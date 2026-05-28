Elche abre una semana de cine joven gratis con 48 cortos en l’Escorxador

La Mostra de Cinema Jove d’Elx vuelve a l’Escorxador del 1 al 6 de junio con una programación gratuita formada por 48 cortometrajes seleccionados entre las 113 obras recibidas en esta edición. El certamen, que cumple su XXVII edición, reunirá durante una semana a jóvenes realizadores de distintos puntos del territorio nacional y reservará un peso especial al talento local, con 16 trabajos firmados por realizadores o estudiantes ilicitanos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Juventud, ha presentado una nueva edición de una cita consolidada en el calendario cultural juvenil de la ciudad. Las proyecciones tendrán lugar en el Espai Escènic de l’Escorxador, a partir de las 21 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo. Este año, además, el certamen amplía un día más las sesiones debido a la buena respuesta del público en la pasada edición y al aumento de cortometrajes presentados.

Talento joven

La edil de Juventud, María Bonmatí, destacaba la elevada participación alcanzada en esta convocatoria. Según explicaba, “hemos recibido 113 obras, de las cuales han sido seleccionadas 48 que se proyectarán durante la semana que viene”. La concejala también subrayaba la presencia de creadores vinculados a la ciudad: “de estos finalistas, 16 corresponden a realizadores o estudiantes ilicitanos de nuestra universidad Miguel Hernández de Elche”.

La Mostra se plantea como una plataforma para dar visibilidad a jóvenes artistas y como un espacio de encuentro entre estudiantes, realizadores emergentes, público y profesionales del sector audiovisual. El hecho de que un tercio de los cortos seleccionados tenga sello ilicitano refuerza el papel del certamen como escaparate para el talento que se forma o desarrolla en Elche.

Durante seis días, l’Escorxador funcionará como sala de exhibición para trabajos de distintos géneros, estilos y procedencias. El formato de entrada libre permite acercar el cine joven a un público amplio y facilita que familiares, estudiantes, aficionados y vecinos puedan descubrir nuevas miradas audiovisuales sin barrera económica.

Gala y jurado

La gala de clausura y entrega de premios se celebrará el sábado 6 de junio, a las 20.30 horas, también en l’Escorxador. El acto contará con la presencia del actor malagueño Carlos Sholz, conocido por sus trabajos en series como ‘Toy Boy’ o ‘La vida breve’, y reconocido en el Festival de Cine de Málaga con la Biznaga de Plata al mejor actor.

El jurado de esta edición estará formado por la propia concejala de Juventud, María Bonmatí; el vicepresidente del Cine Club Luis Buñuel, José Cámara; el director, guionista y productor Chema García Ibarra; las estudiantes de Comunicación Audiovisual y Periodismo Nuria Campos y Anastasia Samusevych; y Lucía García, ganadora del premio Ciutat d’Elx 2024.

La composición del jurado combina representación institucional, experiencia cinematográfica, mirada universitaria y presencia de antiguos premiados, lo que permite valorar las obras desde distintos ángulos. La participación de Chema García Ibarra, uno de los cineastas ilicitanos con mayor proyección internacional, añade además un vínculo directo con la creación audiovisual surgida desde Elche.

Cartel de la XXVIII Mostra de Cinema Jove d'Elx / INFORMACIÓN

Premios y sesiones escolares

La Mostra repartirá en la clausura premios por valor de más de 5.000 euros. Entre los principales galardones figuran el Premio al Mejor Corto realizado por jóvenes de 19 a 30 años, dotado con 1.200 euros, y el Premio al Mejor Corto realizado por jóvenes de 14 a 18 años, con 800 euros.

También destaca el Premio Ciutat d’Elx, dotado con 1.000 euros y con acceso directo al Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (FICIE) de 2025. A estos reconocimientos se suman premios a la mejor dirección, mejor interpretación joven, cortometraje en valenciano y valores sociales, con 500 euros cada uno, además del premio especial del público, dotado con 300 euros.

El certamen mantendrá también sus sesiones matinales dirigidas a institutos, que se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio. El objetivo es acercar la Mostra al público joven y fomentar el interés por el cine, la creación audiovisual y la cultura cinematográfica entre el alumnado.

Con esta programación, la Mostra de Cinema Jove d’Elx vuelve a convertir l’Escorxador en un punto de encuentro para nuevos creadores y espectadores. La combinación de proyecciones gratuitas, presencia local, premios económicos, sesiones escolares y una gala con nombres reconocibles del sector busca reforzar una cita que ya forma parte del ecosistema audiovisual de la ciudad.

Del 1 al 6 de junio, Elche volverá a mirar el cine desde abajo, desde las primeras obras, desde los estudiantes, desde los cortos que empiezan a construir trayectorias. Y lo hará con entrada libre, en un espacio cultural que vuelve a abrir pantalla grande para una generación que ya cuenta sus propias historias.