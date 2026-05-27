Elche cocina sus recuerdos en la final de Superchef Sénior: 15 mayores enseñan sus mejores recetas

El aroma a sofrito, caldo y tortilla recién hecha se entremezcló este miércoles en la Escuela Municipal de Hostelería (CdT) de Elche con una reivindicación ineludible: la memoria. Entre cazuelas, delantales y nervios contenidos, quince mayores de 60 años participaron en la octava edición de Superchef Sénior, el certamen impulsado por la concejalía de Infancia, Familia y Mayores que, más allá de reivindicar la cocina tradicional, pretende ser un puno de encuentro entre generaciones.

“Hay una competencia necesaria como en todo concurso, pero lo importante es el compañerismo”, señalaba en el arranque la edil Aurora Rodil, quien definió el certamen como una forma de mantener “el legado de nuestros mayores y algo tan importante para nuestra cultura y nuestras tradiciones como es la gastronomía”.

Identidad

Rodil insistía además en que la cocina forma parte de la identidad ilicitana, y que además de los patrimonios de la Humanidad hay una tradición culinaria. Desde primera hora, familiares que hacían las veces de pinches de cocina, así como los propios participantes, se pusieron a sus puestos ultimando ingredientes y repasando recetas heredadas de abuelos a nietos mientras chefs profesionales supervisaban el buen hacer de los participantes con los platos que habían elegido voluntariamente.

Participantes de la edición de Superchef Senior este miércoles en la Escuela de Hostelería de Elche / J. R. Esquinas

Premios

Tal fue el tino de Carmen Fernández que se hizo con el primer premio por su arroz con habichuelas e hinojo. "Este es un plato típico de nuestro pueblo gitano", decía orgullosa entre los fogones su hija, Sara Amador, quien acompañaba a su madre como ayudante en esta primera experiencia, y reconocía entre risas los nervios propios del estreno.

Su hermana también se alzó con el tercer premio con su "gazpacho gitano" mientas que Francisca Quiles se alzó con la plata por su merluza a la marinera con ayuda de su primera hermana María Asunción Alonso. Para ambas, que llevan varios años repitiendo, esta actividad les sirve para "ponernos un poco las pilas" y salir de la rutina. "Somos consuegras pero como si fuéramos hermanas", apuntaban Maricarmen Moreno y Maricarmen Porriño mientras totalmente coordinadas preparaban unos macarrones con pavo, receta inconfundible en sus casas cada Navidad.

“La juventud va a lo fácil porque estudian, trabajan y tienen menos tiempo. Las comidas tradicionales de aquí de Elche se están perdiendo mucho”, lamentaba Rosa Giménez mientras cortaba patatas junto a su nieta, Paula Yaniz, ambas colaboradoras con el encuentro ofreciendo tortillas.

Cocina popular

Los platos que iban tomando forma resumían buena parte de la cocina popular tanto ilicitana como de otras autonomías, donde se podía oler desde el gazpacho manchego hasta estofado de cordero, pollo con manzanas y pasas, sepia guisada, paella valenciana o sopa de ajo. Recetas propias de los domingos en familia. Y es que el propio jurado tiró de la nostalgia para defender este concepto como la chef Noelia Pascual, del restaurante Cachito, que confesó que esta actividad le trajo a aquellos ratos en los que se crió cocinando con su abuela. "Es maravilloso ver esas caras y esas recetas que nos llevan a nuestra historia", expuso.

Odón Martínez, chef del restaurante Mesón El Granaino, incidía en la misma idea y expuso que en su caso ha participado desde los inicios porque para él tiene “un componente histórico, cultural y social muy bonito” porque mantiene viva la ilusión por compartir y demostrar el bagaje de la cocina familiar. Participaron también otros profesionales del sector como Carmen Canals, de La Latería Gastrobar o Pedro Venteo, conocido como El Monochef, entre otros.

Participantes durante las elaboraciones de los platos / J. R. Esquinas

Premios

Al cierre de la edición el Ayuntamiento entregó premios, que iban desde cenas para dos a lotes de productos valorados en 200 euros, aunque más allá de los reconocimientos los participantes se quedaron con el buen rato entre conversaciones compartidas y como entre unos y otros se iban dando pequeños secretos. Era curioso ver cómo cuando las elaboraciones empezaban a desfilar por la sala ante el jurado, los nervios crecían entre los participantes.

Noticias relacionadas

Libro

La concejalía recopilará ahora todas las recetas elaboradas durante la jornada en un libro de cocina que se distribuirá posteriormente entre los participantes y la ciudadanía a través de la web municipal. Un recetario que servirá como archivo gastronómico de una ciudad que todavía conserva parte de su historia entre cucharones y cazuelas.