Del masaje infantil a las rutinas de sueño: el impulso a la crianza del bipartito de PP y Vox en Elche
El Ayuntamiento oferta talleres gratuitos en junio para favorecer la Atención Temprana y el tiempo de dedicación de los padres a sus hijos
Talleres y actividades centradas en la crianza, el vínculo afectivo y la atención temprana en Elche. Es el programa para junio que anunció este viernes la Concejalía de Infancia en la Casa de la Familia después de que a finales de febrero se rebautizase, y también se bendijese, este nuevo espacio sobre lo que un día fue el centro social de San Antón.
Después de aquella presentación del bipartito de PP y Vox sobre la capacidad formativa y orientativa del espacio, el Ayuntamiento está dotando ya de contenido a las instalaciones, que también acogen el servicio psicológico familiar y de conciliación, y a lo largo del próximo mes de junio estará centrado en Atención al Desarrollo Infantil (ADI), coincidiendo con la celebración del Día de la Atención Temprana y la Semana Nacional del Masaje Infantil.
La misión, según Aurora Rodil, edil del área, es poner la mirada en la crianza de los más pequeños y ofrecer a madres y padres experiencias que refuercen la relación con sus hijos, en este caso a través del tacto. En esa línea, recordó que el objetivo del ADI es ofrecer a todas las familias con niños pequeños un lugar donde se fomente la "calidad, la calidez y el tiempo de dedicación de la familia" a la crianza.
1 de junio
El calendario comenzará el 1 de junio, de 18 a 19.30 horas, con la actividad ‘Planificación de vacaciones’, impartida por El Vínculo Infantil. Bajo el título ‘Juegos para conectar a través del tacto y fortalecer el vínculo con nuestros hijos’, estará dirigida a familias con niños de 0 a 6 años y pretende ofrecer herramientas prácticas para afrontar los periodos vacacionales desde la conexión familiar y el acompañamiento emocional.
El jueves 4 de junio se celebrarán dos propuestas centradas en el masaje infantil. De 17 a 18 horas habrá una charla sobre ‘El vínculo afectivo a través de la piel’, abierta a la población general, especialmente a embarazadas y familias con menores desde el primer año de vida. Posteriormente, de 18.30 a 19.30 horas, se impartirá un taller de masaje infantil para familias con bebés de 0 a 12 meses. Ambas actividades correrán a cargo de la Asociación Española de Masaje Infantil (AEMI).
Cuento
La programación continuará el lunes 15 de junio con la segunda edición de ‘Cuento sobre la piel’. La primera sesión, de 17 a 18 horas, estará dirigida a familias con bebés menores de 3 años, mientras que la segunda, prevista de 18.30 a 19.30 horas, se orientará a familias con menores de 3 a 6 años. El ciclo concluirá el lunes 29 de junio con la charla ‘Preparación y calma antes de dormir. La rutina de dormir y el vínculo familiar’, de 18.00 a 19.30 horas, también para familias con niños y niñas de 0 a 6 años.
Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa. En el caso de las propuestas vinculadas al ADI, la reserva deberá realizarse a través de la web de la Concejalía de Infancia y Familia. Para las actividades del 4 de junio, la inscripción se canalizará por teléfono.
La educadora Laura Sánchez, en representación de AEMI, explicaba que la entidad lleva más de 30 años promoviendo el tacto nutritivo y la comunicación a través de la formación, la educación y la investigación, con el objetivo de que madres, padres, cuidadores y bebés sean “amados, valorados y respetados”. La actividad busca acercar a las familias la importancia del masaje durante los primeros años de desarrollo, así como su repercusión en la salud física, psíquica y emocional a lo largo de la vida.
Estrategia
Rodil subrayó que estas iniciativas no son aisladas, sino que se insertan en una estrategia más amplia de apoyo a la familia impulsada por el bipartito, que también justo hace días aprobó las bases de una nueva convocatoria de ayudas a la natalidad, publicadas ya en el Boletín Oficial de la Provincia.
La línea está dotada con 135.000 euros y permitirá conceder 1.000 euros por nacimiento, por orden de solicitud y hasta agotar el crédito disponible. Como se desprende del texto, las beneficiarias serán mujeres empadronadas en Elche al inicio del plazo de solicitud y con una antigüedad mínima ininterrumpida de tres años. La convocatoria contempla dos supuestos: mujeres que tengan un hijo, vivan solas o con hijos menores y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica; y mujeres que tengan un tercer hijo o sucesivos.
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