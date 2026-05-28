Un siglo de Elche en la memoria: presentan la biografía de Rafael Bernabéu

La vida de Rafael Bernabéu Moya es también una parte extensa de la historia contemporánea de Elche. Su trayectoria empresarial, social, cultural e institucional atraviesa casi un siglo de ciudad: desde la industria del calzado y sus empresas auxiliares hasta el asociacionismo patronal, la creación de entidades, la vida cívica, los clubes sociales y los cambios políticos y económicos que han dado forma al municipio. Todo ese recorrido ha quedado recogido ahora en el libro “Rafael Bernabéu Moya, mi vida y mis tiempos”, obra del periodista Gaspar Maciá y del historiador Miguel Ors Montenegro, presentada en el Centro de Congresos de Elche ante un auditorio completamente lleno. Las 400 butacas se quedaron muy cortas para albergar a todos los asistentes.

La presentación confirmó el interés que sigue despertando la figura de Bernabéu. La intención inicial era reunir a personas vinculadas a su trayectoria social y empresarial, pero la respuesta superó las previsiones. El libro, además, tendrá una finalidad solidaria, ya que la recaudación obtenida por su venta se destinará a una acción benéfica. Los ejemplares pueden adquirirse en la librería Ali i Truc de Elche.

El centro de congresos Ciudad de Elche se quedó pequeño para acoger la presentación del libro biográfico sobre Rafael Bernabéu Moya / David Reche

Una biografía nacida de la memoria familiar

El proyecto nació, en un primer momento, con una voluntad muy íntima: dejar por escrito la trayectoria de Rafael Bernabéu para su familia y su entorno más cercano. “El libro surgió como una idea de hacer algo sobre la trayectoria de Rafael Bernabéu, pensando también en los nietos, para que pudieran tener lo que su abuelo había hecho y cuál había sido su recorrido”, explica Gaspar Maciá.

A partir de ahí comenzaron las entrevistas. Miguel Ors inició las conversaciones con Rafael Bernabéu y también con sus hijos y otros miembros de la familia. Con ese material se fue construyendo una base documental y literaria que con el tiempo fue creciendo. El trabajo empezó en 2022 y se prolongó durante tres años.

La razón de ese largo proceso está en la propia memoria de Bernabéu. A sus 95 años, conserva una lucidez que sorprendía a los autores en cada revisión. “Tiene una memoria prodigiosa y cada vez que le presentábamos una versión quería ampliar cosas”, relata Maciá. El resultado fue un manuscrito que fue creciendo hasta que la familia decidió cerrarlo. Sus hijos Toñi y Ambrosio impulsaron el cierre definitivo de la obra para evitar que el proyecto siguiera ampliándose indefinidamente. “Al final dijimos: ya está, cogemos otra versión y cerramos el libro”, recuerda Maciá. Aun así, Rafael Bernabéu volvió a corregir, añadir matices y ampliar episodios. No era fácil resumir una vida tan larga y tan vinculada a tantas etapas distintas de Elche.

El protagonista de la velada saludó a los asistentes a la presentación de su libro / David Reche

Del calzado al tejido empresarial ilicitano

El libro no se limita a contar la vida de un empresario. A través de Bernabéu aparece la historia industrial de Elche, especialmente la del calzado. Su padre ya tuvo fábrica, su abuelo también, y la familia formó parte de ese ecosistema que acabó convirtiendo a la ciudad en uno de los grandes centros productivos del sector.

Maciá subraya que Rafael Bernabéu participó, normalmente junto a socios y familiares, en la creación o impulso de más de 50 empresas. Entre ellas figuran iniciativas relacionadas con el motor, el calzado, la industria auxiliar y marcas que forman parte de la memoria empresarial ilicitana. Las más popular fue J'Hayber, una de las más emblemáticas, que continúa activa y que se ha convertido en uno de los nombres más reconocibles vinculados a su trayectoria.

El libro aborda también su papel en la articulación del sector. Bernabéu contribuyó a la creación de entidades empresariales y patronales, participó en la puesta en marcha de asociaciones del calzado y tuvo relación con organismos como la Cámara de Comercio, el Instituto Tecnológico del Calzado y otras estructuras industriales. También fue presidente de FICE durante varios años y participó en el nacimiento o consolidación de iniciativas vinculadas a la biomecánica y la innovación aplicada al sector.

“Es una persona que abarca toda la gama de producción del calzado”, resume Maciá. Esa amplitud empresarial convierte la biografía en un relato sobre la evolución económica de Elche: las fábricas familiares, los talleres, las empresas auxiliares, los grupos industriales, la búsqueda de mercados, las relaciones laborales y la adaptación de la ciudad a los cambios del siglo XX.

Las 400 butacas del salón principal del centro de congresos se quedaron cortas para el acto de Rafael Bernabéu / David Reche

Una figura empresarial, social y cultural

La trayectoria de Bernabéu supera el ámbito estrictamente económico. Fue también una figura activa en la vida social de Elche. Según Maciá, participó en el Tiro de Pichón, en el Club de Tenis, en el Rotary Club y en otros espacios de relación civil y empresarial. También tuvo un papel destacado en la llegada o consolidación de determinadas actividades y entidades en la ciudad.

El libro recoge además su faceta de mediador y persona dialogante en el ámbito laboral. Durante el franquismo, Bernabéu participó en estructuras vinculadas al sindicato vertical y, posteriormente, mantuvo una relación de negociación con el sindicalismo democrático. Maciá destaca que fue una persona respetada por el tejido sindical y patronal, precisamente por su capacidad de diálogo.

“Es una persona muy dialogante y respetada por todo el mundo”, señala el coautor. A su juicio, Bernabéu entiende la empresa no solo como un proyecto del empresario, sino como una construcción compartida entre empresarios y trabajadores. Esa visión, añade, está muy presente a lo largo del libro y ayuda a entender su peso en la historia social de Elche.

Los escritores del libro biográfico sobre Rafael Bernabéu posan junto al protagonista / INFORMACIÓN

La obra incluye también numerosas fotografías de fábricas, encuentros personales, reuniones, premios, actos públicos y momentos familiares. A través de esas imágenes se puede seguir no solo la vida de Bernabéu, sino también la transformación de la ciudad. El libro permite ver la evolución industrial, social y cultural de Elche durante décadas.

El acto de presentación contó con la intervención del protagonista, de los autores, de Rafael Bernabéu y de Maite Antón, del Grupo Antón, que condujo parte de la conversación. Maciá resume la dimensión del libro con una idea: la biografía de Rafael Bernabéu es, en realidad, una historia de Elche. “Creo que en el libro está reflejada prácticamente la historia de Elche”, afirma. Empresarial, económica, social y cultural. Porque Bernabéu participó en múltiples ámbitos, colaboró con distintos alcaldes, formó parte de espacios asesores en etapas anteriores y se puso a disposición de la ciudad en numerosos proyectos.

Portada del libro de Rafael Bernabéu Moya / INFORMACIÓN

La obra “Rafael Bernabéu Moya, mi vida y mis tiempos” queda así como un testimonio personal y colectivo. La memoria de un industrial de 95 años que ha visto cambiar Elche desde dentro. Y también como un recorrido por una ciudad que se hizo a sí misma entre fábricas, familias empresarias, trabajadores, asociaciones, conflictos, acuerdos y una intensa vida social.