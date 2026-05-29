Detenida en Elche una mujer por acosar a un hombre al que le llegó a hacer hasta 263 llamadas solo en un mes

Quería socializar y conocer a gente de Elche, pero las cosas no salieron como él esperaba. Hasta el punto de que no le quedó otra que acabar denunciando a una mujer en la Comisaría de la Policía Nacional por acoso. La realidad habla por sí sola: la chica llegó a hacerle hasta 263 llamadas solo en un mes, lo que da una media de casi nueve al día.

En un grupo

Todo comenzó en junio del año pasado, cuando el varón, de 38 años, decidió entrar en un grupo de WhatsApp a través de una amiga para socializar y quedar con gente de Elche. Fue así como, a través de ese cauce, en enero decidió verse en persona con una chica. Según la declaración del hombre, quedaron un par de veces para conocerse, para tomar algo, sin que eso llegara a cuajar en relación afectiva o sentimental alguna. Sin embargo, a partir de ese momento, la joven, de 25 años, comenzó a hacerle un sinfín de llamadas a cualquier hora del día.

Dos agentes de la Policía Nacional, en el centro de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

De su número a otro desconocido

Al principio, según la denuncia, empezó desde su propio número de teléfono. El problema vino cuando el hombre optó por no responder. Comenzaron, de este modo, las llamadas a través de un número privado, con lo que, cuando él respondía, se topaba con la voz de ella, que, al parecer, incluso iba diciendo que uno y la otra eran novios.

A las puertas del centro escolar

La situación ya había comenzado a preocupar al chico, pero todo fue a peor. Tanto que incluso ella se llegó a presentar a las puertas del colegio donde iba el hijo menor de él, a la hora de la salida, y al decirle el denunciante que no quería hablar con ella, según declararía posteriormente, se puso violenta y hasta le llegó a empujar. No fue el único episodio que empezó a poner en alerta al chico. La joven también consiguió el número de la hermana de él, y comenzó a escribirle mensajes y a llamarla, con el fin de presionarla para que mediara con él para que tuvieran una relación. Le aseguraba que le quería pedir perdón porque consideraba que no se había portado bien con él, a lo que la hermana respondía que le dejara tranquila, que el hombre no quería relación alguna con ella, y que no habían sido novios ni lo iban a ser. Como dato, no se sabe muy bien de dónde sacó su contacto, pero llegó a hacerle 30 llamadas en diferentes días según los pantallazos que aportó el denunciante ante la Policía Nacional.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Con temor

En este sentido, como prueba principal, el hombre aportó el registro de llamadas del último mes, cuando se contabilizaron hasta 263, porque alegó que el móvil anterior se le había estropeado y no podía acceder a las otras más antiguas. Sea como fuere, parece que esas 263 fueron suficientes para los investigadores. Sobre todo, porque la víctima afirmó que toda esta situación le había afectado en su vida diaria, en su entorno laboral y personal, y aseguró que temía que la mujer se presentara otra vez en el colegio de su hijo y pudiera hacerle algo.

Con antecedentes anteriores

Con todos estos puntos de partida, el grupo I de investigación de la Policía Judicial de la Comisaría de Elche acabó identificando y deteniendo a la mujer por un delito de acoso contra la libertad de las personas, aunque, tras tomarle declaración, fue puesta en libertad y se envió todo lo instruido al juzgado. De hecho, el denunciante pidió una orden de alejamiento de la mujer, que tenía antecedentes anteriores, alguno de ellos por hechos similares.