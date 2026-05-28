Compromís acusa a Ruz de frenar el Conservatorio de Elche

Compromís per Elx ha exigido al alcalde de Elche, Pablo Ruz, que priorice el proyecto del nuevo conservatorio y reclame a la Conselleria de Educación avances después de tres años de parálisis. La portavoz municipal de la formación, Esther Díez, denunciaba que la actuación, iniciada durante la anterior legislatura, sigue sin progresos significativos pese a que fue, según señalaba, una de las principales promesas electorales del actual alcalde.

La portavoz de la coalición realizaba estas declaraciones coincidiendo con la concentración convocada por alumnado y familias del conservatorio, a la que Compromís ha llamado a participar para denunciar el abandono de la Generalitat y reclamar una solución a las deficiencias del centro actual.

Proyecto paralizado

Esther Díez exigía que “Pablo Ruz reclame de una vez a la Conselleria de Educación el nuevo conservatorio, un proyecto que arrancamos en la anterior legislatura y que lleva tres años paralizado por el actual equipo de gobierno de PP y Vox, a pesar de haber sido una de las promesas estrellas que el señor Ruz anunció en su campaña electoral”.

La portavoz municipal explicaba que el expediente del nuevo conservatorio ya se encontraba en 2023 pendiente de recibir la delegación de competencias, pero que el cambio de gobierno municipal modificó el rumbo del proyecto. Según Díez, la decisión de trasladar la ubicación al entorno de Candalix supuso un bloqueo añadido a la tramitación.

“Es inadmisible que, a pocos meses de agotarse la legislatura, sigamos sin conocer avances significativos sobre el nuevo conservatorio, un proyecto que ya en 2023 se encontraba a la espera de recibir la delegación de competencias, pero que Pablo Ruz decidió paralizar en el arranque de su mandato tras una decisión arbitraria de cambiarlo de ubicación al entorno de Candalix, además de bloquear la segunda fase del Plan Edificant”, afirmaba.

Compromís sostiene que el nuevo conservatorio es una demanda acumulada durante décadas por profesorado, alumnado y familias, y considera que Elche no puede seguir sin una infraestructura educativa y cultural adecuada para la enseñanza musical.

Compromís exige a Pablo Ruz priorizar el nuevo conservatorio tras tres años de parálisis / INFORMACIÓN

Grietas y filtraciones

Díez realizaba estas manifestaciones después de una reunión en el propio centro con representantes del Consejo Escolar y la dirección. Tras ese encuentro, reclamaba a la Conselleria una intervención urgente para reparar las deficiencias del edificio actual, que, según la comunidad educativa, afectan a la seguridad y al desarrollo normal de las clases.

La portavoz exigía “la inmediata reparación por parte de Conselleria de los problemas que presenta el conservatorio, que ponen en riesgo la integridad del profesorado y alumnado y están haciendo imposible una enseñanza pública, digna y de calidad”.

Entre las principales deficiencias denunciadas figuran grietas, aulas sin insonorizar, ausencia de climatización, filtraciones de agua en el tejado y falta de espacio. Compromís advierte de que estos problemas no son menores, sino carencias que condicionan la actividad diaria del centro y la calidad de la enseñanza pública.

La formación diferencia entre dos líneas de actuación necesarias: por un lado, resolver de forma inmediata los problemas del edificio actual; por otro, desbloquear el proyecto del nuevo conservatorio como solución definitiva. Para Díez, ambas cuestiones deben abordarse sin más dilación por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat.

Promesas pendientes

Compromís enmarca el caso del conservatorio dentro de una crítica más amplia al balance del mandato de Pablo Ruz. La portavoz consideraba que "lo que ha demostrado Pablo Ruz en esta legislatura es su incapacidad política para reclamar a la Generalitat lo que merecen las ilicitanas e ilicitanos, a lo que se suma su larga lista de promesas falsas. Para desgracia de la ciudadanía ilicitana, el mandato de Ruz terminará sin la ejecución de lo que iban a ser proyectos clave para el desarrollo de nuestro municipio, como el nuevo conservatorio, el centro de salud para Torrellano, la rehabilitación de Clarisas, la ampliación del Parque Empresarial, la modernización del Hospital General o la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”, lamentaba.

La formación citaba así una serie de actuaciones que, a su juicio, siguen pendientes o sin ejecución suficiente: el nuevo conservatorio, el centro de salud de Torrellano, la rehabilitación de Clarisas, la ampliación del Parque Empresarial, la modernización del Hospital General y la reforma del PGOU.