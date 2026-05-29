Elche da luz verde a la recalificación de seis parcelas dotacionales para promover vivienda pública

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, anunció este viernes que el Ayuntamiento aprobaba este jueves en junta de gobierno el inicio del trámite para transformar seis grandes parcelas dotacionales en suelo destinado a vivienda pública, dentro de la estrategia municipal para aumentar la oferta residencial tras años sin nuevas promociones protegidas en la ciudad. El regidor explicó que la Junta de Gobierno ha aprobado una moción para arrancar el procedimiento y defendió que será el gobierno local, integrado por PP y Vox, el que impulse estos proyectos frente a la “venta de humo” que atribuyó al Gobierno central.

Ruz hizo estas declaraciones tras ser preguntado por el papel de Casa 47, la empresa estatal de vivienda pública. El alcalde fue tajante al sostener que, en Elche, no espera avances del Ejecutivo central porque, según afirmó, la sociedad pública vendió la única parcela de la que disponía en el municipio. “Yo lo único que sé es que Casa 47 vendió la única parcela que tenía en Elche de la que disponía a un inversor privado, con lo cual, pues eso, venta de humo”, señaló.

Seis grandes bolsas de suelo

El alcalde explicó que el Ayuntamiento trabaja ahora sobre seis macroparcelas dotacionales para reconvertirlas en suelo apto para vivienda pública. Algunas de estas bolsas tienen dimensiones relevantes, con una parcela principal de unos 40.000 metros cuadrados en el entorno del estadio, junto a la Ronda Felipe VI, viniendo desde la zona de La Teta.

“Ahora ayer aprobamos una moción en la Junta de Gobierno para convertir parcelas dotacionales, en este caso seis macroparcelas dotacionales, en parcelas para vivienda pública”, indicó Ruz. El alcalde precisó que se trata de terrenos de distintas dimensiones y ubicaciones, entre ellos ámbitos en el entorno de avenida de Travalón con Maestro Ángel Lloraca y General Gutiérrez Mellado; entre las calles Jacarilla, Rojales y San Fulgencio; en la zona de Tonico Sansano y Presidente Adolfo Suárez; en el área Antonio Valero Agulló, Arquitecto Antonio Serrano Peral y Antonio Valero Agulló; y, por último, en la avenida del Altet, y calles María Belmonte y Patricio Falcó.

El objetivo municipal es movilizar suelo ya disponible para facilitar futuras promociones residenciales. Ruz defendió que el Ayuntamiento no debe asumir directamente la construcción de todas las viviendas, sino ordenar el suelo y establecer condiciones para que los promotores privados puedan desarrollar los proyectos con garantías públicas.

El problema de la vivienda, en alquiler o compra, es uno de los principales en Elche / Áxel Álvarez

“¿Quién la tiene que hacer? Pues evidentemente los constructores”, afirmó el alcalde al referirse a la ejecución de las viviendas. No obstante, subrayó que el modelo que plantea el Ayuntamiento incluirá siempre una reserva para la administración. “Siempre con un porcentaje garantizado para la administración pública, siempre con un porcentaje de vivienda pública, íntegramente pública y siempre con unas garantías indudables dentro del proceso de construcción”, añadió.

Más de 200 viviendas junto a El Corte Inglés

Ruz vinculó este nuevo paquete de suelo con otros proyectos residenciales ya impulsados por el gobierno local. Entre ellos citó el entorno del antiguo plan vinculado a la zona de El Corte Inglés, donde, según explicó, se prevé la construcción de más de 200 viviendas. “Aquí quien está actuando para fomentar viviendas es este gobierno del Partido Popular y Vox en la ciudad de Elche, con dos planes ya de viviendas”, defendió el alcalde. El primero, según detalló, será el del entorno de El Corte Inglés, que permitirá levantar más de 200 viviendas.

El regidor situó este proyecto como parte de una respuesta municipal a la falta de oferta residencial asequible. A su juicio, después de años sin promociones públicas, el Ayuntamiento debe acelerar instrumentos urbanísticos que permitan generar vivienda, tanto en nuevos sectores como en suelos ya detectados.

Ruz también citó el desbloqueo del sector E-16, en el entorno del Arsenal, al sur de Puertas Coloradas, donde también habrá parte destinada a vivienda pública. Asimismo, mencionó el E-24, en el entorno del estadio, como otro de los ámbitos llamados a contribuir a la ampliación de la oferta residencial.

Ruz, en una comparecencia reciente en Elche hablando de vivienda / M. Alarcón

Crítica al Gobierno central

El anuncio municipal llegó acompañado de una crítica directa al Gobierno de España. Ruz sostuvo que el Ejecutivo central no ha dado respuesta efectiva a las necesidades de vivienda en Elche y reprochó la gestión de Casa 47 por la venta de la parcela que tenía en la ciudad. “De Gobierno de España, visto lo visto y después de los precedentes y después de saber que vendieron la parcela a un empresario privado, pues no esperamos nada. Venta de humo”, insistió el alcalde.

El regidor contrapuso esa situación a la estrategia municipal. Según afirmó, tras “ocho años sin promover una sola vivienda pública en Elche”, el actual gobierno está actuando para habilitar suelo y generar condiciones para nuevas promociones. “Después de ocho años sin haber promovido ni una sola vivienda pública en Elche, pues este es el gobierno que está haciendo lo que tenemos que hacer, que no es nada extraordinario”, señaló.

La hoja de ruta municipal pasa ahora por avanzar en la tramitación urbanística de las seis parcelas, definir las condiciones para su transformación y concretar el modelo de colaboración con el sector privado, garantizando una reserva de vivienda pública para la administración. El objetivo, según Ruz, es activar suelo residencial en diferentes puntos de la ciudad y dar una respuesta a uno de los principales problemas de los jóvenes y las familias: el acceso a una vivienda.