El inicio de las obras del Palacio de Congresos de Elche apunta al año 2027

El año 2027. Ese el horizonte temporal que maneja el alcalde, Pablo Ruz, para el inicio de las obras del Palacio de Congresos de Elche, tal y como trasladó este mismo jueves por la tarde, acompañado por el presidente de la Diputación, Toni Pérez, antes del inicio de la comisión mixta integrada por representantes de una y otra administración para avanzar en la tramitación. Entre los primeros pasos, el objetivo es activar la elaboración de una memoria económico-financiera del proyecto y seguir avanzando, según el mandatario provincial, en la fórmula de la ejecución, y también de la futura gestión, aunque, por ahora, evitó profundizar, ni siquiera en la participación que puede tener el Consell en la gestión y en la financiación de los trabajos. De momento, las imágenes de cómo será el edificio se expondrán en el hall del propio Ayuntamiento y, de efectivamente iniciarse las obras en 2027, el final se situaría en 2030, partiendo de los 30 meses de plazo que dio Toni Pérez, si se pasa los filtros de Cultura por su proximidad al Palmeral sin muchas trabas.

La reunión celebrada en la Sala del Consell del Ayuntamiento este jueves. / Pilar Cortés

La cronología

“La cronología es la siguiente: anteproyecto; luego hay que iniciar la redacción del proyecto, en este caso del proyecto básico; y después el proyecto de ejecución, porque los tiempos que marca la Administración pública no podemos saltarlos; y nuestra idea es que a finales de este año 2026 o en 2027 ya tengamos la adjudicación, lo que significaría licitar obras, que es algo fundamental”, explicitó el regidor ilicitano. Acto seguido, destací la compra de la parcela en la que irá el Palacio de Congresos, donde en su día estaba Unirroyal, en el entorno de la Universidad Miguel Hernández, lo que facilita las cosas en cuanto a los tiempos, pero también sacó pecho de las inversiones de la institución provincial en Elche, con el asfaltado de caminos o la rehabilitación del Canal del Desvío.

Toni Pérez y Pablo Ruz conversando antes del inicio de la comisión bilateral. / Pilar Cortés

La Generalitat

“Puede participar con financiación o puede participar perfectamente en la fórmula jurídica que se establezca, pero eso es una competencia técnica, es decir, hay que ver esa colaboración interinstitucional administrativa si puede ser a tres bandas, o con dos ámbitos interinstitucionales, pero, en cualquier caso, nosotros no podemos parar el motor”, dijo Toni Pérez en cuanto a la participación de la Generalitat en el proyecto. Mientras, y por lo que respecta a la gestión, afirmó que “hay muchos modelos, de gestión privada, consorciada, y en cada momento puedes aplicar una fórmula u otra”, sin desvelar tampoco mucho al respecto.

Una inversión de 50 millones

Además, tanto Pablo Ruz como el alcalde destacaron que la del Palacio de Congresos es una de las inversiones públicas de las próximas décadas en Elche, con una 50 millones de euros que se han calculado para levantar el proyecto, a lo que el alcalde apostilló que la construcción del futuro Palacio de Congresos, ubicado frente a la Estación de Autobuses, va a ir acompañado de una profunda transformación en el entorno.

Los paneles que se expondrán en el hall del Ayuntamiento de Elche. / Pilar Cortés

“Trencadís”

El diseño del futuro edificio correrá a cargo del estudio de arquitectura García Rodríguez Alcoba SLP tras ganar el concurso de anteproyectos con el lema “Trencadís”. La propuesta obtuvo la mayor puntuación del concurso, con un total de 93 puntos. El jurado destacó en su día de forma especial el planteamiento arquitectónico del edificio, que se eleva estratégicamente sobre la calle para abrir amplias vistas hacia el Palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad. Hasta el punto de que, según la valoración del jurado,“Trencadís” destaca por “su capacidad para generar espacios de encuentro, una volumetría icónica y un excelente funcionamiento interno”. El diseño concibe el Palacio de Congresos como un gran mirador integrado en el paisaje, incorporando una terraza en cubierta que amplía los usos del edificio y refuerza su relación visual y funcional con el entorno natural.

El alcalde y el presidente de la Diputación comentando los paneles que este jueves estaban en la Sala del Consell. / Pilar Cortés

Para más de 3.000 personas

El complejo tendrá capacidad para más de 3.000 personas y una superficie de 13.000 metros cuadrados, lo que permitirá compatibilizar la celebración de eventos congresuales con usos musicales. La actuación, que incluye la urbanización del entorno y calles adyacentes, contará con una sala principal de 2.000 metros cuadrados y 1.200 butacas, así como otras cinco salas auxiliares que albergarán de 150 a 450 asientos. También dispondrá de despachos, cafetería, sala de prensa, oficinas, almacenes y una gran área de exposición de 2.000 metros cuadrados. Asimismo, se habilitará un aparcamiento de tres plantas y 14.000 metros cuadrados para 420 plazas.

El edificio de la Glorieta

El problema llegó cuando fue preguntado el presidente por el edificio que compró la Diputación a la Fundación Mediterráneo para que la institución provincial tuviera una subsede en Elche, en plena Glorieta. Toni Pérez celebró esa adquisición del inmueble que no era de titularidad pública, y que ha permitido recuperar el acceso al Gran Teatro por el edificio del antiguo Casino, pero atribuyó el retraso en la rehabilitación al “bloqueo” de los remanentes para las entidades locales, también la Diputación. “¿Cómo es posible que la Diputación Provincial o ayuntamientos como el de Elche, Benidorm o Alicante acumulemos 1.000 millones de euros de ahorros que no nos dejan gastar”, cuestionó mientras Ruz asentía.

"Todo es prioritario"

Preguntado Pérez sobre el mal estado del edificio, apostilló que “todo es prioritario”, sin dar fechas, aunque el alcalde comentó que “en el siguiente mandato, si todo va bien y si el Gobierno nos lo nos lo permite, se podría llegar a algún tipo de acuerdo con la Diputación, y luego también hay muchas opciones para ese edificio, porque hasta hace diez años la planta superior y la azotea eran el antiguo Casinos y se podría plantear incluso una concesión para restauración”. Finalmente, el regidor aseguró que el cambio de taquillas del Gran Teatro al edificio de la Glorieta podría culminar tras el verano.