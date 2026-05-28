Comparecencias de junta de gobierno que sirven para nada en Elche

¿Para qué sirve la comparecencia posterior a la junta de gobierno local en Elche? Absolutamente para nada. O al menos eso es lo que constatan sesiones como las de este jueves. Entre otras cosas, porque es habitual que haya temas que van fuera del orden del día y de los que no se da cuenta hasta días después -cuando el Gobierno local los explica- o, peor aún, puntos que sí aparecen expresamente, pero en los que los detalles se aplazan a comparecencias posteriores, por más que se pregunte sobre ello tras la junta de gobierno. Sin embargo, este tipo de situaciones tuvieron su máxima expresión este jueves. Hasta el extremo de que se aplazaron las explicaciones sobre las ayudas a la tercera edad en situación de vulnerabilidad a una rueda de prensa que se convocaría otro día, sin determinar, y en la que también se concretarían las ayudas a la natalidad aprobadas hace una semana.

La portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, en la comparecencia de este jueves. / INFORMACIÓN

En el BOP

Un "alarde" de transparencia, pero también de desconocimiento de la Administración. Entre otras cosas, porque el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó a primera hora las bases de la concesión de ayudas a la natalidad, justo el mismo día que la portavoz de la junta, Inma Mora (PP), seguía apuntando a una rueda de prensa de la edil de Familia, Aurora Rodil (Vox), no se sabe ya muy bien para qué, porque las bases de los incentivos a la natalidad ya son públicas y, a este paso, las de la tercera edad también antes de que ella misma salga. Por otra parte, porque en esa misma sesión, en despacho extraordinario, y por tanto fuera del orden del día, se acordó amortizar de forma anticipada 5,5 millones de euros de deuda, pero la explicación se limitó a un comunicado de prensa a las 13.51 horas, casi cuatro horas después de la comparecencia pública, y, como es obvio, sin margen para preguntas. ¿Para qué sirven entonces las comparecencias de después de la junta de gobierno? Desde luego, como ejercicio de transparencia y de dar cuenta a la ciudadanía no parece que sirvan de mucho.

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, en un momento del pleno del lunes. / Áxel Álvarez

Los temas del día

Por partes. Como cada jueves, las licencias de obras coparon buena parte del orden del día y, partir de ahí, los puntos de contabilidad, contratación y otras áreas. La portavoz, Inma Mora, también como suele ser común, se centró de forma especial en lo que tiene que ver con convenios, como el de colaboración con la Sociedad Venida de la Virgen, o las subvenciones que se iban a solicitar al Consell para el proyecto Elche Ciudad Cardioprotegida y Cardiosaludable, y al Gobierno central para prevención comunitaria de conductas adictivas. Los tres este jueves, por cierto, de las áreas que lleva Mora: Festejos y Sanidad. Fuera de la convocatoria ordinaria aludió al inicio de expediente de licitación del contrato del servicio Menjar a Casa, dirigido a la nutrición de las personas mayores, con un presupuesto base de licitación máximo anual de 204.329 euros, y dirigido a personas mayores de 65 años, personas de 60 años en situación de dependencia y personas con discapacidad en situación de dependencia mayores de 18 años que convivan con la persona mayor de 65 años beneficiaria del programa, y a otros convenios como el de la patronal valenciana del calzado Avecal, o a la adjudicación del contrato de las obras de rehabilitación parcial de los bloques 4 y 5 del barrio de San Antón a la mercantil D3 proyectos Integrales, por 278.293 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, para apuntalar y reforzar pilares.

El Ayuntamiento de Elche, en la parte que da al Mercado Central. / Áxel Álvarez

Las ayudas a la tercera edad

El primer problema vino cuando en el turno de preguntas se le pidió información de las bases de la convocatoria de ayudas económicas a la tercera edad en situación de vulnerabilidad. Únicamente habló, repreguntada por este tema, de que serán 300.000 euros y la cuantía máxima a otorgar por beneficiario estará en 500 euros. La portavoz, de hecho, explicó que “son unas ayudas económicas individuales para personas de mayores de 65 años”, y añadió, literalmente, que “la concejala teniente de alcalde del área -Aurora Rodil, de Vox- quiere realizar una rueda de prensa para contarles tanto estas ayudas que vienen como las ayudas a la natalidad que venían en la junta de gobierno de la semana pasada”. La cuestión era que las ayudas a la natalidad aparecían este mismo jueves en el BOP, en el marco de una línea dotada con 135.000 euros, y que permitirá dar 1.000 euros por nacimiento, que se concederán por orden de solicitud hasta agotar el crédito. En el caso de parto múltiple, la ayuda se otorgará por cada nacido, y las beneficiarias serán mujeres empadronadas en Elche a la fecha de inicio del plazo de solicitud y con una antigüedad ininterrumpida mínima de tres años, en una de las dos situaciones contempladas: aquellas que tengan un hijo, viviendo sola o con hijos menores de edad, y se encuentre en situación de vulnerabilidad económica; o quien tenga un tercer o sucesivo hijo, “premiando” así a las familias numerosas.

El Ayuntamiento de Elche, en la parte que da al Mercado Central. / Jose Navarro

Hacienda, para mediodía

La cuadratura del círculo llegó al filo de las dos de la tarde, cuando desde el bipartito remitieron un comunicado informando de que la junta de gobierno local había aprobado, en despacho extraordinario, “dos medidas económicas destinadas a reforzar la estabilidad financiera municipal y optimizar los recursos públicos”, sin que Inma Mora dijera nada al respecto, no se sabe muy bien si por ninguneo a los medios de comunicación o porque el Ejecutivo local no acaba de fiarse de la portavoz de la junta que tiene depende de para qué temas, si el edil responsable del área no puede salir ese día. De lo contrario, no se entiende que se convoque para una junta de gobierno a las diez de la mañana y cuatro horas después se aborde uno de sus temas vía comunicado, con una comparecencia que este jueves, a juzgar por lo ocurrido, pareció una especie de paripé.

Amortización anticipada

Sea como fuere, lo que el bipartito vendió es que, por una parte, el Ayuntamiento amortizará anticipadamente 4,58 millones de euros de deuda financiera y, por otra, modificará la finalidad de varios préstamos firmados en 2024 y 2025 para destinar los importes excedentes a nuevas inversiones previstas para 2026. En concreto, la nota de prensa señala que “el Consistorio reducirá de forma anticipada un préstamo suscrito con Banco Sabadell para financiar inversiones del presupuesto de 2023”, y se añade que “esta operación permitirá disminuir la carga financiera anual en más de 410.000 euros y generar un ahorro estimado de cerca de 790.000 euros en intereses durante la vida del préstamo”. Al respecto, puntualizaron que el saldo actual pendiente del préstamo asciende a 8.072.791,50 euros.

Modificaciones presupuestarias

Es más, desde el bipartito de Elche indicaron que “la amortización se financiará gracias a dos modificaciones presupuestarias recientes: una derivada de la obligación legal de destinar el superávit municipal a reducción de deuda y otra procedente de fondos europeos liquidados”. Asimismo, continúa la nota, “el Ayuntamiento reorientará 940.583,81 euros correspondientes a excedentes de financiación de préstamos firmados en 2024 y 2025, inicialmente vinculados a inversiones que no se incorporarán al presupuesto de 2026”. Unos fondos que se especifica que “se destinarán ahora al proyecto de urbanización de viarios aledaños a la zona del campo de fútbol, incluido en el presupuesto municipal de 2026”. Finalmente, desde el equipo de gobierno concluyeron diciendo que “la modificación afecta a préstamos suscritos con Caja Rural Central, Eurocaja Rural y Caja Rural de Granada, todos ellos todavía sin disponer, cuyos pliegos permiten expresamente modificar la finalidad de las inversiones financiadas”. El problema es que ya hay antecedentes, como, por ejemplo, cuando se omitió el nombramiento de los directores de área en la comparecencia pública hace ahora año y medio, y luego se envió un comunicado… Como ahora.