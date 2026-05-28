El autobús urbano de Elche gana un 13% de viajeros y solo uno de cada diez paga billete ordinario

Un despegue en el autobús urbano de Elche aparejado al cambio en la forma que tienen los ilicitanos de usar el transporte público. Las líneas de los barrios y las pedanías han disparado un ha subido un 13,4% la afluencia en comparación a 2025, una cifra que la concejalía de Movilidad ha extraído, y ofreció este jueves, entre enero y abril, meses en los que se han contabilizado 5,46 millones de usuarios, 644.673 más que en el mismo periodo del pasado año. Los datos consolidan el crecimiento del transporte público en la ciudad, y a la espera de la futura contrata, aunque deja otro dato revelador: apenas uno de cada diez pasajeros paga el billete sencillo sin descuentos ni bonificaciones.

El gerente de operaciones de Avanza Elche, Ángel Luis Andreu, explicó este jueves junto al edil de Movilidad Claudio Guilabert que aproximadamente el 9% de los usuarios accede al autobús mediante billete ordinario, mientras que el resto ya utiliza algún tipo de bono, abono o descuento total. El cambio de hábitos es tal que el bono mensual ya representa cerca del 14% de todos los viajes realizados en la red municipal y la mitad de los pasajeros, una tendencia que según la empresa viene a demostrar que "la gente está abandonando el uso por viaje y confía más en el servicio porque le sale más rentable utilizar un bono mensual”.

Bonificaciones

Ahora bien, el peso de las bonificaciones es todavía mayor entre los colectivos que viajan gratuitamente o con tarifas reducidas. Más de la mitad de los usuarios utilizan el Bus Lliure o el Bono Pensionista, según los datos facilitados por la concesionaria. La primera tarjeta, a la que solo pueden acceder estudiantes menores de 26 años empadronados en Elche, que estén cursando estudios reglados, o no reglados con un mínimo acreditado de 900 horas lectivas anuales,fue utilizada por 1.028.000 jóvenes en los cuatro primeros meses del año, frente a las 812.829 registradas en el mismo periodo de 2025, lo que viene a representar uno de cada cinco usuarios que se sube al autobús. En vista del crecimiento en los últimos tiempos el objetivo que se marca el bipartito y la concesionaria es pasar de los 15,3 millones de pasajeros a 17 millones en un año. Justo cuando se alcanzó al cifra redonda a finales del pasado año el alcalde, Pablo Ruz, llegó a celebrarlo en Torrellano con una curiosa campaña en la que se premió a la pasajera número 15 millones.

El nuevo servicio de autobús a las pedanías comenzó a funcionar el 27 de enero / Áxel Álvarez

Guilabert defendió su gestión al frente de la concejalía porque entiende que el incremento de usuarios “respalda las políticas de movilidad”. Ahora bien, el uso de las frecuencias no está siendo homogéneo en toda la red. Aunque el 90% de los desplazamientos siguen concentrándose en las líneas urbanas, el mayor aumento se produce en las conexiones con las pedanías. Estas rutas registraron entre enero y abril 541.209 viajeros, un 74% más que el año pasado cuando se puso en marcha el despliegue en el Camp d'Elx.

Líneas

En cuanto a estas, la línea estrella es la R11, que conecta Elche con Torrellano, el Parque Empresarial y el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Esta ruta concentra el 44,67% de todos los usuarios de las líneas de pedanías. Le sigue la R10, que enlaza el casco urbano con El Altet y Arenales del Sol y supone el 18,1% de los viajeros, mientras que la R7, hacia La Marina, alcanza el 9,24%.

El edil de Movilidad avanzó además que el Ayuntamiento prevé reforzar nuevamente este verano las conexiones hacia la costa y mantener servicios especiales como el autobús nocturno o las ampliaciones horarias durante fiestas y campañas comerciales como el Black Friday. “Queremos que la gente conozca el magnífico servicio de autobús que tenemos en Elche”, afirmó Guilabert, quien llegó a asegurar que el sistema ilicitano “es el mejor de la provincia”.

Frecuencias

En el ámbito urbano, las líneas más utilizadas continúan siendo la B, que concentra el 12,4% de todos los desplazamientos urbanos. Muy cerca se sitúa la línea D, con el 12,28%, mientras que las líneas circulares K1 y K2 alcanzan el 10,92% y el 11,43%, respectivamente. Desde la concejalía también hicieron énfasis en la consolidación de la línea M, incorporada tras la reordenación de rutas impulsada en octubre de 2023 y que ya representa más del 8% de los viajeros de la red.

Andreu atribuyó el incremento de usuarios a varios factores, que pasan desde la remodelación de líneas, la mejora de frecuencias, los refuerzos incorporados para absorber la demanda, la adaptación de paradas y la apuesta por la digitalización del servicio. “Todo esto ha generado un impulso claro en la movilidad y una apuesta evidente por el transporte público”, afirmó Andreu.

El edil Claudio Guilabert con el representante de Avanza Ángel Luis Andreu / INFORMACIÓN

Efectivo

Precisamente la digitalización es otro de los cambios que reflejan los datos del primer cuatrimestre. El pago en efectivo continúa perdiendo peso de forma acelerada. Hace apenas unos años entre el 9% y el 10% de los viajes se abonaban en metálico, mientras que ahora esa cifra se reduce al 6%. Según el gerente de Avanza, uno de cada tres usuarios que antes pagaban en efectivo ya ha pasado a utilizar la tarjeta bancaria o el teléfono móvil. Además, el uso de métodos digitales de pago ha aumentado un 68% respecto al año anterior.

El cambio también afecta a los soportes tradicionales. Un 20% de los viajeros que utilizaban tarjetas físicas se ha pasado ya a los códigos QR y a los títulos digitales integrados en la aplicación móvil. A ello se suma que uno de cada cuatro usuarios que antes recargaba presencialmente sus bonos ahora lo hace a través de la app.

Red

Preguntado por las líneas que menos impacto están teniendo, y que necesitarían una reformulación, Guilabert se escudó en que será la próxima contrata la que contemple este tipo de cambios. Por el momento se trabaja en el próximo pliego del servicio donde entrarían alteraciones de recorridos, frecuencias y tipologías de vehículos.

En otro orden de cosas, y un mes después de que el bipartito probase un autobús articulado de 18 metros para previsiblemente incorporarlo a la futura flota, el edil de Movilidad no terminó de confirmar que este tipo de vehículos, previstos con gran capacidad, lleguen a Elche. Precisamente en ese testeo se comprobó que habría zonas que deberían adaptar infraestructuras, ampliar radios de giro o incluso se tendrían que modificar paradas para permitir la circulación de vehículos de mayor tamaño. Ese estudio de demanda que actualmente se está elaborando también servirá para determinar si algunas líneas requieren más vehículos, si determinadas rutas de pedanías deben reforzar frecuencias o si conviene implantar microbuses en trayectos concretos del norte del municipio.