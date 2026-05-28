El PSOE afea que Ruz pierda ayudas provinciales para Elche

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Elche, Héctor Díez, acusaba al gobierno local de PP y Vox de perder una subvención de más de 33.000 euros de la Diputación de Alicante por no solicitarla dentro del plazo establecido. La ayuda, correspondiente al Plan +Cerca, estaba concedida para gastos ordinarios en áreas como jardinería, deportes, cultura o educación, según explicaba el dirigente socialista.

Díez afeaba al alcalde, Pablo Ruz, esta pérdida de fondos provinciales y proponía al equipo de gobierno “ir de la mano” para reclamar al presidente de la Diputación, Toni Pérez, mayor celeridad en los proyectos pendientes para Elche. El portavoz socialista considera que "el Ayuntamiento debe ser más exigente con las inversiones comprometidas por la institución provincial y por la Generalitat Valenciana".

Ayuda perdida

El portavoz socialista atribuía la pérdida de la subvención a una falta de atención en la gestión municipal. “PP y Vox no están pendientes de la gestión y por eso se pierden ayudas”, señalaba Díez, quien sostiene que el Ayuntamiento dejó pasar una aportación ya concedida que podía haberse destinado a actuaciones de mejora en servicios públicos.

Según el PSOE, la subvención habría permitido financiar gastos ordinarios en áreas municipales como jardinería, deportes, cultura o educación. Díez puso como ejemplos posibles mejoras en el Polideportivo del Toscar o actuaciones en colegios como el Dama de Elche.

“La subvención hubiera venido muy bien para mejorar el Polideportivo del Toscar o para hacer actuaciones de mejora en colegios como el Dama de Elche”, declaraba el portavoz socialista, que criticaba lo que considera una contradicción en la política económica del gobierno local.

Díez cuestionaba que el ejecutivo municipal suba tasas o precios públicos y, al mismo tiempo, no esté pendiente de subvenciones ya concedidas. “No entiendo cómo se puede subir el agua, la basura o la grúa para recoger dinero y no estén pendientes de las subvenciones que les otorgan”, afirmaba.

Fondos pendientes

El concejal socialista apliaba su crítica a otras cantidades que, según indicaba, todavía no han sido ingresadas por la Diputación pese a estar vinculadas a actuaciones relevantes para la ciudad. Díez señalaba que el Ayuntamiento se encuentra ya a mitad de año sin haber recibido los 50.000 euros destinados al mantenimiento del Palmeral ni los 1,5 millones de euros del Plan Planifica para el nuevo centro sociocultural de Jayton, en Carrús.

“A esto se suma que estamos a mitad de año y la Diputación no ha realizado aún los ingresos pertinentes en áreas tan importantes como el mantenimiento del Palmeral (50.000 euros) o como en la obra del nuevo centro sociocultural de Jayton, en Carrús (1,5 millones del Plan Planifica)”, indicaba.

Díez también incluía en su balance otros proyectos que, a su juicio, reflejan la falta de avances de la Diputación en Elche. Entre ellos citaba el antiguo edificio de la CAM en la Glorieta, adquirido por la institución provincial y que, según denunciaba, permanece cerrado y sin uso dos años después de su compra.

El portavoz socialista recordaba asimismo que el Palacio de Congresos de Elche no se ejecutará durante esta legislatura, pese a tratarse de una de las inversiones más esperadas por la ciudad. Para el PSOE, estos retrasos evidencian la necesidad de una posición municipal más reivindicativa ante la Diputación.

Héctor Díez en uno de los encuentros sectoriales desde que firmó su nueva candidatura a la Alcaldía. / INFORMACIÓN

Reivindicar inversiones

Ante esta situación, Díez lanzaba una propuesta al gobierno local para reclamar de forma conjunta las inversiones pendientes. “Le proponemos ir de la mano para exigir a la Diputación las inversiones que Elche necesita”, señalaba el portavoz socialista.

El dirigente del PSOE enmarcaba esta iniciativa en el tramo final de la legislatura y advertía de que tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación mantienen, a su juicio, “muchas cuentas pendientes” con Elche. Por ello, pedía al Ayuntamiento que actúe con mayor firmeza para defender proyectos que considera necesarios para el municipio.

“Estamos al final ya de la presente legislatura y tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno provincial tienen muchas cuentas pendientes con Elche y debemos ser reivindicativos porque todo ello supone mejoras para nuestro municipio”, concluía Díez.