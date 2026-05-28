Elche preparará en 2027 el colegio Carlos III como escuela policial y de emergencias que descongestione la Jefatura

El bipartito de PP y Vox prevé iniciar en 2027 la conversión del antiguo colegio público Carlos III de Elche como Escuela de Formación en Seguridad y Emergencias con tal de descongestionar la actividad formativa que actualmente se desarrolla en la Jefatura de la Policía Local. Un movimiento que vendrá condicionado al trasladado de la comunidad educativa al nuevo centro Les Arrels, previsto para el próximo curso escolar, como adelantó este jueves el alcalde, Pablo Ruz, quien después de ocho meses desde que anunciase el proyecto en el acto del patrón de la Policía Local volvió a poner encima de la mesa estos planes aprovechando la visita del conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, a uno de los primeros cursos que se han implantado ya en el Ivaspe, que desde febrero cuenta con subsede en las dependencias policiales ilicitanas.

Precisamente para abrir las posibilidades de formación, al Ayuntamiento de Elche, donde el alcalde, Pablo Ruz, confirmó el calendario que maneja el bipartito para comenzar la transformación del edificio una vez quede vacío tras el traslado de la comunidad educativa al nuevo centro Les Arrels.

Asistentes a la jornada formativa del Ivaspe en la Jefatura de la Policía Local de Elche este jueves / Héctor Fuentes

Climatización

Ruz expuso que los presupuestos de 2027 incorporarán partidas para iniciar las inversiones pertinentes sobre este inmueble, que el primer edil anticipó que "serán muy asumibles", sin dar una estimación. Según el Ejecutivo local, el edificio se encuentra actualmente en buenas condiciones de conservación, aunque será necesario acometer actuaciones de adecuación relacionadas con la climatización, redistribución de espacios y adaptación de aulas para los nuevos usos enfocados a la formación en seguridad, que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat confían en que el complejo se consolide como una referencia autonómica en seguridad y emergencias.

Aunque ambas administraciones exhibieron sintonía institucional, todavía no está concretado cómo participará el Consell en un proyecto que, por el momento, mantiene un marcado carácter municipal. Sin embargo, ambos dirigentes sí que compartieron ideas sobre posibles usos y líneas de trabajo vinculadas a la formación policial y la organización de seminarios especializados, incluso de ámbito internacional.

Protección Civil

El equipo de gobierno volvió a incidir en que esta infraestructura rebautizada contempla además el traslado de Protección Civil a las futuras instalaciones. Y en este sentido el alcalde recordó que laJefatura lleva años reclamando una sede en mejores condiciones que las actuales dependencias de Mesalina y defendió que el nuevo complejo permitirá integrar en un mismo espacio servicios relacionados con la seguridad y la gestión de emergencias.

La visita de Valderrama estuvo motivada por la inauguración de una jornada sobre práctica policial avanzada basada en la evidencia organizada por el Ivaspe y centrada en inteligencia artificial, innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad pública. Durante su intervención, el conseller puso en valor el modelo de Policía Local de Elche y aseguró que se trata de un cuerpo “moderno” y especialmente sensibilizado con la formación y la innovación tecnológica. El conseller recordó que la Generalitat adquirió hace meses el compromiso de descentralizar la formación en la provincia de Alicante.

En este sentido, explicó que ya se han desarrollado varios cursos formativos relacionados con instructores policiales, usurpación y allanamiento de morada o utilización de dispositivos electrónicos de control y bastón extensible. Según detalló, un total de 165 profesionales ya han recibido formación en la provincia de Alicante dentro de esta nueva estrategia territorial del Ivaspe de los más de 300 que se contemplaron cuando se puso en marcha el espacio. De igual modo, destacó la aprobación este año del primer plan anual de formación del organismo autonómico después de un lustro sin él, un programa dirigido a más de 1.200 policías locales de toda la Comunidad Valenciana. Uno de los ejes prioritarios de esa estrategia será la incorporación de la IA con cursos sobre esta tecnología aplicada a policías locales, así como nuevas herramientas tecnológicas de gestión policial y de emergencias que permitan establecer modelos predictivos más eficaces para actuar ante incidencias. La Generalitat también prevé impulsar ayudas para pequeños municipios destinadas a la adquisición de drones y otros recursos tecnológicos vinculados a la prevención, búsqueda y rescate de personas.

El conseller de Emergencias con el alcalde de Elche y el Jefe de la Policía Local / Héctor Fuentes

Parking

En cuanto a la transformación del solar junto a la Jefatura de Mesalina en un gran parking ordenado, proyecto que ya anunció en febrero el alcalde, Ruz aprovechó el encuentro con el conseller para avanzar que el Ayuntamiento ya ha recibido la autorización de la Conselleria de Educación para licitar las obras de adecentamiento. La actuación, valorada entre medio millón de euros y 600.000 euros, permitirá urbanizar el espacio y mantener su uso público, aunque el bipartito detalló que habrá una zona reservada para mandos policiales con control de accesos.

Este entorno restringido, que no sería el más extensivo, se ubicará en la parte posterior del parking, junto al Hort de la Magrana, mientras que el resto continuará abierto a residentes y usuarios habituales de una zona con elevada presión de conductores que aparcan como buenamente pueden entre baches y saltos de altura. El equipo de gobierno trasladó que el plan es incorporar también árboles y sombraje para suavizar el impacto visual y térmico del recinto, aunque el regidor matizó que "no va a ser un jardín porque es un parking".

El arranque del expediente de licitación podría llegar en las próximas semanas dentro de una estrategia más amplia de inversiones vinculadas a la modernización de infraestructuras policiales y de emergencias.