Bravo reclama en Elche elecciones a Sánchez y "devolver la palabra a los españoles"

El vicesecretario nacional de Economía del PP, Juan Bravo, reclamó este viernes en Elche a Pedro Sánchez que convoque elecciones y “devuelva la palabra a los españoles” tras los casos judiciales que afectan al entorno político y familiar del presidente del Gobierno. Bravo realizó estas declaraciones en el hotel Huerto del Cura, después de mantener una reunión con empresarios, autónomos, representantes universitarios, comerciantes y sectores productivos ilicitanos junto al alcalde, Pablo Ruz, y el presidente provincial del PP, Toni Pérez.

El dirigente popular sostuvo que la comparecencia de Sánchez en el Congreso no puede presentarse como una concesión política, sino como una obligación. A partir de ahí, centró su crítica en las investigaciones que afectan a la mujer del presidente, a su hermano y a dirigentes socialistas, así como en las actuaciones en la sede del PSOE. “Si la mujer de Sánchez está con casos de corrupción, si el hermano de Sánchez está con casos de corrupción, si sus dos números dos están con casos de corrupción...”, señaló Bravo, antes de defender que “cualquier persona normal” habría concluido que debe convocar elecciones.

Críticas al Gobierno

Bravo afirmó que la situación política nacional exige una salida democrática y que no hace falta “esperar mucho más” para que el presidente del Gobierno someta su continuidad al criterio de los ciudadanos. “Hay argumentos suficientes”, defendió el vicesecretario popular, quien reclamó que los españoles puedan decidir “qué país quieren” y quién debe representarlos.

Foto con los responsables del PP presentes en la reunión de este viernes en Elche / V. L. Deltell

El responsable económico del PP dijo no esperar grandes novedades de la comparecencia de Sánchez si no sirve para abordar los problemas cotidianos de la ciudadanía. A su juicio, el debate público no debería girar solo en torno a la estrategia del presidente, sino sobre cuestiones como la vivienda, los impuestos, la situación de los autónomos, el futuro de los jóvenes, la industria, las pensiones o el destino de los fondos europeos.

“Lo que se preguntan los ciudadanos es dónde está mi dinero, a dónde van sus impuestos”, afirmó Bravo. También criticó la gestión de los fondos Next Generation, al sostener que muchas empresas y jóvenes se preguntan por qué se van a devolver miles de millones y por qué se han destinado recursos europeos a gasto corriente.

El dirigente popular insistió en que el PP quiere hablar de economía real frente a la agenda política del Gobierno. “¿Usted cree que a la gente le importa ya lo que hace Sánchez?”, se preguntó, antes de enumerar las preocupaciones sociales que, a su juicio, ocupan a la ciudadanía: el acceso a una casa, la falta de una ley del suelo eficaz, la presión fiscal o el futuro laboral de las nuevas generaciones.

Encuentro con empresarios

La crítica nacional llegó tras una reunión económica organizada en Elche con representantes de distintos sectores productivos. Pablo Ruz destacó que el encuentro reunió a “todos los sectores de la ciudad, desde las universidades hasta los sectores agrarios, desde ASEC hasta las entidades de comerciantes, todos”. El alcalde compareció en su doble condición de primer edil y presidente local del PP, y calificó el balance de la reunión como “más que positivo”.

El responsable del PP escuchó a los representantes de los autónomos ilicitanos en una reunión celebrada en el hotel Huerto del Cura / V. L. Deltell

Ruz subrayó que la sesión se alargó por la participación de los asistentes. “Prueba de ello ha sido que nos hemos retrasado unos minutos porque las preguntas y la participación eran ingentes”, indicó. El alcalde agradeció a Bravo su presencia y destacó su compromiso con la ciudad.

Toni Pérez también puso el acento en la necesidad de escuchar directamente al tejido productivo. El presidente provincial del PP señaló que estos encuentros sirven para comprobar si el diagnóstico económico del partido coincide con las preocupaciones reales de autónomos, pymes y empresas. “Hay un partido que escucha, hay un partido que atiende”, defendió.

Bravo explicó que el PP está elaborando un contrato con los autónomos después de una ronda de escucha por territorios. Entre las demandas trasladadas en Elche, citó la elevada carga fiscal, el aumento de las cotizaciones sociales, la falta de correspondencia entre lo que pagan los autónomos y la cobertura social que reciben, la burocracia, las trabas administrativas, las dificultades para contratar y el absentismo.

“Nos han pedido que la carga fiscal, la carga de las cotizaciones sociales es muy alta, que no pueden más”, resumió. También recordó que España cuenta con casi 3,5 millones de autónomos, que generan unas 900.000 contrataciones, y que pymes y autónomos representan más del 90% del tejido productivo, e incluso más del 98% en algunos ámbitos.

Agua, I+D+i y universidad

En clave local, el agua volvió a aparecer como una de las principales reivindicaciones económicas de Elche y de la provincia de Alicante. Bravo defendió que el territorio necesita inversiones importantes en infraestructuras hídricas y energéticas para garantizar el desarrollo de la agricultura, la industria y la actividad productiva.

La reunión de los populares con representantes del tejido económico de Elche / V. L. Deltell

“Por estar en Elche, por estar en la provincia de Alicante, el agua es un tema que ha ocupado un factor importante”, señaló. El vicesecretario popular vinculó esta reclamación con el plan de infraestructuras que defiende Alberto Núñez Feijóo, cifrado globalmente en 300.000 millones de euros, de los que más de 40.000 millones deberían destinarse al agua. “Hay posibilidades, porque hay agua, lo que falta es gestionar ese agua y falta esa infraestructura”, afirmó.

El encuentro también abordó la necesidad de reforzar la I+D+i y de evitar contradicciones entre administraciones. Bravo indicó que los empresarios pidieron una postura única y coherente, sin que un ministerio diga una cosa y otro departamento otra distinta al valorar la innovación o los incentivos empresariales.

La Universidad Miguel Hernández tuvo igualmente protagonismo en la reunión. Según Bravo, se habló de fomentar entre los jóvenes la cultura emprendedora y empresarial, con charlas, concienciación y participación del tejido productivo en el ámbito universitario. El dirigente popular defendió que las nuevas generaciones, “muy preparadas”, deben ver en el emprendimiento y en el trabajo autónomo una oportunidad de futuro.