Tensión en el pleno de Santa Pola: El PP encarga un estudio para reclamar al Gobierno más fondeo en Tabarca y tumba la moción de Vox

El debate sobre las boyas ecológicas y el fondeo en Tabarca incendió este jueves el pleno de Santa Pola durante más de una hora en la que, a grandes rasgos, se llegó a la conclusión de que el Ayuntamiento batallará todo lo que pueda para encontrar argumentos con los que reclamar al Gobierno central más zonas habilitadas para dejar el barco en la isla. El Ejecutivo local (PP) se amparó en el encargo de un estudio que analice la viabilidad de redefinir estos planes y sacó adelante su moción con apoyo de todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo después de que el equipo de gobierno les tumbara su propuesta que, refiriéndose al mismo proyecto de boyas, iba por otros derroteros exigiendo la paralización inmediata de la licitación del campo de fondeo impulsado por la Conselleria de Medio Ambiente por la supuesta falta de informes de impacto económico y social anexos en el expediente administrativo.

Pancartas

Precisamente el debate de esta propuesta concentró el momento más bronco de la sesión porque las demandas del grupo ultraconservador no llegaron a recibir el aval del equipo de gobierno. Ante la negativa incluso la alcaldesa, Loreto Serrano, terminó defendiéndose de un grupo de propietarios de embarcaciones que se plantaron en el pleno cargando contra un plan de regulación en el que no han sido escuchados bajo pancartas del tipo "Hoy Tabarca, mañana toda la costa", "diálogo sí, imposiciones no". Al pleno asistió también el ex alcalde y presidente del Club Náutico, Pascual Orts.

La primera edil, sobre la cuestión, apuntaba a que el proyecto no es competencia de la Administración local y que pese a ello solo el Consistorio santapolero se ha sentado con el Consell en busca de soluciones. Es más, aseguró que Santa Pola ha sido el único ayuntamiento que ha encargado un estudio técnico propio al Instituto de Ecología Litoral que servirá para pedir la ampliación de zonas de fondeo y la modificación del modelo planteado por la Conselleria. “¿Para qué me meto a ayudaros cuando no habéis ido a ningún sitio a protestar?” llegó a espetarle la primera edil en algún momento a los presentes tras sentirse increpada por la situación.

La corporación de Santa Pola vota la moción del PP con la abstención de Vox. / Héctor Fuentes

La tensión ya venía creciendo desde días antes. La asociación Unidos por el Mar (Aupem), que agrupa a más de 40 empresas y particulares del sector náutico de Alicante y, especialmente de la villa marinera, había anunciado protestas coincidiendo con el pleno municipal y había presentado un recurso contra la indicada licitación. El colectivo denunciaba “deficiencias de seguridad”, ausencia de informes socioeconómicos y advertía de que el nuevo sistema podía poner en peligro cientos de empleos ligados al turismo náutico y recreativo, como volvió a alertar Vox, que insistía en crear una mesa de negociación con Generalitat, Alicante y Santa Pola, punto que el Ejecutivo local después confirmó que ya se estaba cumpliendo, salvo la participación de la capital de provincia.

120 boyas

El colectivo ya le expuso al Ministerio para la Transición Ecológica en una reunión en enero desde la Cofradía de Pescadores que las 120 boyas que limitarían el fondeo exclusivamente a ambos lados de la isla serán inutilizables en según qué condiciones meteorológicas, alertando de que las restricciones amenazaban la viabilidad de unas 400 familias vinculadas al sector.

Replicando el argumento del sector, la portavoz de Vox, Mireia Moya, defendió que la ausencia del citado informe “contraviene la normativa europea y estatal” y aseguró que el proyecto “llevará a la ruina al sector pesquero y al recreo náutico”. La edil sostuvo que Santa Pola es el municipio más afectado por la regulación del fondeo en Tabarca porque “todos los tabarquinos pagan sus impuestos allí” y acusó al Consell de incumplir compromisos previos.

Moya elevó aún más el tono al recordar que, según afirmó, desde Vox se habló directamente con el conseller y este les trasladó que “de ninguna manera iba a haber boyas”. “Al final sí las hay y no podemos fiarnos de mensajes de móvil”, lanzó al poco tiempo cuando la alcaldesa intentaba calmar las aguas señalando que había recibido un mensaje durante el pleno de la Conselleria señalando que escucharía las propuestas del Ayuntamiento.

El pleno fue de los más seguidos en los últimos tiempos por el problema del fondeo con representantes como el presidente del Club Náutico / Héctor Fuentes

Multas

Sobre el cuestionamiento del Ejecutivo de que lo que reclamaban los de Abascal fuese legal, la portavoz de Vox aseguró que su partido va a insistir con este proyecto desde las Corts e incluso el Congreso. Frente a ese planteamiento, Loreto Serrano defendió que el Ayuntamiento no puede ignorar la legislación estatal que protege las praderas de posidonia y prohíbe el fondeo fuera de zonas autorizadas. La regidora recordó que el Real Decreto aprobado en marzo obliga a utilizar sistemas de bajo impacto y advirtió de que eliminar las boyas no solucionaría el problema, sino que dejaría a las embarcaciones expuestas a multas de hasta tres millones de euros.

“Si no hay boyas no se puede fondear”, repitió varias veces Serrano, que trató de rebajar el enfrentamiento insistiendo en que su objetivo es “buscar la mejor solución para los afectados”. El portavoz popular José Pedro Martínez defendió que el objetivo del PP es “una transición pacífica” hacia la implantación del sistema de boyas y acusó a Vox de dejar “a los ciudadanos a los pies de los caballos”. Martínez incluso defendió que el Ayuntamiento ya dispone de un informe de la Universidad de Alicante sobre el impacto económico y social de Tabarca, en respuesta a una de las principales críticas de Vox.

Antes de la votación, el PP intentó incluso reunificar ambas iniciativas durante un receso para buscar un acuerdo común, aunque las conversaciones no fructificaron. Moya se negó a retirar su moción alegando que detrás había un trabajo coordinado con el partido a nivel autonómico y nacional.

Escenario

Desde la oposición de izquierdas también se respaldó la tesis de la alcaldesa. La concejala de Més Santa Pola, Anna Antón, advirtió de que no poner las boyas supone no fondear o que la gente no lo sepa y se arriesgue a multas mientras defendió que el debate debía centrarse en mejorar el plan de gestión y no en ignorar una normativa estatal que “no se va a cambiar ni en dos meses ni en un año”.

En términos similares se expresó el concejal socialista José Francisco López Sempere, que consideró más útil la posición del gobierno local porque “no se puede ir contra una ley ya en vigor”. El PSOE también abrió la puerta a estudiar compensaciones económicas y ayudas municipales para los sectores afectados, aunque el Ejecutivo local lo consideró inviable por la falta de competencias.