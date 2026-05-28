Cita con la espiritualidad femenina en el I Congreso Internacional sobre el Culto a la Diosa en la UMH de Elche

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche acogerá entre el 25 y el 26 de junio de 2026 el denominado I Congreso Internacional sobre el Culto a la Diosa, un evento pionero, patrocinado, entre otros, por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, centrado en la espiritualidad femenina, el feminismo espiritual y los círculos de mujeres. Además, la potente oferta académica estival de la institución incluye un curso de verano semipresencial y gratuito en el campus ilicitano sobre masculinidades igualitarias que arrancará a principios de julio. Ambas iniciativas están impulsadas y dirigidas por la doctora Anastasia Téllez Infantes, catedrática de Antropología Social de la universidad ilicitana.

El congreso, que se celebrará en formato híbrido combinando la asistencia presencial en el campus de Elche (edificio Altabix) con la participación online, busca analizar desde una rigurosa perspectiva de género las nuevas formas de espiritualidad femenina. Este fenómeno sociológico, también conocido como "Movimiento de la Diosa", se presenta como un espacio de sororidad y empoderamiento que ofrece a muchas mujeres modos de relacionarse con la trascendencia diferentes a los impuestos por las grandes religiones monoteístas, a las que la organización describe como de tradición patriarcal y androcéntrica. La cita está organizada por el Portal de la Diosa y el grupo de investigación Economía, Cultura y Género (ECULGE) de la UMH.

Un espacio de diálogo y sororidad

El congreso internacional nace para erigirse como un punto de encuentro ineludible para especialistas, profesionales y activistas que deseen explorar la riqueza de los círculos de mujeres y su impacto real en la construcción de sociedades más sanas, justas y sostenibles.

Cartel del I Congreso Interancional sobre el Culto a la Diosa que se celebra en la UMH de Elche del 25 al 26 de junio / INFORMACIÓN

El encuentro abordará esta realidad desde una mirada netamente interdisciplinar, priorizando los enfoques sociológicos, históricos, psicológicos y artísticos, sin perder de vista la interseccionalidad. Desde la organización advierten que no atender a este objeto de estudio perpetuaría una miopía académica que ha omitido sistemáticamente las experiencias de las mujeres, especialmente aquellas basadas en la colaboración colectiva que friccionan con los valores tradicionales.

“Prácticas hegemónicas”

De forma complementaria al congreso, el campus de Elche será también la sede del curso de verano "Masculinidades. De las prácticas hegemónicas a las igualitarias". Esta formación oficial, de veinticinco horas de duración, se impartirá en modalidad semipresencial entre el 6 y el 29 de julio de 2026. El programa es totalmente gratuito gracias a la subvención de la Unidad de Igualdad de la UMH.

La UMH de Elche ofrece un curso de Masculinidades este verano, semipresencial y totalmente gratuito / INFORMACIÓN

El alumnado solo deberá aportar una fianza de treinta euros en el momento de la inscripción, importe que le será devuelto íntegramente a través de su tarjeta bancaria tras superar el curso y obtener la calificación de apto.

El temario arrancará con una sesión presencial el 6 de julio en Elche para presentar la metodología, dando paso a un completo programa online que el alumno podrá autogestionar. El profesorado, compuesto por especialistas como Fernando Herranz Velázquez y María Amparo Calabuig Puig, desgranará desde la historia del movimiento feminista y la deconstrucción de la masculinidad hegemónica, hasta los debates actuales sobre la corresponsabilidad, la "trampa" de las nuevas masculinidades sensibles y la reacción de los movimientos de la "manosfera" en internet. Las personas interesadas en asegurar su plaza podrán formalizar la preinscripción y la matrícula hasta el 6 de julio a través de la plataforma web de cursos de verano de la UMH.