PSOE aprovechó además la controversia generada por el Festival del Huerto para mostrar su apoyo a las familias y al profesorado que denuncian el deterioro de las actuales instalaciones. Este mismo miércoles varios estudiantes colocaron pancartas en la fachada del edificio con fotografías que reflejan grietas, desperfectos y problemas de mantenimiento.

Las protestas se producen en un contexto de creciente malestar de la comunidad educativa, que denuncia desde hace años deficiencias estructurales en el Conservatorio y reclama unas instalaciones adecuadas para desarrollar la actividad docente. La coincidencia entre los conciertos previstos en la Torre dels Vaïllos y las audiciones de final de curso ha sido interpretada por muchos usuarios como un ejemplo más de la falta de atención institucional hacia el centro.